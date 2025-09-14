Ngày 9/9, buổi livestream đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khóa 50 (2025-2028) đã được Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức. Chương trình phát sóng đã nhanh chóng thu hút lượt xem và lượng tương tác khủng, trở thành hiện tượng MXH trong khoảng thời gian ngắn. Điều khiến dư luận "nổi bão" là buổi đăng ký này quy tụ những nhân tài xuất sắc - nhưng bộ não tinh hoa. Không chỉ thông minh, nhiều người trẻ còn có sở hữu diện mạo điển trai, tuấn tú, chị em càng nhìn càng mê.

Giữa làn sóng gây u mê, người hâm mộ bất ngờ phát hiện ra 1 Anh Trai Say Hi cũng từng có quá khứ theo học ngành Y Dược. Đó chính là Song Luân. Y Dược vốn luôn là ngành học nằm trong top những ngành có điểm trúng tuyển cao tại các kỳ tuyển sinh đại học. Muốn giành một suất vào các trường Y Dược, đòi hỏi học sinh phải có học lực từ tốt đến rất tốt. Vì thế, netizen đang rất tò mò hơn về Song Luân.

Song Luân

Từng học song song Y Dược với nghệ thuật, từ bỏ ngành học danh giá để theo đuổi đam mê

Song Luân, tên thật là Nguyễn Trí Long, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, con đường học tập gắn liền với định hướng ổn định từ gia đình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Song Luân theo học tại một trường Đại học về Y dược ở quê nhà.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn gắn bó, anh nhận ra bản thân không có niềm say mê với ngành Y. Trái tim Song Luân hướng nhiều hơn về âm nhạc và nghệ thuật. Chính vì vậy, anh đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: bỏ dở việc học Y dược để theo đuổi giấc mơ ca hát và diễn xuất. Dù từng vấp phải sự lo lắng từ gia đình, nhưng lựa chọn này đã mở ra hành trình đưa anh trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của Vbiz

Song Luân nhận ra bản thân không có niềm say mê với ngành Y. Trái tim anh hướng nhiều hơn về âm nhạc và nghệ thuật

Khởi đầu sự nghiệp, Song Luân tập trung ca hát, rong ruổi ở các phòng trà, sự kiện nhỏ để rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Năm 2012, anh gia nhập công ty quản lý Thanh Thảo (Music Box), chính thức đặt nền móng cho con đường âm nhạc. Sau đó, Song Luân đầu quân cho công ty giải trí của Ông Cao Thắng và Đông Nhi. Anh được cho đi học thêm về thanh nhạc, vũ đạo, cũng như tập gym nghiêm ngặt để có được ngoại hình chuẩn.

Các ca khúc như Có Khi Ta Lại Say, Lọ Lem, Sau Cơn Mưa Nắng Sẽ Về … giúp anh tạo dựng hình ảnh một giọng ca tiềm năng, dù chưa thực sự bùng nổ. Song Luân còn thử nghiệm nhiều thể loại từ ballad đến pop hiện đại nhưng không thành công như mong đợi.

SONG LUÂN - CÓ KHI TA LẠI SAY

Ngoài ca hát, anh mở rộng hoạt động sang điện ảnh và truyền hình. Vai Đại úy Duy Kiên trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt (2018) chính là cú đột phá lớn, đưa anh đến gần khán giả đại chúng. Tiếp đó, vai Út Dư trong Cây Táo Nở Hoa (2021) chứng minh khả năng nhập vai tốt và chiều sâu của nam nghệ sĩ. Nhà Bà Nữ và Thanh Sói cũng là 2 dự án Song Luân tham gia được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Vai Đại úy Duy Kiên trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt (2018) đưa anh đến gần khán giả đại chúng

Nhà Bà Nữ cũng là dự án Song Luân tham gia được công chúng đón nhận nồng nhiệt

Đặc biệt, năm 2024, Song Luân góp mặt trong đội hình chương trình Anh Trai Say Hi - gameshow âm nhạc đình đám quy tụ 30 nam nghệ sĩ. Tại đây, anh chàng có cơ hội thử thách bản thân ở cả khoản vũ đạo, trình diễn lẫn teamwork. Dù không đi sâu vào Chung kết, Song Luân vẫn là mảnh ghép không thể thiếu, gây ấn tượng với nguồn năng lượng và sự nhiệt huyết. Hậu Anh Trai Say Hi , Song Luân cho ra MV Coem nhưng không tạo được tiếng vang, thậm chí bị chê bai vì chất lượng cũ rích và sến súa.

Song Luân góp mặt trong đội hình chương trình Anh Trai Say Hi

Nam thần có ngoại hình đẹp top đầu Vbiz, là tình tin đồn của em gái Trấn ThànThành

Song Luân sở hữu ngoại hình vô cùng nam tính, với khuôn mặt góc cạnh và điển trai. Nước da bánh mật khỏe khoắn cùng lợi thế hình 1m8 giúp anh dễ dàng trở thành nam thần Vbiz. Đặc biệt, những khoảnh khắc flex "múi bụng" khiến chị em phải mê mẩn. Điều này cũng là yếu tố giúp Song Luân trở thành cái tên quen thuộc trong các dự án phim ảnh hay trên các show giải trí.

Song Luân sở hữu ngoại hình vô cùng nam tính, với khuôn mặt điển trai và body săn chắc

Song Luân và Juky San từng vướng tin đồn tình cảm khi tham gia một show vào năm 2021. Thời điểm đó, cả hai không ít lần để lộ những màn tương tác cực ngọt, từ ánh mắt cho đến cử chỉ trên sân khấu, khiến khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình. Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội, các "thám tử mạng" cũng soi ra nhiều chi tiết cho thấy cặp đôi thường xuyên xuất hiện riêng tư cùng nhau, diện đồ đôi…

Cả 2 từng có thời gian hẹn hò kín tiếng, chỉ sau khi chia tay mới được nữ ca sĩ xác nhận. Cô cho biết cả hai đã đường ai nấy đi và mong khán giả không tiếp tục bàn tán, tránh khơi lại chuyện cũ. Nhưng mối quan hệ quá khứ vẫn thường xuyên bị nhắc lại trong các chương trình giải trí.

Song Luân và Juky San từng vướng tin đồn tình cảm khi tham gia một show vào năm 2021

Không chỉ vậy, thời gian qua Song Luân còn bị nghi "phim giả tình thật" với Uyển Ân - em gái Trấn Thành. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, để lộ loạt "hint" khó lòng bỏ qua. Trong chương trình Tổ Đội 1 Không 2 , Song Luân liên tục đứng cạnh, đặt tay lên vai Uyển Ân rất tự nhiên, trong khi cô lại vô tư nắm chặt tay anh. Nam diễn viên thậm chí còn gọi bạn diễn là "bé" - cách xưng hô ngọt ngào, thường gắn liền với các cặp đôi.

Trước đó, tại buổi ra mắt phim Cô Dâu Hào Môn , Song Luân xuất hiện để chúc mừng Uyển Ân, còn chủ động nắm tay cô đầy dịu dàng. Đáp lại, Uyển Ân cũng nhanh chóng hợp tác và khẽ nghiêng người về phía anh. Đến sự kiện công chiếu Yêu Nhầm Bạn Thân , cả hai tiếp tục sóng đôi, chụp ảnh chung và có những khoảnh khắc chạm tay tình tứ. Suốt buổi, họ gần như không rời nhau, càng khiến công chúng thêm tin vào nghi vấn "phim giả tình thật".