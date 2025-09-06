Lộ ngày cưới của Selena Gomez, thông tin rò rỉ vì Taylor Swift?

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Selena Gomez đã tổ chức tiệc độc thân với hội chị em, điều này báo hiệu đám cưới của cô đang đến rất gần. Công chúng biết Selena Gomez - Benny Blanco sẽ cưới vào tháng 9, nhưng không biết chính xác vào ngày nào.

Đến ngày 6/9, trang tin TMZ trích lời 1 nguồn tin thân cận, tiết lộ ngày cưới được ấn định vào cuối tháng 9. Tuy nhiên trên mạng xã hội X, có nhiều giả thuyết cho rằng Selena Gomez sẽ cưới ngay vào cuối tuần này. Đây được cho là lý do khiến Taylor Swift không bay đến Brazil xem trận bóng đầu mùa của Travis Kelce, cũng không tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards vào ngày 7/9 (giờ Mỹ). Việc Taylor Swift trống lịch hoàn toàn vào cuối tuần, lại bỏ qua 2 sự kiện lớn khiến nhiều người dự đoán nữ ca sĩ đi dự đám cưới cô bạn thân Selena Gomez.

TMZ đưa tin Selena Gomez - Benny Blanco cưới vào cuối tháng 9

Tuy nhiên việc Taylor Swift trống lịch, bỏ 2 sự kiện lớn làm dấy lên nghi vấn Selena Gomez cưới ngay vào cuối tuần này

Địa điểm tổ chức đám cưới đến nay cũng còn là ẩn số. TMZ đưa tin đó có thể là 1 trong 2 nơi - Montecito hoặc Santa Barbara - đều nằm ở miền nam California, Mỹ. Trang tin này nói thêm Selena Gomez và chồng sắp cưới giữ bí mật địa điểm hôn lễ ngay cả với khách mời. Chỉ đến phút chót, khách mời mới được thông báo địa điểm nhằm bảo mật tối đa.

Selena Gomez - Benny Blanco được cho là muốn có 1 đám cưới ấm cúng, riêng tư và mang đậm dấu ấn cá nhân. Lễ cưới được cho là chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Được biết, cặp đôi tăng cường an ninh cho đám cưới bởi có rất nhiều khách mời hạng A. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Lực lượng an ninh đang được triển khai gấp rút vì Selena Gomez - Benny Blanco không thể hoãn ngày cưới do quá bận rộn.

Họ đã gửi thư mời đến 1 số người bạn, bao gồm cả Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Lịch trình của các khách mời nổi tiếng cũng tương tự. Selena - Benny đã gặp khó khăn khi xếp lịch đám cưới khớp theo lịch trình dày đặc của cô bạn thân nổi tiếng Taylor Swift: "Selena không tổ chức đám cưới chỉ để đón Taylor, nhưng cô ấy muốn Taylor tham dự và rất mong Taylor có thể đi cùng Travis".

Selena Gomez - Benny Blanco muốn có đám cưới riêng tư nên thắt chặt công tác an ninh

Nguồn: Page Six