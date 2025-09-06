Vì sao Vu Chính yêu nhất Triệu Lệ Dĩnh, hận nhất Viên San San?

Trong khoảng thời gian gần đây, Viên San San đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió dư luận vì màn thể hiện không như ý trong phim mới. Sau khi "super soi" lại quá khứ của sao nữ "thở thôi cũng bị ghét" một thời, nhiều người cho rằng Viên San San là nữ nghệ sĩ mà Vu Chính ghét nhất trong showbiz Hoa ngữ hiện nay. Trong khi đó, một sao nữ khác lại rất Vu Chính hết mực yêu thích vì có cái nết hoàn toàn khác bọt với Viên San San, đó là Triệu Lệ Dĩnh.

Viên San San và Triệu Lệ Dĩnh kẻ bị ghét, người được thương.

Chẳng quá lời khi nói Viên San San bật lên được trong showbiz là nhờ vào sự nâng đỡ của Vu Chính. Năm 2012, khi vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô may mắn được góp mặt trong bộ phim Cung Tỏa Châu Liêm do Vu Chính cầm trịch. Nhờ vậy, nữ diễn viên vụt sáng, tăng 2 triệu lượt follow chỉ sau một đêm.

Sau khi về dưới trướng của Vu Chính, Viên San San được nâng đỡ mạnh tay. Chỉ trong 5 năm, cô phủ sóng mạnh mẽ trên màn ảnh với hàng loạt bộ phim như Mỹ Nhân Vô Lệ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cung Tỏa Liên Thành…Bất chấp việc bị chê trách rằng diễn xuất, nhan sắc chưa đủ tầm, Viên San San vẫn chen chân vào hàng ngũ sao nữ hàng đầu Cbiz lúc bấy giờ.

Đặc biệt, Vu Chính còn dành sự ưu ái đặc biệt cho Viên San San, sẵn sàng đấu khẩu với cư dân mạng để bảo vệ "gà nhà". Vị đạo diễn này nhiều lần công khai dành những lời có cánh để nói về Viên San San trước ống kính truyền thông: "Viên San San là sao nữ đẹp nhất làng giải trí. Về sau cô ấy sẽ còn thành công hơn cả Phạm Băng Băng", "Viên San San mà không hot, tôi sẽ rời showbiz".

Thế nhưng, năm 2017, sau khi hết hạn hợp đồng, Viên San San quyết định rời khỏi phòng làm việc của Vu Chính khiến đạo diễn Cbiz cảm thấy bị phản bội. Chưa kể, nữ diễn viên Cung Tỏa Châu Liêm còn công khai nói xấu ông chủ cũ, tuyên bố Vu Chính cho cô đóng những vai diễn không phù hợp, khiến sự nghiệp của cô bị hạn chế.

Viên San San đã "đâm sau lưng" Vu Chính và bị ghét đến tận bây giờ.

Điều này không chỉ khiến hình ảnh của Viên San San xấu đi trong mắt khán giả mà còn làm cô bị Vu Chính cho vào "danh sách đen" ngay và luôn. Có nguồn tin cho biết, Vu Chính tức giận tới mức đập vỡ tách trà và tuyên bố: "Không có tôi thì cô chẳng là gì cả!".

Quả thực, rời xa Vu Chính, Viên San San phải lập tức vì bão tố. Cô liên tục có 3 bộ phim "flop", sự nghiệp tụt dốc không phanh. Mãi đến năm 2019, Viên San San mới một lần nữa lấy lại được thiện cảm từ công chúng nhờ show truyền hình nhưng chẳng thể quay lại được đỉnh cao như thuở trước.

Còn về Triệu Lệ Dĩnh, thuở mới chập chững bước chân vào showbiz, cô đã lọt vào mắt xanh của Vu Chính và nhận được lời đề nghị về dưới trướng của vị đạo diễn này. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh từ chối vì khi đó, cô đã có người quản lý, không thể tùy ý "đổi nhà". Dù không thể cùng chung phòng làm việc nhưng Vu Chính vẫn đánh giá cao sự trọng tình trọng nghĩa của nàng tiểu hoa đán 8X và cho cô cơ hội góp mặt trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Cũng nhờ tác phẩm này, Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến lớn trong sự nghiệp và từ đó mở ra hành trình chinh phục Cbiz.

Để báo đáp công ơn của Vu Chính, kể cả khi đã nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn sẵn sàng góp mặt trong nhiều bộ phim của vị đạo diễn này với vai trò khách mời. Chính nhờ thái độ sống "có trước có sau" này, Vu Chính luôn dành tình cảm đặc biệt với Triệu Lệ Dĩnh và còn nhiều lần công khai tuyên bố nàng "Hoa Thiên Cốt" là diễn viên anh yêu thích nhất.

Triệu Lệ Dĩnh từ chối Vu Chính nhưng vẫn được tôn trọng.

Vị đạo diễn này tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ mà anh yêu thích nhất.

Với cách xử sự như vậy, Viên San San và Triệu Lệ Dĩnh nhận được cái kết hoàn toàn khác bọt. Trong khi Viên San San bị Vu Chính "ghim" đến tận giờ và mang tiếng "ăn cháo đá bát", hình ảnh trở nên xấu đi trong mắt khán giả thì Triệu Lệ Dĩnh lại được tôn trọng, ủng hộ. Netizen đánh giá rằng, trong giới giải trí phù phiếm, nhiều cám dỗ, các nghệ sĩ càng phải biết giữ đúng phẩm cách mới có thể tiến được xa và phát triển bền vững.

Nguồn: 163