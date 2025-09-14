Năm số 9 vừa mới kết thúc mà đại gia đình EXO-L đã đón nhận liên tiếp tin vui. Nếu D.O tung teaser nhá hàng cho đĩa đơn Dumb thì Chen đã công bố mini album thứ 5 Arcadia vào cuối tháng 9. “Sít rịt” bất ngờ nhất là EXO xác nhận comeback vào tháng 12 năm nay, đánh dấu sự trở lại của cả nhóm sau 2 năm kể từ album Exist năm 2023.

EXO sắp trở lại đường đua Kpop

Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi thành viên cuối cùng hoàn thành nghĩa vụ quân sự là Sehun cũng sẽ xuất ngũ vào cuối tháng 9 này, đánh dấu một khởi đầu mới cho chặng đường sắp tới của cả nhóm. Người hâm mộ đang hóng từng ngày để được thấy đội hình EXO đông đủ trên một sân khấu.



Mới đây nhất, vào ngày 7/9, SM đã tung hint ảnh “mập mờ” đúng như concept nhóm: 2 Mặt Trăng chạm vào nhau, tạo nên luồng sáng bí ẩn. Cùng với đó là dòng chữ: Khi chúng ta trở thành một bản thể duy nhất - Một thế giới mới sẽ thức tỉnh. Đáng chú ý, hôm đó là ngày xảy ra sự kiện Nhật Thực - hiện tượng thiên văn khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất, đối diện với Mặt Trời.

EXO tung hint, nhá hàng về concept vũ trụ

Tuy nhiên, một bộ phận netizen cho rằng bức ảnh này có nét tương đồng với đoạn video kỷ niệm 8 năm debut của BLACKPINK. Ánh sáng hồng loé lên làm lộ ra 2 hình cầu màu đen. Nhóm người này khẳng định EXO đã đạo nhái concept 2 hành tinh va vào nhau, tạo nên thứ ánh sáng kỳ bí ở giữa. Thậm chí, hiệu ứng tia sáng cũng được cho là giống hệt nhau.

Nhiều người cho rằng 2 tấm hình có vài nét tương đồng, dấy lên nghi vấn EXO đạo nhái BLACKPINK

BLINK đã nhanh chóng phân bua rằng đó là ký hiệu số 8 chứ không phải 2 hành tinh. Hơn thế nữa, concept thiên văn như này không hiếm trong Kpop nói riêng và làng nhạc nói chung. Nói EXO ăn cắp ý tưởng tử BLACKPINK là không đúng, đặc biệt khi nhóm nam SM vốn đã được định hướng theo concept vũ trụ - nhật thực - nguyệt thực ngay từ thời điểm debut.



Bìa poster “nhá hàng” hôm 7/9 vô tình có liên quan đến kỷ nguyên đầu tiên của EXO. Khi đó, ca khúc MAMA tượng trương cho sự khởi đầu của vũ trụ EXO, Red Force xuất hiện và 12 thành viên được trao quyền năng. Nhật thực hình khuyên mang đến hỗn mang, hé lộ lời tiên tri trong tương lai.

Màn comeback này được cho là có kết nối với giả thuyết huyền bí trong vũ trụ EXO, nơi nhật thực - nguyệt thực làm trung tâm

Nhảy vọt đến 2025, nguyệt thực toàn phần sẽ khiến Red Force bị thanh tẩy, đồng thời các huyền thoại sẽ hợp nhất thành 1. Và đây cũng là lúc nhóm nam trở lại, khởi chạy lại một chu kỳ mới trong vũ trụ EXO. Theo đúng như biệt đội EXO-L dự đoán, các chàng trai sẽ chính thức comeback vào ngày 4/12 - đúng thời điểm Siêu Trăng xuất hiện.





