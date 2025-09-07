Tình trường của Bảo Anh: Công khai duy nhất 1 người, được đẩy thuyền với sao nam có tài sản trăm tỷ

Những ngày vừa qua, lùm xùm xảy ra giữa ca sĩ Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh được netizen bàn tán sôi nổi. Ồn ào nổ ra khi Phạm Quỳnh Anh đăng tâm thư dài chia sẻ về câu chuyện từ 7 năm trước. Cô cho biết đã chịu nhiều tổn thương từ bài đăng của mẹ và em gái ca sĩ Bảo Anh.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Khi ấy mình đã phải chịu những tổn thương từ những người thân trong gia đình của em B.A. Những từ ngữ như 'thủ đoạn' hay là 'giở trò dơ bẩn' để quay lại showbiz là những từ ngữ vô cùng ám ảnh vẫn còn văng vẳng trong đầu mình, thực sự chạm đến tự trọng của mình".

Ồn ào giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh nổ ra từ năm 2018, khi trên mạng lan truyền tin đồn cả hai xảy ra mâu thuẫn, thậm chí còn có xô xát đánh ghen trong một buổi tiệc có sự góp mặt của Quang Huy. Lúc đó, Bảo Anh bị nghi vấn là người chen vào cuộc hôn nhân của đàn chị, trong khi Phạm Quỳnh Anh vừa chính thức công khai chuyện ly hôn. Mặc dù cả hai nhanh chóng phủ nhận, nhưng drama vẫn bị bàn tán không ngừng.

Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh là 2 cái tên được quan tâm trong những ngày vừa qua

Tên tuổi của Bảo Anh được biết tới khi quyết định ghi danh tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2012. Ca sĩ sinh năm 1992 không chỉ được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, loạt bản hit đình đám mà đời tư của cô cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bảo Anh cũng lấn sân sang cả mảng điện ảnh, từng đóng phim Nhà có 5 nàng tiên, Bẫy ngọt ngào...

Nữ ca sĩ Bảo Anh được nhận xét là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca 9x công khai hẹn hò một lần duy nhất là với ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Năm 2016, Bảo Anh từng gây bất ngờ khi xác nhận hẹn hò cùng ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Cả hai thường xuyên đồng hành trong nhiều sự kiện, không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng và từng được khán giả kỳ vọng sẽ có cái kết đẹp. Tuy nhiên, sau 2 năm bên nhau, cặp đôi xác nhận chia tay trong tiếc nuối.

Đến nay, Hồ Quang Hiếu vẫn là người duy nhất được Bảo Anh công khai trong chuyện tình cảm

Tuy nhiên tới tháng 10/2017, cặp đôi xác nhận đường ai nấy đi vì không có cùng quan điểm sống

Sau khi đường ai nấy đi với Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Quốc Trường. Cặp đôi dính tin đồn tình cảm sau khi cùng tham gia bộ phim Bẫy Ngọt Ngào. Thậm chí, nam diễn viên còn lên tiếng thừa nhận từng rung động với giọng ca sinh năm 1992. Tuy nhiên Bảo Anh khẳng định mối quan hệ với Quốc Trường chỉ là bạn bè.

Anh từng chia sẻ: "Tôi có chút rung động với Bảo Anh khi đóng chung phim. Cô ấy quá đẹp mà, thờ ơ sao được. Tôi có thích nhưng cũng để trong lòng thôi vì tôi biết vị trí của mình ở đâu. Hồi ấy, tôi vừa nghèo, đi xe máy cà tàng 6 triệu, đồ diễn mua ở chợ, sự nghiệp cũng chưa có thành tựu gì.

Còn Bảo Anh đã nổi tiếng, đi làm bằng xe hơi. Tôi thấy chúng tôi có khoảng cách lớn, không thể nảy sinh tình cảm được. Do đó, tôi xác định chỉ yêu quý Bảo Anh như một người em, người đồng nghiệp".

Quốc Trường từng thừa nhận có tình cảm với Bảo Anh

Bảo Anh từng dành nhiều lời khen cho Quốc Trường là người tốt bụng, luôn ở bên mỗi khi cô gặp khó khăn. Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ trong một chương trình: "Quốc Trường đẹp trai, thành công, tốt tính. Ngày xưa, tôi hay nói với Quốc Trường là nếu đến 30 tuổi không cưới được ai thì tìm đến anh ấy".

Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim ảnh, Quốc Trường còn được biết đến như một “đại gia ngầm” của showbiz Việt. Anh hiện là CEO của chuỗi mì cay nổi tiếng với hơn 100 chi nhánh trên cả nước. Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh thành công, nam diễn viên còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, ước tính tổng cộng lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là căn biệt thự hơn 300m² trị giá trên 40 tỷ đồng cùng loạt xế hộp đắt đỏ.

Bảo Anh từng dành nhiều lời khen cho Quốc Trường là người tốt bụng, luôn ở bên mỗi khi cô gặp khó khăn

Quốc Trường và Bảo Anh từng được đẩy thuyền nhiệt tình, tuy nhiên nữ ca sĩ 9x khẳng định cả hai chỉ là bạn

Tháng 4/2024, ca sĩ Bảo Anh khiến cư dân mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh của con gái đầu lòng. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, danh tính của người đàn ông này vẫn được cô giấu kín.

Sau khi công khai lên chức mẹ bỉm, Bảo Anh vẫn kín tiếng và không chia sẻ gì về chuyện tình cảm. Cô tập trung cho việc chăm sóc con và hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Bảo Anh vẫn là một trong những giọng ca nữ được yêu mến của Vpop.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bảo Anh nói: "Tôi từng phải đi gặp bác sĩ tâm lí. Khi đó tôi hỏi rằng: 'Tại sao tôi lại có cảm giác không thể tin tưởng được những người đàn ông ở xung quanh, tôi luôn có cảm giác một ngày nào đó họ cũng rời bỏ tôi mà đi?'. Bác sĩ mới giải thích cho tôi, chính những tổn thương từ lúc nhỏ dẫn đến tình huống là bản thân tôi luôn cảm thấy sợ, sợ một tình yêu quá lớn dành cho một người mà đến lúc nào đó họ lại rời xa tôi".