Vừa qua, CHUANG Asia 2025 (Sáng Tạo Doanh) đã chính thức phát sóng tập đầu tiên. Là chương trình "sống còn", thi thố tài năng tạo nhóm nhạc nổi tiếng châu Á, Sáng Tạo Doanh luôn được quan tâm mỗi mùa phát sóng. Sáng Tạo Doanh còn được biết đến như phiên bản Trung Quốc của Produce 101. Năm nay, chương trình gây chú ý khi sở hữu bộ đôi Producer là hai idol nổi tiếng của thế hệ 3 - The8 (SEVENTEEN) và Bambam (GOT7).

CHUANG Asia - Sáng Tạo Doanh 2025

Với fan Việt, CHUANG Asia 2025 "lọt tầm ngắm" khi có Tường Duy - thí sinh người Việt duy nhất chinh phục cuộc thi năm nay. Tường Duy sinh năm 1999, từng là Á quân của cuộc thi Sao Tìm Sao năm 2020, sau đó đầu quân vào công ty giải trí BN Entertainment với vai trò ca sĩ. Năm 2022, Tường Duy tiếp tục thử sức với Vote For Five, nhưng đến chặng cuối lại bất ngờ rút khỏi chương trình.

Tháng 11/2023, Tường Duy chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc 'dạy anh cách iu em', đánh dấu màn debut trong vai trò ca sĩ solo, song lại không gây ấn tượng mạnh. Sở hữu chất giọng nội lực cùng khả năng nhảy chuẩn thần tượng, nhưng con đường nghệ thuật của Tường Duy khá lận đận khi chưa nhận được nhiều sự chú ý, dù rất nỗ lực những năm qua. Việc nam ca sĩ lần nữa "dấn thân" thi CHUANG Asia ở tuổi 26 chính là một bước đi liều lĩnh để khẳng định chính mình.

Thí sinh Việt Tường Duy tại CHUANG Asia 2025

Trong tập 1, các thực tập sinh có sân khấu đầu tiên. Tường Duy cùng 3 thực tập sinh khác kết hợp thành một nhóm, biểu diễn ca khúc chủ đề Welcome To The Show. Giọng hát của nam ca sĩ người Việt được dịp phô diễn trên sóng CHUANG Asia. Tuy nhiên, nhóm của Tường Duy lại chưa vận dụng nhiều vũ đạo. Màn trình diễn mới dừng ở mức cơ bản, hát và nhún nhảy trên nền giai điệu.

Nhóm Tường Duy biểu diễn trong tập 1 Sáng Tạo Doanh

Cận cảnh visual Tường Duy

Cân trọn highnote khó nhằn

Là ca sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, Tường Duy dễ dàng xử lý phân đoạn hát của mình. Highnote của Tường Duy cũng thành công gây ấn tượng với dàn giám khảo, producer. Nhìn biểu cảm tại trường quay, có thể thấy Tường Duy là một trong những thực tập sinh được đánh giá tốt về tiềm năng. Song, anh chưa có quá nhiều thời lượng lên hình - vấn đề chung của các thí sinh Việt khi tham gia show sống còn châu Á.

The8 gây tranh luận với những chia sẻ chân thành nhưng nghiêm khắc cho các thực tập sinh

Thần tượng nhóm nam triệu bản cũng mang đến màn trình diễn ca khúc solo tại Trung Quốc - Orbit

Tiêu điểm tập 1 của CHUANG Asia 2025 nằm ở phần nhận xét chân thành nhưng có phần nghiêm khắc của The8 (SEVENTEEN). Với 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong nhóm nam triệu bản, được công nhận kỹ năng biểu diễn hàng đầu Kpop, The8 có nhiều tiêu chuẩn để nhận xét về năng lực của một thực tập sinh. Đứng trước những người trẻ tuổi đang tìm kiếm cơ hội, The8 thật lòng chia sẻ, hát hay - nhảy tốt là điều kiện tiên quyết để trở thành idol. Ngoài hát hay, vocal vững, còn phải có kỹ năng nhảy linh hoạt. Trong một nhóm nhạc, có thể thời lượng hát sẽ không nhiều, nhưng thực tập sinh phải luôn nhảy. Đó là lý do nam idol cho rằng vũ đạo là yếu tố quan trọng khi xét đến tổng thể chung là sức hút của một thực tập sinh.

The8 và Bambam thể hiện một khía cạnh rất khác: trưởng thành và nghiêm khắc, khi hoá thành những tiền bối đi trước hướng dẫn cho các thực tập sinh trẻ.

Tường Duy được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, tìm kiếm cơ hội nổi tiếng thông qua chương trình này

CHUANG Asia hiện là chương trình sống còn thu hút sự chú ý lớn tại Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc. Nhiều topic trở thành vấn đề thảo luận hot. Tường Duy được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, tìm kiếm cơ hội nổi tiếng thông qua chương trình này. Trước Tường Duy, Việt Nam từng có CONGB, Đỗ Nam Sơn vừa hoàn thành xong chặng hành trình ở Starlight Boys - cũng là show "sống còn" do Trung Quốc hợp tác với Hàn Quốc sản xuất.