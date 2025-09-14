Tối 13/9, concert Em Xinh Say Hi đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Sự kiện quy tụ 30 Em Xinh trình diễn hết mình, mang những sân khấu nổi bật từ truyền hình ra không gian live ngoài trời. Dù tốc độ ban đầu không tạo hiệu ứng “sốt vé” như show Anh Trai, nhưng hàng chục nghìn khán giả vẫn phủ kín khán đài, tạo đà cho sân khấu thứ 2 dự kiến tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình vào 11/10 tới.

Đội Bích Phương diễn Cách (Yêu Đúng) Điệu với intro "nữ hoàng về bét"

Giữa loạt tiết mục, phần trình diễn Cách (Yêu Đúng) Điệu của team Bích Phương trở thành tâm điểm MXH. Ca khúc từng ra mắt trong Live Stage 4, do đội hình gồm Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San, Mỹ Mỹ và Lamoon thể hiện. Với giai điệu sôi động, ca từ thả thính ngọt ngào và vũ đạo đáng yêu, tiết mục mang lại không khí cực hợp với một concert ngoài trời. Lần này, sân khấu càng được nâng cấp khi các thành viên đầu tư mạnh về phục trang, dựng LED và phối nhạc, biến tiết mục thành một bữa tiệc đầy màu sắc. Dàn Em Xinh hoá thành đàn “kiến lửa”, áo quần tóc tai đỏ rực vô cùng ấn tượng.

Dàn Em Xinh hoá thành đàn “kiến lửa”, áo quần tóc tai đỏ rực vô cùng ấn tượng

Chiếc intro chấn động của các "nữ hoàng về bét"

Điều khiến khán giả phải “cười bò” là màn intro mở màn cực kỳ chấn động. Các thành viên tự xưng mình là “nữ hoàng về bét”, đồng loạt tuyên bố “về bét vẫn có thể thành công, về bét vẫn có lối đi riêng”. Đây rõ ràng là cú “cà khịa” ngọt ngào gửi đến chính chương trình, khi ở Live Stage 4, team Bích Phương bất ngờ bị xếp cuối bảng dù sở hữu hai bản hit hot rần rần sau đó là Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời và Cách (Yêu Đúng) Điệu. Một lần nữa nhìn thấy team Bích Phương toả sáng, dân tình vẫn không thể hiểu nổi tại sao các “cô kiến” lại thua trắng ở Live Stage 4 của Em Xinh.

Team Bích Phương không ngại "var thẳng" kết quả Live Stage 4

Thời điểm đó, cộng đồng fan từng bùng nổ tranh cãi, thậm chí xuất hiện nhiều đồn đoán về việc kết quả có phần bất công. Tuy nhiên, bỏ qua mọi tranh luận hậu trường, khán giả đều đồng ý rằng sân khấu của team Bích Phương vẫn đẹp, nhạc vẫn hay và quan trọng nhất là chiếm trọn tình cảm của người xem. Đó cũng chính là lý do khiến cả nhóm hôm nay có thể đứng trên sân khấu concert, dõng dạc nhận mình là “nữ hoàng về bét” truyền cảm hứng cho những ai từng nỗ lực nhưng chưa đạt được kết quả như ý muốn.

Chỉ cần có âm nhạc đủ hay, concept đủ đẹp và tinh thần tích cực, họ vẫn chiến thắng trong lòng khán giả

Team Bích Phương đã chứng minh thua cuộc trong chương trình không đồng nghĩa thất bại mãi mãi. Chỉ cần có âm nhạc đủ hay, concept đủ đẹp và tinh thần tích cực, họ vẫn chiến thắng trong lòng khán giả. Và đúng như cách mà mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ sau concert, màn “cà khịa” tinh tế của Bích Phương cùng các chị em chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của concert Em Xinh Say Hi.