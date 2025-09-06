H'Hen Niê khoe chồng cặm cụi ghép nôi cho con đầu lòng, dân mạng nhắc nhở ngay điều này

Hoa hậu H'Hen Niê hiện tại đã bước đến tháng cuối của thai. Mới đây, cô chia sẻ loạt hình ảnh chồng cô đang cặm cụi ghép nôi cho con đầu lòng. Người đẹp Ê Đê không thể phụ giúp chồng, chỉ nằm đọc sách và trò chuyện với anh.

Cô viết: "Anh Khôi đang lắp cái nôi ghép giường cho bé bì cả nhà ơi. Thấy ảnh cần mẫn và đầy đam mê với việc lắp ráp, trông cũng dễ thương ghê, làm có động lực thêm ghê.

"Ảnh kêu là lúc nhỏ mê lắp Lego nên giờ lắp cái cũi này cũng thích. À, để mà quyết định chọn cái cũi này vợ chồng mình cũng suy nghĩ cả tháng đó cả nhà. Muốn bé được ngủ gần ba mẹ nhưng lại sợ đêm khuya ngủ quên, thêm cái "nết" ngủ hay lăn của công chúa Khôi nữa nên để an toàn là lắp cho bé ngủ kế bên có cái khung chắn riêng nhưng vẫn gần với ba mẹ. Hihihi.

Pé Hen thì nằm đọc sách, có thể không phụ ráp được nhưng phụ được âm thanh luyên thuyên, hỏi mấy câu vô tri để tương tác ha ha".

H'Hen Niê đang ở trong tháng cuối của thai kỳ.

Phía dưới phần bình luận, nàng hậu tiết lộ muốn dùng chiếc nôi này đến 7 tuổi. Nhiều người cảm nhận được nếp sống giản dị, tiết kiệm của cô.

Tuy vậy, một mẹ bỉm sữa đã nhắc nhở H'Hen Niê. Người này cho rằng nôi cũi khó có thể dùng lâu dài vì con dễ trèo ra ngoài, khi lớn lên sẽ không thích ngủ ở trong nôi nữa.

Hoa hậu H'Hen Niê thông báo tin vui mang thai con đầu lòng vào cuối tháng 5/2025, sau khi kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào đầu năm. Cô giữ kín thai kỳ trong khoảng 4 tháng trước khi công khai để đảm bảo an toàn cho con và tránh bị khuyên nghỉ làm công việc mình yêu thích.

Trong suốt quá trình mang thai, cô nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ chồng nhiếp ảnh gia. Đến thời điểm hiện tại, người đẹp đã bước đến tháng cuối của thai kỳ. Cô tạm dừng công việc và dành nhiều thời gian để dưỡng thai, đọc sách về nuôi dạy con.

H'Hen Niê dành nhiều thời gian để đọc sách nuôi dạy con.

H'Hen Niê cũng chia sẻ thói quen hàng ngày của mình khi ở nhà dưỡng thai. Sau khi ăn sáng, dù bụng bầu khá lớn, cô vẫn đi lại nhẹ nhàng để tăng cường trao đổi chất.

Người đẹp chia sẻ: "Thói quen từ lúc trước của Hen để giữ dáng eo thon là: sau khi dùng bữa xong, sẽ đi lại nhẹ nhàng, hóp bụng hoặc dọn dẹp bếp, rửa chén bát nồi niêu xoong chảo, tuy bây giờ không cần eo thon nhưng cũng giữ thói quen đứng một chút sau ăn nhưng không cần hóp bụng nữa nè hehehe. Hôm nay lạ 1 chút nữa là còn được anh chồng chụp lại nữa ạ.

Dọn xong thì ta đi đọc sách tiếp, mẹ bầu đã phát hiện nhiều quyển sách rất hay và hữu ích cho mẹ bầu trong thai kỳ và những quyển cho sau sinh nữa nè".

Người đẹp được ông xã luôn quan tâm, đồng hành.

Thay vì về quê Đắk Lắk theo mong muốn của mẹ ruột, nàng hậu cho biết sẽ lựa chọn sinh con và ở cữ tại TP.HCM. Quyết định này được đưa ra nhờ sự đồng hành và chăm sóc chu đáo của ông xã Tuấn Khôi. Theo chia sẻ, anh đã tạm gác công việc riêng để toàn tâm toàn ý lo lắng cho vợ trong giai đoạn đặc biệt quan trọng này.