Sáng ngày 3/2 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Grammy 2025 đã chính thức kết thúc, khép lại hành trình âm nhạc đầy rực rỡ năm vừa qua. Sự kiện thường niên này được tổ chức nhằm vinh danh những thành tựu, đóng góp nổi bật cho ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Ngay từ khi lên sóng, Grammy 2025 đã được dân tình bán tán xôn xao hết lời, thu hút lượng tương tác lớn.

Bên cạnh loạt ngôi sao hàng đầu Hollywood, sự vắng mặt của Ariana Grande gây chú ý lớn. Trước đó, E! News, trang thông tin điện tử chuyện về người nổi tiếng, đã xác nhận Ariana Grande sẽ tham gia Grammy 2025 . Tuy nhiên, cô nàng vẫn không ho he gì và không xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện.



Ariana Grande 1 lần nữa "cạch mặt" Grammy

Tại Grammy 2025 , Ariana Grande nhận về 3 đề cử gồm Best Dance Pop Recording, Best Pop Vocal Album và Best Pop Duo/Group. Dù eternal sunshine được lòng bởi cộng đồng fan nhạc nhưng Ariana Grande vẫn trượt sạch toàn bộ đề cử. Người hâm mộ trêu rằng nữ ca sĩ kèn vàng mà Ariana Grande nhận được là ở hạng mục Snubs of the Year - Trượt Giải Của Năm. Với cú trượt giải lần này, lịch sử 1 lần nữa lặp lại như Grammy 2020 khi “Bóng Mén” trắng tay toàn bộ 5 đề cử.

3 đề cử nhưng "tiểu diva" vẫn trắng tay

Ariana Grande trượt sạch 5 đề cử 2020, dù album thank u, next là cú nổ lớn năm đó

Trong khi Grammy 2025 đang diễn ra, hành tung bí ẩn của Ariana Grande nhận được sự quan tâm. Cô nàng đơn giản chỉ đăng đoạn clip collab với 1 hãng trang sức nổi tiếng, hoàn toàn không đả động gì đến Grammy.