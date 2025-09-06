JSOL và LyHan khẩu chiến cực căng, netizen không ngừng "hóng hớt" màn đối chất trên livestream

Tối ngày 4/9, drama tình bạn chính thức châm ngòi khi Dương Domic bất ngờ đăng status xin lỗi, còn réo thẳng tên LyHan. Điều khiến dân mạng sốc hơn cả là bức ảnh đi kèm: JSOL đứng che mặt, như thủ phạm bị bắt quả tang, trong khi Domic ngồi phía dưới với thái độ bất lực, buông xuôi.

"Chàng khờ" Dương Domic thẳng tay bóc phốt ngay trên trang cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, Dương Domic còn thả cụm từ "người ấy" mập mờ khó đoán, ngay lập tức khiến netizen bùng nổ tranh cãi: "Người ấy" rốt cuộc là JSOL, hay còn một nhân vật bí ẩn nào khác?

Chỉ chưa đầy 5 phút sau khi lên sóng, bài đăng đã "nổ tung" với loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Người thì sốc, người thì cà khịa, thậm chí có fan còn thốt lên: "Ngại hết cả Trí Son!". Câu chuyện càng thêm căng thẳng khi LyHan nhanh chóng để lại comment gây chú ý: "Ủa alo? Ai làm người đó tự áy náy nha!".

Comment ẩn ý với thái độ vô cùng khó chịu của LyHan.

Một câu ngắn gọn nhưng đầy thái độ, cho thấy LyHan không hề muốn bị kéo vào drama, đồng thời ngầm bày tỏ sự khó chịu với "người ấy". Từ đây, mạng xã hội lập tức chia thành 2 phe. Một bên cho rằng LyHan chỉ đang "giỡn nhây", cố tình cà khịa cho vui. Nhưng phe còn lại soi ra "hint" thái độ khó chịu thật sự: câu chữ ngắn gọn, kèm dấu chấm than là dấu hiệu của sự bực bội, không thể là đùa được.

Loạt bình luận réo tên JSOL.

Trước màn "nhắc khéo" đầy ẩn ý của Dương Domic, mới đây, ngày 5/9, drama tiếp tục căng đét khi JSOL chính thức lên tiếng xin lỗi. Nhưng thay vì làm dịu dư luận, status của anh lại khiến mọi chuyện bùng nổ hơn. Cũng là lời xin lỗi nhưng nhiều "thánh soi" đã chỉ ra lời xin lỗi này của JSOL đậm chất ChatGPT. Điều này khiến nhiều netizen hoài nghi, cho rằng đây là lời xin lỗi "giả trân" bậc nhất năm.

Cư dân mạng vạch trần lời xin lỗi đậm mùi ChatGPT

Tưởng chừng mọi thứ sẽ lắng xuống, LyHan tiếp tục ẩn ý ngay trên bài post chốt hạ: "Đúng hay sai chưa biết hết… nhưng mà em cần lời xin lỗi". Câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đánh thẳng vào thái độ của JSOL, khiến netizen bùng nổ tranh cãi. Người thì đồng cảm với LyHan vì rõ ràng "lời xin lỗi chân thành" mới là thứ quan trọng nhất, kẻ thì soi ra đây chính là dấu hiệu của sự rạn nứt trong tình bạn.

LyHan gây chú ý với bài post ẩn ý.

Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", nhiều cư dân mạng bắt gặp Dương Domic chơi lớn tung thẳng full clip CCTV ngay trong bài post của JSOL. Trong đoạn video, cả hai đang chill nhạc trong phòng thu thì JSOL quẩy quá sung, lỡ tay làm rớt rồi gãy luôn chiếc tai nghe, bằng chứng "rõ như ban ngày" khiến dân mạng hú hồn, cũng như hiểu dần sự thật.

Dương Domic "tức nước vỡ bờ" đăng luôn clip CCTV.

Clip vừa xuất hiện, netizen lập tức tua đi tua lại để soi. Nhiều người cho rằng với chứng cứ này thì JSOL khó lòng ‘chạy thoát’. Có bình luận hài hước: ‘Quẩy hơi quá tay thôi mà thành ra thế này’, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng clip này đã đẩy lời xin lỗi của JSOL vào thế càng khó được chấp nhận.

Netizen đào ra được đoạn clip full "không che" khoảnh khắc JSOL làm hỏng tai nghe của LyHan

Đúng lúc netizen réo tên ầm ầm, JSOL bất ngờ hẹn LyHan để giải quyết cho ra ngô ra khoai. Tưởng đâu đây sẽ là cuộc chiến tay đôi, ai ngờ "chàng khờ" Dương Domic cũng nhanh chóng xin góp mặt để cả ba 3 mặt 1 lời. Từ một vụ gãy tai nghe, drama leo thẳng đến đỉnh điểm khi cả ba chốt hạ sẽ đối chất ngay trên livestream, khiến cộng đồng mạng lập tức dậy sóng hóng cái kết.

JSOL chính thức hẹn LyHan lên sóng livestream để nói chuyện, Dương Domic xin vào phân xử

Trước khi drama tai nghe nổ ra, Dương Domic, JSOL và LyHan vẫn được xem là bộ ba thân thiết, thường xuyên gắn bó trong phòng thu và tung hứng cà khịa trên mạng xã hội. Thế nhưng, sau loạt ‘khẩu chiến’ căng cực, tình bạn này đã rẽ hướng đầy căng thẳng và leo thẳng tới cao trào với màn đối chất ngay trên livestream 9h tối nay. Liệu buổi lên sóng này sẽ là dấu chấm hết cho một tình bạn từng gắn bó, hay lại khui ra những uẩn khúc chưa từng được tiết lộ? Netizen thì không ngừng hóng hớt, chờ xem tối nay có hé lộ thêm ‘bí mật động trời’ nào khác hay không.