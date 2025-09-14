Tối 13/9, đêm diễn mở màn của concert Em Xinh Say Hi tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả. Bên cạnh màn “phủ sóng” của cặp Best Couple Tăng Duy Tân - Bích Phương, người hâm mộ còn bất ngờ khi được chứng kiến “lễ đường cổ tích” của cặp Anh Trai - Em Xinh: Anh Tú và LyLy ngay trên sân khấu.

Anh Tú và LyLy thể hiện demo Không Đau Nữa Rồi

Trong phần trình diễn Không Đau Nữa Rồi, cả hai khiến khán giả bùng nổ cảm xúc với tạo hình lãng mạn: Anh Tú lịch lãm trong vest trắng, còn LyLy hóa cô dâu với chiếc váy trắng thướt tha và khăn voan đội đầu. Hình ảnh như bước ra từ truyện cổ tích khiến nhiều fan phấn khích, thậm chí đùa rằng chỉ cần thêm lễ đường nữa thôi là cả hai có thể tổ chức đám cưới ngay trên sân khấu. Tuy vậy, chính giọng hát tha thiết và cảm xúc dạt dào của cả hai trong ca khúc Không Đau Nữa Rồi lại khiến bầu không khí thêm phần nghẹn ngào, như kể lại một chuyện tình đẹp nhưng buộc phải chia ly.

Anh Tú lịch lãm trong vest trắng, còn LyLy hóa cô dâu với chiếc váy trắng thướt tha và khăn voan đội đầu

Không ít khán giả sau concert bày tỏ đã “lụy” hoàn toàn trước màn trình diễn của cặp đôi, đồng thời khẳng định Không Đau Nữa Rồi chính là tiết mục ấn tượng nhất trong cả đêm nhạc. Từ sân khấu được dàn dựng chỉn chu, ánh sáng và hiệu ứng như bước ra từ chuyện cổ tích, đến tạo hình cô dâu chú rể khiến ai cũng phải xuýt xoa.

Chemistry giữa Anh Tú và Lyly nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ. Từng ánh mắt, từng cử chỉ và sự hòa quyện trong giọng hát đều khiến khán giả “lụy tim” và không ngừng thốt lên “quá đẹp đôi!”. Ngay cả những khán giả chỉ xem lại qua fancam trên mạng cũng phải ngỡ ngàng trước sự ăn ý đến mức hoàn hảo của cả hai, từ ngoại hình, phong thái biểu diễn cho đến cảm xúc được truyền tải qua ca khúc.

Dù biến sân khấu thành lễ đường nhưng giọng hát của cặp đôi khiến người nghe thêm "suy"

Trước đó, Anh Tú - LyLy cũng không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào của cả hai trên các trang mạng xã hội hay những sân khấu âm nhạc. Thêm vào đó, cặp đôi cũng đã nhiều lần sánh đôi trong các màn song ca tại sự kiện lớn nhỏ. Từ trước khi công khai, cặp đôi đã không ít lần làm lộ hint hẹn hò khi đăng ảnh selfie ở một góc trong căn hộ khiến nhiều khán giả nhận ra điểm tương đồng. Từ đó dấy lên đồn đoán rằng Anh Tú và LyLy thân thiết đến nỗi ở chung một nhà.

Anh Tú và LyLy được hé lộ tại concert, bầu không khí lập tức bùng nổ

Cặp đôi vốn đã chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả, nên ngay khi “secret” giữa Anh Tú và LyLy được hé lộ tại concert, bầu không khí lập tức bùng nổ. Người hâm mộ không giấu nổi sự phấn khích, liên tục hò reo và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này lên mạng xã hội. Nhiều người xem thích thú và đùa rằng ban tổ chức “thực sự biết fan thích gì” khi liên tục mang đến những bất ngờ đặc biệt, đúng ý khán giả. Chính vì thế, ngay khi đêm diễn thứ hai tại Hà Nội vừa được công bố mới đây, không ít người hâm mộ đã háo hức “camp vé” và tò mò chờ đợi những “secret” tiếp theo mà concert sẽ mang đến.