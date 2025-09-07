Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tế

Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2011. Năm 2018, người đẹp vượt qua những thí sinh quốc tế khác để đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan .

Sau khi đoạt danh hiệu, Phan Thị Mơ trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Nàng hậu xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên...

Người đẹp từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và 2 lần đoạt giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, cô trở thành quán quân chương trình Cười xuyên Việt.

Phan Thị Mơ đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018.

7 năm sau khi trở thành hoa hậu, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật.

Phan Thị Mơ chia sẻ, cô có xuất phát điểm trong gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ luôn nỗ lực để các con được đến trường. May mắn nhận được sự yêu thương đó, cô đã không ngừng nỗ lực trong học tập, làm việc để có được thành quả như hiện tại.

Vừa qua, người đẹp có dịp trở về quê nhà Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) để tham dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trương Văn Sanh (phường Cai Lậy). Tại đây, cô vui mừng khi được gặp các thầy cô, đồng thời dành tặng 100 phần quà và tiền mặt hỗ trợ những hoàn cảnh vượt khó trong học tập.

Phan Thị Mơ nói, nhìn các em nhỏ với áo trắng, khăn quàng đỏ, cô bồi hồi nhớ về thời thơ ấu của mình. Người đẹp kể, thời điểm đó, gia đình cô đối diện với không ít khó khăn về mặt tài chính. Là người con, cô hiểu được những vất vả của đấng sinh thành và tự nhủ bản thân không chỉ học tập tốt mà còn giúp ba mẹ trong công việc nhà.

Hoa hậu Phan Thị Mơ tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cô chia sẻ: “Quãng thời gian khó khăn đó đã tôi luyện nên một Phan Thị Mơ mạnh mẽ, vững vàng trước những cám dỗ trong cuộc sống. Tôi luôn hiểu được những vất vả và biết rằng ba mẹ đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều nên mỗi chặng đường, tôi đều luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã.

Niềm hạnh phúc hiện tại của tôi là xây được một tổ ấm nhỏ, để ba mẹ an tâm hơn về cô con gái nhỏ. Hơn nữa, tôi tin rằng việc mình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn cũng là cách khiến ba mẹ tự hào về mình”.

Trước đó vào dịp lễ 2/9, Phan Thị Mơ cũng dành thời gian về thăm gia đình, chuẩn bị các phần quà là nhu yếu phẩm để dành tặng người dân tại quê nhà. Với cô, những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với danh hiệu, với khán giả mà còn là cách cô lan toả những giá trị tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Phan Thị Mơ tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35.

Ở tuổi 35, Phan Thị Mơ chọn tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có. Cuối năm 2023, cô gây chú ý khi xây nhà cho bố mẹ ở quê nhà Tiền Giang, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, người đẹp lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Người đẹp tiết lộ, bố mẹ cũng khá lo lắng cho cô, mong cô sớm lập gia đình, có con cái để nương tựa khi về già. Tuy nhiên, cô cảm thấy bản thân lại không giỏi chuyện kiếm chồng.