Những ngày qua, chuyện tình cảm của Miu Lê và Nam Vlog bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Từ chỗ là cặp đôi được kỳ vọng sẽ có cái kết viên mãn sau nhiều lần lộ hint hẹn hò, cả hai lại khiến dân tình "sốc toàn tập" khi bị soi đã huỷ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Động thái này nhanh chóng làm bùng lên loạt đồn đoán trái chiều. Không ít người cho rằng, việc unfollow thường là dấu hiệu toang trong tình yêu showbiz.

Cho đến tối 6/9, thay vì lên tiếng làm rõ chuyện huỷ theo dõi, Miu Lê lại có loạt động thái đầy khó hiểu. Cụ thể, nữ ca sĩ bất ngờ khoe chiếc nhẫn mới lấp lánh ở ngón áp út - vị trí thường được gắn với biểu tượng hôn nhân, như một cách thông báo được "chốt đơn". Đi kèm là dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Món quà mình yêu nhất từ người mình yêu nhất”. Chi tiết này khiến netizen lập tức "quay xe", cho rằng mối quan hệ không những chưa rạn nứt mà còn có khả năng đang ở giai đoạn tiến triển tốt đẹp hơn trước.

Không dừng lại ở đó, Miu Lê cũng lên tiếng đính chính dòng chữ "Cô đơn đã quá bình thường" trên trang cá nhân - vốn bị nhiều người cho rằng là ám chỉ chuyện tình cảm tan vỡ. Cô khẳng định status này đã được đăng từ năm 2023, hoàn toàn không liên quan đến biến động gần đây.

Miu Lê bất ngờ khoe ảnh chiếc nhẫn có hình trái tim ở ngón áp út, nữ ca sĩ tiết lộ món quà này đến từ người cô yêu nhất

Miu Lê đính chính dòng trạng thái "suy" trên TikTok được viết từ 2023 chứ không phải mới đây

Thế nhưng, điều khiến công chúng bối rối hơn cả chính là động thái Miu Lê đăng ảnh chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy Birthday vợ yêu". Ngày 6/9 không phải sinh nhật của cô, Miu Lê sinh ngày 5/7. Một bộ phận netizen đặt nghi vấn, liệu đây có phải hình ảnh cũ được Miu Lê đào lại để đăng giữa ồn ào tình cảm? Cũng có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình "đánh lạc hướng" dư luận hoặc thậm chí dùng chiêu trò tình cảm để tạo thêm sức nóng. Dù thực hư ra sao, động thái khó đoán của Miu Lê vẫn khiến khán giả thêm phần tò mò, không biết ẩn sau loạt story này là ngụ ý gì.

Miu Lê đăng chiếc bánh kem có dòng chữ "vợ yêu" nhưng bị soi sai sai vì hiện tại không phải sinh nhật cô

Miu Lê từng công khai ngày sinh nhật là 5/7, chứ không phải 6/9

Nam Vlog - bạn trai Miu Lê, tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996. Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng du học tại Canada trước khi trở về Việt Nam theo học và tốt nghiệp tại Đại học RMIT – ngôi trường vốn nổi tiếng quy tụ nhiều rich kid đình đám. Xuất thân và học vấn của Nam Vlog vì thế càng khiến anh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Nhìn lại hành trình tình cảm của Miu Lê - Nam Vlog, cả hai từng nhiều lần lộ hint hẹn hò, thậm chí netizen không ít lần bắt gặp họ sánh đôi trong các dịp đặc biệt. Dù chưa một lần công khai chính thức, song loạt chi tiết trùng hợp, từ style đến cách xuất hiện, đều đủ khiến khán giả tin rằng cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm.

Gần đây, Miu Lê còn thường xuyên úp mở về kế hoạch kết hôn: "Chắc sang năm Miu sẽ lấy chồng, mọi người có vui cho tôi không? Trước đây tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết hôn, thích tự do và tận hưởng cuộc sống độc thân. Nhưng mẹ tôi thì lại mong tôi lập gia đình từ khi 23 – 24 tuổi. Giờ bà chẳng còn lo cơm áo gạo tiền nữa, điều buồn lòng duy nhất là tôi vẫn chưa ổn định, trong khi chị gái đã có chồng, 2 con hạnh phúc".

Bạn trai của Miu Lê là thiếu gia, nổi tiếng với câu "Quá dễ với Nam"