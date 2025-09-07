Cardi B gần đây trở thành cái tên "sáng" nhất MXH. Nhất cử nhất động của nữ rapper nhận được sự quan tâm lớn sau khi vụ cô hầu tòa với thái độ cợt nhả và tấu hề khó tin, viral khắp toàn cầu. Tận dụng độ hot đến theo cách đầy bất ngờ này, Cardi B và ekip lập tức chớp cơ hội tung sản phẩm âm nhạc mang tên Am I the Drama?.

Đến sáng 7/9, nữ rapper lần nữa khiến cả cõi mạng cười lăn với cách quảng bá album mới chẳng giống ai. Không phải 1 chiến dịch đổ cả núi tiền hay ngồi máy lạnh kêu gọi fan mua album, Cardi B đã cầm 2 bó nhang, trải bạt bày biện đĩa cả CD và đĩa than rồi rao bán chúng trên vỉa hè ở New York (Mỹ). Trong đoạn video được ghi lại, Cardi B hài hước nói: "Hãng đĩa của tôi bảo tôi phải ra đường tự bán album này đó các bạn".

Cardi B cầm nhang, trải bạt ra vỉa hè bán album

Cách marketing sản phẩm mới bình dân, không giống ai của nữ rapper khiến dân tình thích thú

Hình ảnh Cardi B rao bán album đậm chất "chợ trời", bình dân và gần gũi này nhanh chóng lan truyền khắp MXH. Trên nền tảng X, chỉ sau 30 phút đăng tải, video quảng bá album độc lạ của Cardi B có hơn 4 triệu lượt xem. Các khán giả bày tỏ sự thích thú, gọi Cardi B là "bà hoàng cơ hội", "nữ hoàng tấu hề", "rapper cợt nhả nhất lịch sử Hollywood" khi dám tự tin làm điều khác biệt và lạ kỳ.

Cuối tháng 8 - đầu tháng 9, Cardi B phải ra hầu tòa vụ bị cáo buộc hành hung 1 nữ nhân viên bảo vệ. Vào năm 2020, ngôi sao từng đoạt giải Grammy này đã bị 1 nữ nhân viên bảo vệ khởi kiện với cáo buộc hành hung thô bạo tại tòa nhà y tế Beverly Hills. Nguyên đơn cho biết đã bị Cardi B khạc nhổ, đánh vào đầu và mặt, chửi bới phân biệt chủng tộc. Nữ nhân viên bảo vệ còn khẳng định móng tay dài của Cardi B đã ra những vết cắt nghiêm trọng trên mặt, khiến cô phải tiến hành thẩm mỹ điều trị thương tích. Nguyên đơn yêu cầu Cardi B phải bồi thường 24 triệu USD (hơn 600 tỷ).

Trong nhiều ngày ra tòa, Cardi B lên đồ như đi sự kiện, mỗi ngày đổi 1 bộ tóc giả khác nhau khiến ai cũng tò mò. Cô cũng liên tục trở thành tâm điểm với loạt biểu cảm hài hước, cùng những câu trả lời dí dỏm khiến netizen thích thú. Cuối cùng, vào ngày 3/8, bồi thẩm đoàn tuyên bố nữ rapper hàng đầu không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong vụ việc, cũng như không cần phải bồi thường cho nguyên đơn. Vụ kiện này mang đến hiệu ứng ngoài mong đợi, biến Cardi B từ nhân vật bị chỉ trích thành “nữ chính drama”, mọi cử chỉ và câu nói tại tòa đều trở thành meme.

Phiên tòa "mắc cười" của Cardi B gây sốt toàn cầu

Cardi B là nữ rapper nổi tiếng hàng đầu thế giới



