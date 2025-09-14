Tối 13/9, concert Em Xinh Say Hi chính thức diễn ra tại TP.HCM. Các Em Xinh đã mang đến loạt sân khấu bùng nổ, được đầu tư kỹ lưỡng như một bữa tiệc âm nhạc thực sự dành cho khán giả. Đặc biệt, spotlight lớn nhất lại thuộc về màn kết hợp của cặp đôi Best Couple - Tăng Duy Tân và Bích Phương.

Sân khấu Em Chỉ Là của team Bích Phương trong Live Stage 2 cùng Tăng Duy Tân

Khoảnh khắc Tăng Duy Tân - Bích Phương cùng nhau song ca Em Chỉ Là đã khiến không khí tại đêm nhạc bùng nổ. Trên sân khấu, nam ca sĩ gần như chẳng giấu nổi cảm xúc, liên tục dõi theo từng cử chỉ của Bích Phương bằng ánh mắt trìu mến, say đắm. Sự ăn ý từ cái nhìn, nụ cười cho đến từng động tác nhỏ khiến khán giả có cảm giác như đang chứng kiến một màn tỏ tình ngọt ngào được công khai trước hàng nghìn người.

Tăng Duy Tân - Bích Phương cùng nhau song ca Em Chỉ Là

Điều khiến fan thích thú hơn cả là cách Tăng Duy Tân “chớp mọi cơ hội” để thể hiện tình cảm. Từ khoảnh khắc tiến gần cho đến ánh mắt chẳng rời nửa bước, nam ca sĩ như muốn khẳng định chủ quyền ngay trên sân khấu. Ngược lại, sự ngại ngùng, e dè của Bích Phương càng khiến khán giả “rụng tim” tập thể. Thế nhưng, nhiều người vẫn nhận xét màn tương tác này “chưa đủ đô” và mong muốn cặp đôi sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào hơn nữa trên sân khấu.

Tăng Duy Tân - Bích Phương bị Trấn Thành "dí" chụp ảnh đôi ngay trên sân khấu

Kết thúc màn trình diễn, Tăng Duy Tân - Bích Phương còn bị Trấn Thành "dí" chụp ảnh đôi ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc Bích Phương ngại ngùng nghiêng đầu về phía Tăng Duy Tân đã khiến không khí concert như bùng nổ. Không chỉ trên sân khấu, bức ảnh này còn nhanh chóng "gây bão" trên các trang mạng xã hội. Dưới các bài đăng, các fan đồng loạt phấn khích và bình luận "đòi cưới" từ cặp đôi: "Em chỉ là thấy anh chị đẹp đôi thôi.", "Cưới liền đi cho fan đỡ sốt ruột.", "Cuối cùng thì Tăng Duy Tân cũng có danh phận như ý rồi".

Đáng chú ý, Tăng Duy Tân còn tỏ ra vô cùng háo hức khi được công khai trên fanpage Em Xinh Say Hi. Nam ca sĩ thậm chí còn “ra yêu cầu” cho NSX phải chỉnh sửa và thêm filter vào ảnh đôi trước khi đặt làm avatar. Bài đăng trên Threads ngay lập tức nhận về vô số bình luận của khán giả, trong đó phần lớn là hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong đêm concert và nhận xét bức ảnh của cả hai quá đẹp đôi rồi không cần phải chỉnh sửa gì thêm nữa. Nhiều fan còn nhắc nhở rằng chính anh có quyền thay đổi avatar của fanpage nên có thể tùy ý chỉnh sửa, thậm chí còn gợi ý “ghép thêm lễ đường vào” để bức ảnh được đẹp nhất.

Tăng Duy Tân công khai "cảnh cáo" NSX Em Xinh

Tại đêm concert, Tăng Duy Tân - Bích Phương đã được trao giải Best Couple, đúng như kỳ vọng của khán giả, với khoảnh khắc Bích Phương bật khóc sau khi nhận giải nhanh chóng được chế thành meme và viral khắp mạng xã hội. Trước đó, trong suốt chương trình Em Xinh Say Hi, cặp đôi liên tục được khán giả và các Em Xinh khác “đẩy thuyền” tích cực trước những đồn đoán về mối quan hệ của cả hai.

Trong khi, Tăng Duy Tân luôn chủ động từ ánh mắt, cử chỉ đến từng lời nói, như muốn tận dụng mọi cơ hội để công khai “chuyện tình” trước công chúng thì Bích Phương lại có phần ngại ngùng, e dè mỗi khi được nhắc đến. Điều này càng khiến fan càng phấn khích và có niềm tin rằng “con thuyền OTP” đang thật sự cập bến.