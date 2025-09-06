Xót xa "bà hoàng cải lương" ngày càng yếu, nằm một chỗ không còn nhớ ai

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga hiện đang bệnh nặng.

Phi Phụng và Hồng Nga

Được biết, nghệ sĩ Hồng Nga bắt đầu phát bệnh cách đây hơn 2 năm nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn. Thời gian đầu, nữ nghệ sĩ còn đi lại được trong nhà, vẫn nhớ được một số đồng nghiệp và còn ca hát được.

Đến hiện tại, khi nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký tới thăm thì nghệ sĩ Hồng Nga đã phải nằm một chỗ, cơ thể gầy rạc đi so với trước. Tình cảnh này của bà khiến ai cũng xót xa. Nghệ sĩ Phương Dung không dám nói nhiều vì quá thương xót cho nghệ sĩ Hồng Nga.

Con của nghệ sĩ Hồng Nga nói: "Bà không tự ngồi dậy được nữa nên cứ nằm một chỗ như vậy, phải có người đỡ lên thì mới ngồi được. Bà cũng không tự ăn được, phải có người đút cho mới ăn được.

Tôi sống ở gần đây. Mấy hôm nay bà yếu thì tôi về đây chăm bà còn vợ tôi ở nhà bên kia lo cơm nước. Chiều thì vợ tôi qua tắm rửa cho bà.

Thực ra mẹ tôi không có bệnh gì hết, chỉ bị lẫn thôi rồi cứ thế yếu dần đi. Mẹ tôi cũng gần 80 tuổi rồi".

Nghệ sĩ Phi Phụng hỏi thăm nhiều câu nhưng nghệ sĩ Hồng Nga không trả lời được vì sức quá yếu, không nói được. Bà chỉ nằm một chỗ nhìn Phi Phụng. Mãi một lúc sau, nghệ sĩ Hồng Nga mới nói được vài câu.

Có những lúc nghệ sĩ Hồng Nga muốn ngồi dậy hoặc muốn nói gì đó nhưng vì sức yếu quá nên không thể ngồi được, chỉ run run đưa tay lên một cách khó khăn.

Vì bệnh tình ngày càng nặng nên nghệ sĩ Hồng Nga không còn nhớ ai, không nhận ra các đàn em đã từng diễn cùng mình dù cách đây một năm khi Phi Phụng, Phương Dung tới thăm bà vẫn còn nhận ra.

Nghệ sĩ Phương Dung nói: "Được cái cô Hồng Nga nằm một chỗ nhưng vẫn rất sạch sẽ, quần áo tươm tất, chắc được chăm cũng tốt. Da dẻ của má cũng vẫn còn đẹp, căng bóng, còn đẹp hơn tôi".

Hồng Nga được biết đến là nghệ sĩ cải lương gạo cội của sân khấu miền Nam từ trước và sau năm 1975, bà có thể hóa thân xuất sắc vào nhiều thể loại vai diễn khác nhau như đào mụ, đào thương, đào độc. Thập niên 1980, bà thường xuyên tham gia đóng vai trong các vở cải lương thuộc thể loại xã hội nên bà cũng được xem là "bà hoàng cải lương".