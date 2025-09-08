Negav lần đầu lộ diện, vẫn tham gia ghi hình Anh Trai Say Hi mùa 2 sau ồn ào

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Negav xuất hiện tại địa điểm được cho là nơi ghi hình Anh Trai Say Hi mùa 2. Nam rapper diện áo lưới cam nổi bật và tập trung khi ký tặng cho fan. Negav còn vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ trước khi nhanh chóng ra xe rời đi.

Đây là lần đầu tiên Negav lộ diện công khai sau ồn ào vừa qua, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Từ khi loạt lùm xùm nổ ra, nhiều người đã đặt câu hỏi về sự góp mặt của Negav ở mùa mới. Bởi vào năm ngoái, sau vụ vạ miệng ở concert 1, nam rapper từng phải rút lui khỏi buổi diễn tiếp theo và vắng bóng suốt một thời gian dài. Chính vì vậy, netizen không khỏi tò mò liệu nhà sản xuất sẽ đưa ra quyết định thế nào về "số phận" của Negav trong gameshow. Và sự xuất hiện của anh tại địa điểm ghi hình Anh Trai Say Hi mùa 2 có lẽ là câu trả lời.

Negav xuất hiện tại phim trường Anh Trai Say Hi

Negav lần đầu lộ diện sau loạt sóng gió vừa qua

Nam rapper có buổi ghi hình Anh Trai Say Hi mùa 2 đến tận khuya

Negav thoải mái giao lưu, ký tặng người hâm mộ đứng chờ sẵn ở cổng ngoài

Ngày 18/8, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ những bài viết tranh cãi về việc Negav làm khách mời đặc biệt tại sự kiện của một nhãn hàng sản phẩm dành cho phụ nữ. Sau 2 ngày im lặng, Negav bất ngờ đăng lại một câu quote về Threads của mình với nội dung: "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn". Không lên tiếng trực tiếp mà lại có động thái ẩn ý khó hiểu, Negav lần nữa thổi bùng tranh cãi khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đến ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền văn bản của một công ty luật đại diện pháp lý của rapper Negav với một số nội dung gây xôn xao. Tối cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã ra thông báo mời làm việc tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh vụ việc.

Hơn 3 tuần qua, Negav vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng

Cho đến chiều 30/8, trên Fanpage, Công ty Luật TNHH PN Legal - đơn vị đại diện pháp lý của rapper Negav - đã đăng tải thông báo đính chính liên quan đến văn bản số 1 gây xôn xao dư luận vào ngày 21/8.

Trong văn bản đính chính, công ty luật đại diện pháp lý của Negav xác nhận vào ngày 25/8 đã làm việc và giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05). Sau buổi làm việc, phía công ty cho biết đã thu hồi văn bản số 1.