Vợ cũ Đan Trường lên tiếng thông tin "yêu lại từ đầu" sau 4 năm ly hôn

Sau 4 năm đường ai nấy đi với vợ doanh nhân Thủy Tiên, chuyện đời tư của ca sĩ Đan Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, nghi vấn cả hai “yêu lại từ đầu” bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Nguyên do vì nữ doanh nhân Thủy Tiên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm thân mật bên chồng cũ Đan Trường trên trang cá nhân.

Phía dưới bài đăng này, không ít khán giả đã đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi. Một cư dân mạng để lại bình luận: "Mong anh chị quay về với nhau đi ạ. Bé Thiên Từ sẽ hạnh phúc nhân đôi". Tuy nhiên, doanh nhân Thủy Tiên thẳng thắn cho biết cả hai chỉ là tri kỷ.

Cô viết: "Tuy anh chị không còn duyên nợ vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè tri kỷ và cùng nhau thương yêu, chăm sóc cho Thiên Từ nên bé vẫn rất hạnh phúc em à". Nhiều người bày tỏ sự đồng tình và ngưỡng mộ cách ứng xử văn minh của Thủy Tiên. Dù đã ly hôn, cô và Đan Trường vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, cùng đồng hành trong việc nuôi dạy con trai chung.

Doanh nhân Thủy Tiên và ca sĩ Đan Trường vướng nghi vấn "gương vỡ lại lành" sau 4 năm ly hôn

Tuy nhiên cô khẳng định cả hai đã hết duyên nợ vợ chồng và chỉ là tri kỷ với Đan Trường

Trước khi đường ai nấy đi, Thủy Tiên và Đan Trường từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Cô chia sẻ: "Sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa".

Sau khi chia tay vào năm 2021, cả hai đều dành sự ưu tiên hàng đầu cho con trai Thiên Từ. Mặc dù đã ly hôn nhưng Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Nữ doanh nhân cũng rất ủng hộ chồng cũ trong sự nghiệp.

Sau 8 năm chung sống, Đan Trường và vợ cũ doanh nhân thông báo đường ai nấy đi vào giữa tháng 7/2021

Tuy nhiên, cặp đôi vẫn thoải mái gặp gỡ, cùng nhau đưa con trai đi chơi dù đã ly hôn

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013. Cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng tại Mỹ trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Chi phí cho hôn lễ được tiết lộ là 145.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng thời điểm đó) chưa kể trang phục cưới cho cô dâu, chú rể.

Dù đã ly hôn nhưng Đan Trường tiết lộ anh và Thủy Tiên vẫn có thể sống chung nhà nếu có dịp hội ngộ. Vào tháng 6/2022, nam ca sĩ cho hay: "Thủy Tiên thỉnh thoảng vẫn ở khách sạn hay sang nhà tôi chơi, hoặc khi tôi qua Mỹ thì cũng ở khách sạn hoặc ở nhà Thủy Tiên. Chúng tôi vẫn chăm sóc, lo cho nhau bình thường, chỉ không còn là vợ chồng nữa".