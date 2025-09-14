Sự thật đằng sau video Trúc Nhân dắt Mỹ Tâm sau khi đi lạc tại Đại lễ 2/9

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh kết thúc. Song, dư âm từ sự kiện trọng đại này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên MXH. Phải mất 20 năm nữa, người dân Việt Nam mới có thể chứng kiến một dấu mốc lịch sử tương tự là A100 nên việc “lụy” là cũng có thể hiểu được.

Một trong những khoảnh khắc viral nhất xuyên suốt chương trình là khi Mỹ Tâm cất giọng mở màn cho tiết mục đồng diễn nghệ thuật của 80 nghệ sĩ. Nữ ca sĩ cất cao giọng hát dày, ấm và vang khó lẫn qua ca khúc Giai Điệu Tự Hào giữa Ba Đình lịch sử. Diện lên mình tà áo dài trắng tinh khôi, tóc búi gọn gàng, makeup nhẹ nhàng - Mỹ Tâm vẫn thành công chạm đến trái tim của hàng chục triệu người yêu nước. Chỉ cần giọng hát và tầm vóc lớn, “họa mi tóc nâu” đã gây bão khắp mặt trận truyền thông.

Mỹ Tâm chạm đến trái tim của hàng chục triệu người yêu nước tại Đại lễ 2/9

Nhờ thế, cô nàng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả đại chúng, từng nhất cử nhất động hậu Đại lễ đều thu hút lượng tương tác khủng. Mới đây, một đoạn video nổi lên, ghi lại cảnh tượng đến dân tình cũng phải thấy khó hiểu. Theo đó, Trúc Nhân nắm tay đàn chị, dắt về Quảng trường Ba Đình. Đằng sau là Hoàng Yến Chibi, Phương Mỹ Chi.

Mỹ Tâm bị lạc đường nhưng may thay có Trúc Nhân hỗ trợ kịp thời

Không ai rõ tại sao nhóm nghệ sĩ này lại men theo vỉa hè để trở lại điểm tập kết. Netizen thì chỉ thấy phấn khích khi được chứng kiến tương tác giữa Trúc Nhân và Mỹ Tâm. Đáng chú ý, Tùng Yuki - vệ sĩ thân cận, đồng thời từng hoạt động với vai trò diễn viên - đã có những chia sẻ liên quan đến công việc bảo vệ Mỹ Tâm và quá trình chuẩn bị cho Đại lễ 2/9. Nhờ vậy, sự thật đằng sau đoạn video cũng đã được làm sáng tỏ.

Trúc Nhân cùng Hoàng Yến Chibi và Phương Mỹ Chi đưa Mỹ Tâm trở về điểm tập kết

Ông cho biết, khi đoàn tiến vào phần diễu hành chính trước Lăng Bác, Mỹ Tâm dặn rằng không cần ông đi kèm vì khu vực này vốn an toàn, nên ông chủ động tách đoàn. Sau khi nữ ca sĩ hoàn tất phần trình diễn và di chuyển đến đường Hùng Vương, cả hai vô tình lạc nhau. Không có điện thoại bên mình, ông buộc phải chạy vòng quanh Lăng Bác, vừa hỏi thăm các chiến sĩ cảnh vệ vừa tiếp tục đi thêm vài cây số để tìm.

Tùng Yuki và Mỹ Tâm

“Cuối cùng, Trúc Nhân có mang điện thoại nên gọi cho trợ lý của Tâm đưa định vị và sau cùng tôi cũng tìm được Mỹ Tâm ở ngã tư Hùng Vương. Nói thật, ở bất kỳ sự kiện nào mà Mỹ Tâm không thấy tôi là hoang mang lắm", ông nói.

Vậy hóa ra, Trúc Nhân - Hoàng Yến Chibi - Phương Mỹ Chi là những người giúp Mỹ Tâm “đi lạc” trở về với Tùng Yuki. Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước mẩu truyện ngắn này, khen ngợi sự quan tâm giữa các nghệ sĩ với nhau vô cùng dễ thương.

Ngoài Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn là cái tên hàng đầu được công ty quản lý của các nghệ sĩ quốc tế tín nhiệm. Hiện ông quản lý một công ty vệ sĩ với 2.500 nhân viên, được mọi người kính nể gọi là "lão Phật gia". Ông từng trực tiếp chỉ huy, bảo vệ cho nhiều ngôi sao quốc tế đình đám như: Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Jang Dong Gun, So Ji Sub, Bi Rain, CL (2NE1), BLACKPINK... khi họ đến Việt Nam.

Tùng Yuki còn được biết đến ở vai trò diễn viên. Ông được mệnh danh là "Ông bố quốc dân" trên màn ảnh nhờ thường xuyên đảm nhận những vai người đàn ông thương vợ con, hết lòng vì gia đình. Tùng Yuki từng góp mặt trong một số bộ phim như Vừa Đi Vừa Khóc, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Bí Mật Tam Giác Vàng, 39 Độ Yêu, Bản Năng Thép, Bỗng Dưng Muốn Khóc... Trong đó, Bí Mật Người Thừa Kế (2024) là tác phẩm gần đây nhất của ông trên màn ảnh.