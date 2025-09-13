Tin vui với fan yêu nhạc US-UK: Ariana Grande đã chính thức chính thức khởi động chuyến lưu diễn cho album đình đám năm ngoái là Eternal Sunshine . Là tour thế giới đầu tiên sau 7 năm vắng bóng, The Eternal Sunshine Tour đánh dấu màn trở lại hoành tráng của Ariana trong âm nhạc, sau một giai đoạn mà cô dường như ưu tiên cho sự nghiệp diễn xuất hơn.

Tour diễn dự kiến bắt đầu vào tháng 6/2026 tại Oakland, California và khép lại ở Vương quốc Anh, với lịch trình ban đầu gồm 9 thành phố lớn tại Bắc Mỹ cùng chuỗi 5 đêm diễn liên tiếp ở London. Tuy nhiên, vì nhu cầu xem concert tăng đột biến, ekip đã phải bổ sung 9 đêm diễn tại Mỹ. Còn tin buồn là vé đã “bốc hơi” hàng loạt.

Cơn sốt mang tên Ariana khiến tình trạng “cháy vé” trở thành đề tài nóng hổi trong MXH. Rất nhiều fan không kịp trở tay, chỉ có thể tiếc nuối khi vé vừa mở bán đã biến mất trong chớp mắt. Được biết, có đến 6 triệu người xếp hàng đợi giành lấy cơ hội mua vé tại một thời điểm trong đợt presale ngày 9/9 vừa qua.

Vấn đề ở đây là “tiểu diva” lựa chọn địa điểm biểu diễn chỉ toàn là các nhà thi đấu với sức chứa hạn chế, tầm khoảng 6.000 - 12.000 ghế ngồi. Điều này vô tình tạo ra sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu khổng lồ và lượng vé phát hành. Thực tế, toàn bộ tour diễn chỉ cung cấp đủ 600.000 vé - con số quá nhỏ bé so với quy mô fan toàn cầu của Ariana.

Người hâm mộ chỉ trích đơn vị phân phối vé vì cho rằng họ chỉ tung ra một lượng vé giới hạn cho mỗi đêm diễn. Đồng thời, Ariana cũng bị réo gọi tên vì lựa chọn biểu diễn ở những sân khấu nhỏ, trong khi sức hút của cô sau khoảng thời gian dài vắng bóng hoàn toàn có thể lấp đầy các sân vận động lớn. Tuy vậy, việc gắn bó với mô hình nhà thi đấu được cho là xuất phát từ mong muốn giữ lại sự gần gũi và kết nối trực tiếp giữa cô và khán giả, bất kể fan không ngừng kêu gọi Ariana nâng cấp lên sân vận động.

Đợt mở bán chính thức vào ngày 11/9 cũng không khá khẩm hơn khi chỉ trong vòng một giờ, toàn bộ các suất diễn đã gần như không còn tấm vé nào. Dù vừa bổ sung thêm 9 đêm diễn tại Mỹ, toàn bộ vé tiếp tục “bay màu” chỉ trong chưa đầy nửa giờ mở bán. Không ít người bày tỏ sự thất vọng tột cùng khi bất lực nhìn dân phe vé dễ dàng ôm trọn những tấm vé vốn thuộc về fan chân chính.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng BTC tour chỉ tung ra khoảng 1.000 vé trong đợt bán chính thức trên các nền tảng lớn như Ticketmaster và SeatGeek, trong khi phần lớn vé còn lại đã được phân bổ cho các đợt presale hoặc giữ lại để bán vào thời điểm khác. Đây là những tấm vé được nghệ sĩ, BTC hay đơn vị phát hành cố tình “găm hàng”, không đưa ra thị trường ngay. Số vé này thường được nhỏ giọt ra dần trong khoảng thời gian từ lúc mở bán cho đến ngày diễn, khiến khán giả luôn tin rằng sự kiện đã “cháy vé” và từ đó đẩy giá vé lên cao.

Nghi vấn này không phải không có cơ sở bởi trên giá vé đã bị đội giá lên gấp… 10 lần. Giá vé tiêu chuẩn cho chuyến lưu diễn dao động từ 59,5 - 999,5 đô (khoảng 1,5 - 26 triệu đồng). Với một tên tuổi lớn như Ariana, nhất là khi cô nàng đã lâu lắm rồi không chạy tour thì người hâm mộ không có vấn đề gì với số tiền phải bỏ ra. Tuy nhiên, trên kênh phân phối hiện tại, giá vé rẻ là 696 đô (18 triệu đồng) và cao nhất là 10.273 đô (270 triệu đồng) cho một cặp vé.

“Một con số quá vô lý. Ariana, tui yêu bà lắm nhưng tui sẽ không bỏ ra mức phí như này đâu” , một netizen cho biết. Họ đã phải vật lộn với hàng chờ trực tuyến trong nhiều giờ, liên tục gặp lỗi hệ thống. Đến khi may mắn truy cập được vào phần thanh toán, vé đã biến mất hoặc bị đội giá đến mức nhiều fan buộc phải bỏ cuộc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, The Eternal Sunshine Tour mang đến nhiều gói trải nghiệm đặc biệt, bao gồm vé hạng cao cấp và đặc quyền tham dự tiệc trước giờ diễn tại không gian độc quyền Ari’s VIP Lounge. Tại đây, fan có thể thưởng thức đồ ăn, thức uống miễn phí, viết bưu thiếp gửi Ariana, chụp ảnh tại photobooth và mua sắm sản phẩm độc quyền. Các đặc quyền VIP khác còn có quà tặng thiết kế riêng, thẻ VIP kèm dây đeo, cơ hội chụp ảnh tại khu backdrop sang trọng và quyền vào nhà thi đấu sớm hơn.

Việc tour diễn liên tục sold out trong thời gian ngắn không chỉ chứng minh sức hút bền bủ của Ariana mà còn tái khẳng định vị thế vững chắc của cô trong nền âm nhạc thế giới. Bên cạnh diễn xuất hay những dự án cá nhân, Ariana vẫn cho thấy rằng âm nhạc mới là “gốc gác” nuôi dưỡng cô, nơi nữ ca sĩ tìm thấy bản sắc, đam mê và sự kết nối sâu sắc nhất với khán giả.