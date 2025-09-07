Từ tình yêu con, sao nữ Vbiz mở trường để đồng hành với trẻ tự kỷ

Nghệ sĩ Nguyệt Thu sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Không chỉ tích cực hoạt động nghệ thuật trong nước, nghệ sĩ Nguyệt Thu còn sáng lập nên những ngôi trường nghệ thuật dùng âm nhạc để trị liệu và dạy trẻ mắc hội chứng tự kỷ. Về chuyện đời tư, cô nên duyên vợ chồng với kỹ sư điện người Việt kiều hơn 8 tuổi. Tuy nhiên chỉ hơn 1 năm sau, cả hai đã đường ai nấy đi vì sự khác biệt về văn hóa.

NS Nguyệt Thu từng kết hôn với kỹ sư điện nhưng đã ly hôn sau hơn 1 năm chung sống

Trở về Việt Nam, cô tiến hành mở các ngôi trường để dạy trẻ mắc hội chứng tự kỷ. Quyết định này tới từ chính nỗi lòng của NS Nguyệt Thu - người mẹ có con mắc chứng tự kỷ. Cô từng sụp đổ khi các thầy cô nói nên đưa con trai 4 tuổi tới học ở môi trường chuyên biệt. Sau khi nghe lời khuyên này, cô đã đau đáu tự trách mình vì mải mê với công việc đi biểu diễn mà không để ý tới con trai. Nghệ sĩ đã đồng hành cùng con, đưa con đi khắp các trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ từ Hà Lan, Malaysia, Singapore rồi về Việt Nam.

Theo lời kể của Nguyệt Thu, ngay từ khi còn nhỏ, con trai cô đã có những biểu hiện khác lạ. Trong khi các bạn cùng trang lứa có thể tiếp thu chữ cái, tập đọc, tập viết, thì cậu bé gần như không thể ghi nhớ mặt chữ. Điều này khiến việc học hành trở nên vô cùng khó khăn và đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn từ cả con lẫn mẹ.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc học, con trai của nghệ sĩ còn có thói quen ăn uống đặc biệt. Suốt một thời gian dài, bé chỉ thích ăn duy nhất một món, không chịu thay đổi khẩu vị. Thói quen này khiến Nguyệt Thu không khỏi lo lắng về dinh dưỡng và sức khỏe của con. Đưa con đi khám, Nguyệt Thu thật sự bàng hoàng khi bác sĩ kết luận con trai mình bị tự kỷ.

Dù gặp muôn vàn thử thách, NS Nguyệt Thu chưa bao giờ ngừng nỗ lực đồng hành cùng con. Nữ nghệ sĩ dành hầu hết thời gian rảnh để chăm sóc, tìm hiểu về các phương pháp hỗ trợ trẻ tự kỷ với hy vọng có thể giúp con phát triển tốt nhất trong khả năng. Chị thừa nhận đã có những lúc rơi vào tuyệt vọng, nhưng tình mẫu tử luôn là nguồn động lực để bản thân mạnh mẽ bước tiếp.

Cuối cùng, nghệ sĩ Nguyệt Thu đã tìm ra phương pháp đặc biệt cho con trai bị tự kỷ chính là nghe những bản nhạc nhẹ nhàng với tiết tấu chậm, Khi nghe những bản nhạc đó con của cô đã có những chuyển biến rõ ràng. Nhóc tỳ này đã giảm tăng động, cởi mở với thế giới bên ngoài và tập trung hơn.

Thấu hiểu nỗi lòng của người có con mắc chứng tự kỷ, NS Nguyệt Thu đã mở trung tâm đào tạo trẻ em tự kỷ ở các độ tuổi

Sau hành trình dài chữa trị, con trai của NS Nguyệt Thu gây bất ngờ khi có thể nói được 4 thứ tiếng là Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Cô từng chia sẻ: "Nhiều người luôn thấy tự kỷ là khiếm khuyết mà không thấy trẻ tự kỷ có nhiều tiềm năng. Chúng thường có các giác quan nhạy cảm, có nhận thức sâu sắc hơn bình thường và có những năng khiếu rất đặc biệt về nghệ thuật... Bằng âm nhạc, tôi muốn khơi dậy những tiềm năng ấy để các em có cơ hội trở thành chính mình.

Tự kỷ không phải là bệnh. Nếu được hỗ trợ đúng đắn, chúng ta có thể có những thiên tài. Thực tế cho thấy, có rất nhiều thiên tài là những người tự kỷ. Điều quan trọng, cha mẹ cần phải có sự kiên trì, thấu hiểu con mình, đừng coi tự kỷ là bệnh mà hãy coi đó là sự khác biệt về cảm xúc.

Đồng hành cùng con trong mọi cung bậc cuộc đời, bởi vì nếu không phải là bây giờ, ngay khi con còn bé nhỏ, thì chúng ta sẽ phải mang gánh nặng ấy suốt cả cuộc đời phía trước. Tôi đã có những giấc mơ, nó chưa thành hiện thực nhưng tôi đang từng ngày tìm kiếm nó với việc đồng hành cùng các con tự kỷ như cách nuôi dưỡng những giấc mơ số phận mình".