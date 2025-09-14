Mới đây, cộng đồng fan của THE BOYZ đã không khỏi bất ngờ khi nhận được thông báo hủy concert THE BLAZE WORLD TOUR tại Oakland, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 19/09/2025. Theo thông tin từ ban tổ chức, nguyên nhân được đưa ra là do “tình huống bất khả kháng”.

Trong thông báo chính thức, BTC cho biết: "Kính gửi Quý khách, Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả những ai đã mong chờ đêm diễn THE BOYZ WORLD TOUR tại Oakland. Thật đáng tiếc, buổi biểu diễn dự kiến tổ chức vào ngày 19/09/2025 tại Paramount Theatre buộc phải hủy bỏ vì những tình huống bất khả kháng. Tất cả vé sẽ được hoàn tiền tự động về phương thức thanh toán ban đầu trong vòng 710 ngày làm việc, quý khách không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào. Quyết định khó khăn này được đưa ra sau quá trình cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng với các bên liên quan. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và mong nhận được sự cảm thông. Xin chân thành cảm ơn."

Nhóm nhạc THE BOYZ

Việc concert bị hủy ngay trước thềm chưa đầy một tuần đã khiến làn sóng bức xúc lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều fan cho biết họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ hàng tháng trước, lên kế hoạch chi tiết từ việc xin nghỉ làm, sắp xếp thời gian cho đến đặt vé máy bay và khách sạn. Tuy nhiên, mọi công sức và chi phí đều trở nên vô nghĩa khi thông báo hủy được đưa ra quá gấp gáp, không cho khán giả bất kỳ sự chuẩn bị hay phương án thay thế nào.

Việc concert bị hủy ngay trước thềm chưa đầy một tuần đã khiến làn sóng bức xúc lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ

Không dừng lại ở sự thất vọng, một bộ phận fan còn công khai chỉ trích công ty quản lý và ban tổ chức về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Người hâm mộ cho rằng việc lựa chọn một địa điểm quá lớn so với nhu cầu thực tế, kết hợp với mức giá vé cao, chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bán vé ảm đạm và cuối cùng phải hủy show. Bên cạnh đó, nhiều người nhấn mạnh sự thiệt hại không chỉ nằm ở vé concert vốn được hoàn lại, mà còn ở những khoản chi phí đi lại, ăn ở và lịch trình cá nhân đã sắp xếp từ trước. Việc những chi phí này hoàn toàn không thể bồi hoàn càng khiến sự phẫn nộ gia tăng.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng đây không phải là hiện tượng hiếm gặp trong Kpop trong thời gian gần đây. Việc quá nhiều tour diễn được tổ chức cùng thời điểm với mức giá vé cao đã khiến thị trường trở nên bão hòa, khán giả buộc phải cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng. Chính sự chọn lọc này đã dẫn đến việc nhiều concert rơi vào cảnh ghế trống la liệt, thậm chí phải hủy bỏ do lượng vé bán ra không đủ để bù chi phí tổ chức.

Tình trạng ế vé thảm ở concert tại Nhật của THE BOYZ

Thực tế, tình trạng “ế vé” của THE BOYZ không phải là lần đầu được ghi nhận. Trước đó, một đoạn video ghi lại concert của nhóm tại Pia Arena (Nhật Bản) từng viral trên các trang mạng xã hội vì toàn ghế trống. Cụ thể, tại khu vực tổ chức có 4 tầng, nhưng số người tham dự chỉ lấp đầy được khu vực mặt sàn cùng khoảng một nửa tầng 1, trong khi hai tầng trên gần như hoàn toàn không có khán giả.

THE BOYZ từng là nhóm nhạc gen 4 nổi bật nhưng đánh mất danh tiếng vì lùm xùm cá nhân của các thành viên

Debut năm 2017, THE BOYZ là nhóm nhạc chủ lực của IST Entertainment. Xuất phát điểm từ công ty nhỏ, lại có đội hình đông thành viên, nhóm từng gặp nhiều khó khăn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của Kpop. Bước ngoặt đến khi THE BOYZ tham gia chương trình Road To Kingdom năm 2020, giúp nhóm bứt phá, phủ sóng mạnh mẽ và xây dựng fandom vững chắc.

Ju Haknyeon gây chấn động vì tin đồn nhạy cảm với nữ diễn viên phim 18+

Tuy vậy, song song với danh tiếng, THE BOYZ cũng vướng nhiều lùm xùm. Vài tháng trước, cựu thành viên Ju Haknyeon gây chấn động vì tin đồn nhạy cảm với nữ diễn viên phim 18+. Trước đó, Eric từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi vô tình mua nhầm vật phẩm người lớn để làm quà tặng fan, khiến nhóm bị bàn tán trong thời gian dài. Từ những ồn ào đời tư cho tới nghi ngờ hủy show vì ế vé, The Boyz dường như đang đánh mất dần niềm tin từ người hâm mộ và công chúng. Thay vì được ghi nhớ bởi thành tích âm nhạc, nhóm lại liên tục xuất hiện trên mặt báo vì tranh cãi, khiến tương lai hoạt động ngày càng trở nên bất ổn.