Bảo Anh lộ diện, thái độ ra sao giữa ồn ào với Phạm Quỳnh Anh?

Drama giữa Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh những ngày qua vẫn là tâm điểm khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Sau hơn 7 năm im lặng, tối 4/9 Phạm Quỳnh Anh bất ngờ tung tâm thư dài, chính thức lên tiếng về ồn ào với đàn em. Trong đó, nữ ca sĩ không chỉ kể lại nguyên nhân im lặng suốt thời gian dài mà còn thẳng thắn nhắc đến chuyện từng chịu nhiều tổn thương từ phía gia đình Bảo Anh. Chia sẻ này lập tức gây bão, khiến dư luận tranh cãi và một số netizen "ném đá" Phạm Quỳnh Anh dữ dội.

Giữa lúc bị réo tên liên tục, Bảo Anh lại chọn cách im lặng tuyệt đối. Nữ ca sĩ không có bất kỳ động thái phản hồi nào trên mạng xã hội về những gì Phạm Quỳnh Anh nhắc đến. Thay vào đó, cô vừa lộ diện trong một khoảnh khắc đời thường. Trên trang cá nhân, Bảo Anh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, vui vẻ thổi nến mừng sinh nhật. Trái ngược hẳn với không khí căng thẳng ngoài kia, nữ ca sĩ giữ tinh thần vui vẻ, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Cô hoàn toàn không đề cập đến tâm thư của Phạm Quỳnh Anh hay loạt ồn ào đang bao vây tên tuổi mình.

Bảo Anh lộ diện tươi tắn, vui vẻ đón tuổi mới giữa lúc ồn ào bủa vây

Sau hơn 7 năm, vụ việc của Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh rầm rộ trở lại. Nguồn cơn từ việc Phạm Quỳnh Anh lên tiếng bảo vệ các con, netizen bất ngờ réo tên Bảo Anh và đào lại scandal của nữ ca sĩ với Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy năm xưa. Sáng 4/9, Bảo Anh đã có chính thức lên tiếng. Theo đó, nữ ca sĩ mong quá khứ được khép lại vì mỗi người nay cũng đã có cuộc sống riêng.

Về thái độ gây tranh cãi của Phạm Quỳnh Anh trong vụ Bảo Anh bị tố phá hoại hôn nhân, Bảo Anh lên tiếng: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị.

Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở".

Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh "chiếm sóng MXH" vì drama 7 năm trước hot trở lại

Đến tối muộn 4/9, Phạm Quỳnh Anh có tâm thư dài, cảm ơn Bảo Anh đã lên tiếng và lần đầu phân trần về ồn ào năm xưa. Tưởng chừng hiểu lầm được sáng tỏ, thì tâm thư của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ tạo nên tranh cãi lớn trên mạng xã hội, nguyên nhân là vì nữ ca sĩ nói một trong những lý do mà mình im lặng là vì chịu tổn thương từ những lời nói của gia đình Bảo Anh.

Bài đăng lên tiếng của Phạm Quỳnh Anh nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ và nữ ca sĩ cũng đã tắt bình luận. Trước "cơn bão", nữ ca sĩ gây chú ý khi ghim bình luận đáp trả phản ứng của antifan. Phạm Quỳnh Anh khẳng định bản thân không làm gì sai nên không việc gì phải xin lỗi bất kỳ ai: "Thật ra lâu nay bao nhiều tiếng xấu cũng nhờ các bạn thêu dệt cả, tôi cũng quen rồi. Và các bạn thấy đấy, sống sao mà vừa lòng các bạn được đâu, nên tôi chưa bao giờ sống để cố làm hài lòng những người ghét mình... vô nghĩa".

Về chuyện nói ra lý do im lặng nhưng vẫn bị "ném đá", Phạm Quỳnh Anh bộc bạch: "Nói ra lí do im lặng thì các bạn không chấp nhận được sự thật đó vì nó không đúng ý các bạn… Không muốn hiểu, từ chối hiểu. Cứ phải bắt tôi đi xin lỗi trong khi tôi làm gì sai mà phải xin lỗi ai? Còn tôi bị xúc phạm tôi có yêu cầu ai phải xin lỗi chưa vậy? Vậy nên hãy như tôi này, thay vì lo chuyện bên ngoài thì mình quay về bên trong sống bảo vệ gia đình mình trước...".