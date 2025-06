Tối 28/6, đại tiệc âm nhạc GAMA Music Festival 2025 quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt như Chi Pu, Tăng Duy Tân, MONO, Kay Trần, DJ Mie, Mỹ Mỹ,... sẽ chính thức diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Hà Nội. Đáng chú ý, điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện của siêu sao quốc tế Jason Derulo.

Sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao Việt đình đám cùng nghệ sĩ quốc tế Jason Derulo dự kiến diễn ra vào tối 28/6

Theo dự kiến, Jason Derulo sẽ đến Việt Nam vào chiều ngày 27/6 để chuẩn bị cho đêm nhạc GAMA Musc Racing Festival 2025. Thế nhưng lịch trình của anh đã được dời lại đến sáng ngày 28/6.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đã có rất nhiều người hâm mộ có mặt để chào đón Jason Derulo đến Việt Nam nhưng đã phải hụt hẫng khi mọi thông tin về việc nam nghệ sĩ có mặt đều là con số 0. Chiều ngày 28/6, BTC bất ngờ thông báo Jason Derulo sẽ không thể đến Việt Nam biểu diễn vì lý do sức khỏe.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều fan Việt đã có mặt để chào đón Jason Derulo

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn của Jason Derulo trên sân khấu ở Việt Nam

Tuy nhiên các khán giả phải lỡ hẹn với cuộc gặp gỡ với Jason tại sự kiện lần này

Cụ thể, Ban Tổ Chức GAMA Music Racing Festival 2025 thông báo: nghệ sĩ quốc tế Jason Derulo sẽ không thể đến Việt Nam để biểu diễn trong đêm nhạc ngày 28/6 như dự kiến do lý do sức khỏe cá nhân vì phải chạy quá nhiều lịch trình cho tour diễn The Last Dance World Tour.

BTC gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, truyền thông và các đối tác đã đồng hành cùng chương trình, đồng thời mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ trong trường hợp phát sinh đột xuất này.

Bên cạnh đó, BTC của chương trình cũng cho hay: “Mặc dù thiếu vắng sự góp mặt của ngôi sao quốc tế, GAMA Music Racing Festival 2025 vẫn diễn ra trọn vẹn theo đúng kế hoạch, với hàng loạt tiết mục đặc sắc đến từ dàn nghệ sĩ Việt hàng đầu như: Chi Pu, Tăng Duy Tân, MONO, Kay Trần, DJ Mie, Mỹ Mỹ… BTC cũng xin khẳng định: tất cả hạng mục sân khấu - kỹ thuật - hiệu ứng ánh sáng - âm thanh - hình ảnh vẫn được triển khai đầy đủ, giữ nguyên tinh thần sáng tạo, tốc độ và bứt phá của GAMA.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn và chất lượng nhất cho khán giả, và sẽ cập nhật ngay lập tức nếu có lịch trình thay thế hoặc cơ hội khác để Jason Derulo tái ngộ với khán giả Việt Nam trong thời gian tới.

Một lần nữa, BTC GAMA Music Racing Festival 2025 xin cảm ơn sự ủng hộ và thấu hiểu của công chúng. Chúng tôi mong rằng quý khán giả vẫn sẽ cháy hết mình trong đêm nhạc đỉnh cao cùng dàn nghệ sĩ Việt và các hoạt động đặc biệt chưa từng có tại lễ hội năm nay”.

Theo công bố chính thức, Jason Derulo không thể đến Việt Nam để biểu diễn trong đêm nhạc ngày 28/6 như dự kiến do lý do sức khỏe cá nhân vì phải chạy quá nhiều lịch trình cho tour diễn The Last Dance World Tour

Nói thêm về sự việc hủy show của nghệ sĩ Jason Derulo, đại diện BTC cho biết: "Ekip của Jason gồm 30 người đã đến từ ngày 26/6, chủ yếu là dancer. Jason nói sẽ về ngày 26/6. Jason đổi lại ngày 27, dự đáp 14:55. Sau đó cancel ngày 27, đổi sang sáng 28, chuyến lúc 10:55. BTC ra đón, nhưng chỉ đón được 2 người là ekip Jason (team quản lý). Fan chờ hoài không thấy, BTC có nhắn tin hỏi thì phía team quản lý Jason cho biết nam ca sĩ huỷ show vì lý do sức khoẻ".

Được biết theo hợp đồng, BTC đã chi trả đầy đủ 100% catse, toàn bộ tiêu chuẩn sân khấu bao gồm âm thanh ánh sáng và BTC cũng đã chi trả toàn bộ tiền thuê thiết bị theo yêu cầu.

Jason Derulo là một trong những ngôi sao toàn cầu nổi bật nhất thập kỷ qua và không còn là cái tên xa lạ với tín đồ mê nhạc Âu Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2009, nam ca sĩ sinh năm 1989 đã “cán mốc” hơn 18,2 tỉ lượt stream toàn cầu.

Sở hữu hàng loạt bản hit bạch kim đình đám như Wiggle, Talk Dirty, Swalla, Want to Want Me hay Savage Love, Jason Derulo từng nhiều lần “phá đảo” các bảng xếp hạng quốc tế, trong đó Savage Love còn từng chiếm ngôi Quán quân Billboard Hot 100. Không chỉ thống trị làng nhạc số, anh còn là “quái vật TikTok” với hơn 65 triệu follower và 1,3 tỉ lượt tương tác, khiến mỗi động thái của Jason trên nền tảng này đều trở thành hiện tượng.

Khán giả Việt lỡ hẹn với lần gặp gỡ Jason Derulo trong một sự kiện âm nhạc ở TP.HCM

Trước đó vào năm 2017, Ariana Grande cũng bất ngờ hủy show diễn Dangerous Woman tại Việt Nam ngay sát giờ G vì lý do sức khỏe bằng một bài đăng trên story Instagram tạo nên một ký ức “lịch sử hủy show” khó quên với người hâm mộ Việt.