Đếm ngược vài tiếng nữa, concert Em Xinh Say Hi sẽ chính thức sáng đèn tại khu đô thị Vạn Phúc. Nhờ thành công bùng nổ xuyên suốt khoảng thời gian phát sóng game show, đêm nhạc hứa hẹn sẽ đem tới trải nghiệm giải trí đã tai đã mắt. Tối hôm trước, toàn bộ hạng vé đã sold out - dự kiến hàng chục nghìn người hâm mộ sẽ đổ bộ tới concert.

Giữa bầu không khí háo hức, MXH bất ngờ xuất hiện drama trước giờ G, kéo theo 2 Em Xinh Mỹ Mỹ và Ánh Sáng AZA vào cuộc đấu khấu. Cụ thể, tại buổi tổng duyệt hôm 11/9, FC Mỹ Mỹ chuẩn bị các dự án để đón chào thần tượng như bao FC khác như booth, food truck, biển LED, cờ phướn… Đáng chú ý, biển LED được chạy trên một tòa nhà gần khu vực tổ chức concert lại hiển thị Mỹ Mỹ với tiêu đề: “Our Best Performer”.

Điều này đã khiến một bộ phận fan Ánh Sáng AZA không hài lòng bởi giải thưởng The Best Performer - Em Xinh Trình Diễn Ấn Tượng Nhất vốn đã thuộc về cô em út sinh năm 2006. Vì thế, hành động của FC Mỹ Mỹ bị cho là “nhận vơ” danh hiệu của Ánh Sáng AZA, gây ra tranh cãi lớn giữa 2 nhà.

Một số fan Mỹ Mỹ giải thích từ “our” (chúng tôi) ám chỉ đến nội bộ fandom với nhau - như một cách thể hiện “cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp danh giá nhất”. “Our” không bao hàm tất cả mọi người nên việc tố FC Mỹ Mỹ “nhận vơ” là không đúng. Vài ý kiến vẫn tin rằng, chiếc bảng LED là nhạy cảm, thiếu tinh tế đối với Ánh Sáng AZA và fandom của nữ ca sĩ trẻ.

Giải thưởng The Best Performer của Ánh Sáng AZA, ngay khi công bố tại đêm Chung kết, đã nổ ra nhiều tranh luận trên sóng mạng. Nhiều người tin rằng có nhiều gương mặt nổi bật hơn về khoản trình diễn như Mỹ Mỹ, Juky San, LyHan… và Ánh Sáng AZA không xứng đáng với thành tựu này. Cô gái bị mỉa mai là mờ nhạt xuyên suốt hành trình Em Xinh, ngoại trừ viral một chút trong tập 2 khi team Run trở thành tiết mục được nhắc đến nhiều nhất Live Stage 1.

Công tâm mà nói, Ánh Sáng AZA là một performer tốt so với tuổi đời và so với mô hình girl group mà chương trình hướng đến. Được đào tạo trong nhiều năm khi còn hoạt động với SGO48, Ánh Sáng AZA đã có cho mình bộ kỹ năng ổn áp để tự tin bước chân vào sân chơi Em Xinh. Lấy ví dụ sân khấu Perfect, cô gái trẻ có lẽ là thành viên duy nhất có thể vừa hát vừa nhảy mà vẫn bắt camera cực đỉnh. Cô nàng lấy góc mặt linh hoạt, mỉm cười và nháy mắt đúng chuẩn idol - mang đến sự cuốn hút đối với người xem.

Việc FC Mỹ Mỹ treo biển LED với cụm từ “Our Best Performer” vốn không xa lạ trong văn hóa fan Kpop, Cpop hay Jpop, nơi idol luôn được gọi là “best”, “queen” hay “legend”. Tuy nhiên, trong bối cảnh concert chung, nhất là khi danh hiệu The Best Performer vừa gây tranh cãi ở Chung kết, thông điệp này lại dễ chạm vào “vùng nhạy cảm” của fan. Có thể xem đây như “cú va” đầu tiên giữa các FC hậu show, báo hiệu rằng Em Xinh đã bước ra khỏi khuôn khổ truyền hình và bắt đầu hình thành một văn hoá fandom riêng.

Thực tế, drama giữa Mỹ Mỹ và Ánh Sáng AZA cũng cho thấy concert đã tạo được sức nóng khổng lồ. Nếu không có hàng chục nghìn người quan tâm, hẳn chẳng ai để ý đến một tấm bảng LED. Fanwar, dù gây mệt mỏi, lại chứng minh được độ sống còn của các idol: chỉ khi fandom đủ đông, đủ nhiệt thì mới nảy sinh va chạm. Về lâu dài, chính những drama này được cho là sẽ định hình cách ứng xử và “luật chơi” của cộng đồng fan Em Xinh, tương tự những gì mà fan Kpop từng trải qua.