Hậu thành công năm 2024, aespa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ, khuấy động thị trường trong bối cảnh Kpop đang dần mất đi sức hút. Tiếp nối Dirty Work , 4 cô gái mới đây trở lại với Rich Man và đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Gần 10 ngày, Rich Man thu về 29 triệu view, đang leo rank vù vù trên các BXH nhạc số nội địa.

aespa - Rich Man

Trong thời gian quảng bá, SM đưa aespa mở rộng độ nhận diện qua màn trình diễn tại Good Morning America. Đây là chương trình buổi sáng có lượng người xem cao nhất thế giới kể từ năm 2012. Vì thế, được xuất hiện trên sóng truyền hình Good Morning America được xem là cơ hội vàng cho bất kỳ nhóm nhạc hay nghệ sĩ Kpop nào.

Các cô gái thể hiện ca khúc Rich Man , sự tự tin và chất slay ngập tràn khung hình. Người hâm mộ cũng tập trung đông đúc để cổ vũ, hò reo nhóm nữ. Tuy nhiên, ngay khi màn trình diễn được đăng tải rộng rãi trên MXH, làn sóng tranh cãi nổ ra và nhắm tới aespa. Một bộ phận netizen chê bai 4 nữ idol biểu diễn thiếu năng lượng, kém sức sống như “chưa ăn sáng”. aespa còn bị phát hiện hát nhép, giọng hát êm ru như mở audio dù di chuyển đội hình liên tục.

Màn trình diễn gây tranh cãi của aespa trên sóng Good Morning Americaq

Phần vũ đạo nhận về nhiều chỉ trích nhất. Mỗi người nhảy một nhịp một phách, không có sự đồng đều. Đặc biệt, Giselle là thành viên bị cho là thiếu tập trung nhất, gặp khó khăn trong việc theo kịp 3 thành viên khác. Điểm cộng là biểu cảm, thần thái “ghệ chiến” vẫn lan tỏa khắp khung hình, không chê vào đâu được.

Mỗi người nhảy một nhịp một phách, không có sự đồng đều

Nhiều người chỉ ra, không chỉ phần thể hiện của aespa mà chính vũ đạo cũng có vấn đề. Không như những ca khúc trước đó, vũ đạo Rich Man không có được thiện cảm từ khán giả đại chúng vì quá rối rắm, không gọn gàng. Phong cách nhảy của giới biên đạo có khác biệt lớn so với giới idol. Nếu như biên đạo Lee Jung mang đến sự mạnh mẽ và dứt khoát trong từng động tác thì aespa ngược lại, thiếu sự chuẩn xác và chắc nhịp.

Vũ đạo Rich Man không có được thiện cảm từ khán giả đại chúng vì quá rối rắm, không gọn gàng

Khoảng sân khấu nhỏ, vắng bóng dàn dancer và góc máy quay hạn chế càng khiến cho tiết mục trở nên trống trải, gượng gạo và kém thu hút. Từ đây, netizen lại đặt nghi vấn về năng lực thật sự của aespa: liệu đây là tiêu chuẩn idol thật sự ở thời điểm hiện tại? aespa được khuyên nên luyện tập kỹ càng hơn trước khi biểu diễn trước hàng chục triệu mắt xem.

Trước làn sóng chỉ trích, cộng đồng fan MYs cho rằng việc đánh giá toàn bộ thực lực của aespa chỉ dựa trên một màn trình diễn là thiếu công bằng. Thực tế, sân khấu trực tiếp tại Mỹ luôn có những khác biệt rõ rệt về cách dàn dựng, âm thanh và tiêu chuẩn khắt khe hơn so với thị trường Hàn Quốc. Việc aespa chọn thể hiện một ca khúc mới trước khán giả quốc tế cũng cho thấy sự táo bạo và mong muốn khẳng định bản sắc riêng.

Chưa kể, tin đồn hát nhép là hoàn toàn sai bởi qua video fancam, các thành viên thực sự cất tiếng hát - chứng minh bản phát sóng đã được nhà đài chèn audio để giữ chất lượng tốt nhất khi công chiếu.

aespa thực sự hát live, khác với những gì netizen chỉ trích trước đó

Cần nhìn nhận rằng, việc các nhóm Kpop gặp khó khăn khi trình diễn ở Mỹ là điều không hiếm. Không chỉ khác biệt về văn hóa và thị hiếu, nghệ sĩ còn phải đối diện áp lực lớn từ truyền thông toàn cầu. Thay vì vội vàng chỉ trích, có lẽ công chúng nên ghi nhận nỗ lực dấn thân của aespa - vẫn đang trong hành trình mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài biên giới Kpop.