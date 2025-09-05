Mới đây, cư dân mạng "chấm hóng", hít drama không kịp vì những màn đáp trả giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh. Cho những ai chưa kịp nắm câu chuyện thì vào năm 2018, Bảo Anh vướng vào tin đồn chấn động, nghi từng bị Phạm Quỳnh Anh đánh ghen trong một buổi tiệc thân mật. Chuyện bắt nguồn đúng thời điểm hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy rạn nứt, rồi dẫn đến ly hôn sau hơn 1 thập kỷ chung sống. Khi ấy, mạng xã hội rộ lên tin đồn Bảo Anh chính là "người thứ ba" xen vào cuộc hôn nhân này, khiến nữ ca sĩ trẻ lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích.

Cao trào của ồn ào là khi xuất hiện tin đồn cả hai nữ ca sĩ từng xảy ra xô xát trong một bữa tiệc gia đình. Theo lời truyền miệng, hôm đó chỉ có Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh là hai nghệ sĩ nổi tiếng có mặt, và khi trong tiệc xảy ra một cuộc cãi vã, nhiều người lập tức gắn câu chuyện "đánh ghen" vào họ. Từ đó, những bài viết "truyền miệng" lan tràn trên mạng, dựng lên kịch bản rằng Phạm Quỳnh Anh bắt gặp Bảo Anh và Quang Huy, rồi dẫn đến màn đối đầu nảy lửa. Tin đồn này dù chưa bao giờ được xác thực nhưng vẫn lan nhanh với tốc độ chóng mặt, khiến cả hai cái tên Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh bị kéo vào vòng xoáy thị phi suốt nhiều năm.

Sau 7 năm, thị phi của Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh lần nữa dậy sóng

Không chỉ diễn biến căng thẳng từ phía Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh mà gia đình của Bảo Anh cũng có động thái. Cụ thể, khi đó mẹ Bảo Anh bất ngờ đăng status ẩn ý: "Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn những ai tin tưởng, yêu thương và lo lắng cho Bảo Anh trong suốt thời gian xảy ra tin đồn thất thiệt. Xin nhắn nhủ tới người dùng thủ đoạn hèn hạ hại con tôi. Bạn muốn trở lại và lợi hại, người thông minh sẽ biết mình đang đứng ở vị trí nào, nên dừng lại. Thế giới bạn không trở lại được thì đừng có chen vào, làm khổ người khác?".

Tiếp đến, em gái Bảo Anh cũng viết: "Tôi nói bạn nghe, KARMA (nghiệp) đúng nghĩa thường sẽ không đến liền đâu. Bạn khẩu nghiệp, bạn xúc phạm, bạn hạ thấp danh dự của người khác xuống tận cùng thì bạn nghĩ đi, kết cục của chính mình sẽ như thế nào? Muốn trở lại trong vinh quang thì đừng để người khác thương hại mình! Còn không thì bạn nên biết vị trí mình ở đâu chứ đừng giở trò dơ bẩn. Người đời họ khinh. Và xin thật lòng cảm ơn những người đã tin tưởng và ủng hộ con người yếu đuối mềm lòng như chị em ạ".

Bức ảnh Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh ngồi xa nhau là 1 trong những nguồn cơn rầm rộ tin đồn

Cả hai từng là chị chị em em thân thiết trước khi bùng nổ thị phi

Status của mẹ Bảo Anh trong thời điểm con gái dính ồn ào

Thời điểm đó, Bảo Anh đã im lặng một thời gian sau đó quyết định phải lên tiếng, cô khẳng định mình không hề liên quan đến chuyện Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh tan vỡ. Đồng thời tung tin nhắn gây sốc là đối chất trực tiếp với Phạm Quỳnh Anh về tin đồn và nhận được phản ứng từ đàn chị là 2 từ "đểu thế". Mặc dù diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn chọn im lặng trên mạng xã hội, chỉ hướng dư luận về những người khác. Khi đó, Phạm Quỳnh Anh cũng gây bàn tán khi cho ra mắt ca khúc mới.

Bẵng đi một thời gian, khi tham gia một chương trình, Bảo Anh mới lên tiếng nói về "bữa tiệc thị phi". Nữ ca sĩ chia sẻ: "Quản lý cũ của tôi chơi thân với vợ chồng anh Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh nên đã kéo Bảo Anh đi chơi cùng với anh chị được vài lần chứ cũng không thân. Đó chỉ đơn giản là một mối quan hệ trong showbiz. Công ty của anh Huy cũng nhiều lần mời tôi đi diễn. Có những buổi đi show cùng với nhau, anh chị có rủ tôi đi ăn thì tôi cũng hay đi rồi ăn xong ai về nhà nấy. Lúc nào cũng là anh chị rủ tôi đi chứ tôi chưa bao giờ chủ động rủ anh chị. Thực sự, tôi còn không biết giữa anh chị xảy ra chuyện gì cho tới lúc giữa họ xảy ra chuyện ly hôn.

Trong một buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ anh Quang Huy hay ba mẹ chị Quỳnh Anh, tôi không nhớ rõ. Chị quản lý có gọi tôi đến tham gia buổi tiệc đấy. Ngày hôm đó có xảy ra một cuộc gây gổ trong buổi tiệc đó và chỉ có tôi và chị Phạm Quỳnh Anh là người nổi tiếng trong bữa tiệc. Sau đó, mọi người đồn rằng tôi và chị Phạm Quỳnh Anh đánh nhau vì ghen tuông với Quang Huy. Nhưng thực ra, cuộc gây gổ đó là của người khác".

Bảo Anh từng tung tin nhắn, màn đáp trả của Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng tranh cãi

Bảo Anh thừa nhận từng bị tấn công đến mức phải suy nghĩ tiêu cực vì dính vào ồn ào với Phạm Quỳnh Anh. Vào năm 2019, sau 1 năm dính phải drama, cô chia sẻ: "Tôi đã lên tiếng rồi nhưng tôi nghĩ do mình cả nể quá, khá hiền lành trong cách lên tiếng vì thực sự, thời gian đó tôi rất mệt mỏi. Lúc đó, tôi đang là huấn luyện viên của The Voice Kids, phụ huynh là người nhìn vào Bảo Anh nhiều nhất. Ngay lúc đó, bài hát Như lời đồn cũng bị vấn đề vô lý, bị nói là không đúng thuần phong mỹ tục.

Lúc đó, tôi quá mết mỏi và nghĩ đến chuyện buông. Tôi đã nghĩ đến việc tìm cách để tự tử, phải kiếm một cách nào đó nhẹ nhàng nhất để kết thúc tất cả mọi thứ ở đây, để tất cả những người đang nói sai về mình cảm thấy hối hận. Chỉ trong một tích tắc thôi! Người ta không hiểu được mình. Người ta không hiểu được trong giai đoạn đó tôi cảm thấy như thế nào, không có ai đang hạnh phúc, vui vẻ tự nhiên muốn đi tìm cái chết".

Bảo Anh cho biết sự nghiệp, cuộc sống bị ảnh hưởng nặng vì ồn ào

Từ đó đến nay, Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh không còn nhắc về nhau, cả hai cũng đã có cuộc sống mới. Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ 3, có hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân. Còn Bảo Anh cũng đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng.

Thế nhưng "cơn bão" xưa lần nữa bị khui dậy khi Bảo Anh lên tiếng bảo vệ con gái Phạm Quỳnh Anh, sau đó Phạm Quỳnh Anh quyết định 1 lần kể hết, tiết lộ bị gia đình Bảo Anh làm tổn thương.

Cụ thể, khi con gái Phạm Quỳnh Anh vướng vào những bình luận tiêu cực, Bảo Anh lên tiếng: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị. Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở".

Bảo Anh đăng status mong mọi chuyện khép lại nhưng lại khiến ồn ào cũ bị khơi dậy

Tối 4/9, Phạm Quỳnh Anh đăng tâm thư dài, tung tin nhắn đối chất với Bảo Anh và nói rõ 4 lý do im lặng suốt 7 năm qua. Trong tâm thư chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh khẳng định suốt nhiều năm qua chọn im lặng không phải vì thừa nhận hay né tránh tin đồn, mà bởi có những lý do riêng gắn chặt với gia đình và các con. Nữ ca sĩ cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2018 là một quyết định vô cùng khó khăn, đòi hỏi cô phải dành toàn bộ tâm sức để sắp xếp, tổ chức lại cuộc sống mới cho ba mẹ con.

Quan trọng hơn cả, Phạm Quỳnh Anh muốn giữ sự bình yên cho các con trong thời điểm nhạy cảm ấy. Cô thừa nhận mình luôn đặt các bé lên hàng đầu, cố gắng chia tay trong văn minh và hạn chế tối đa những ồn ào không đáng có. "Các con còn quá nhỏ, mình chỉ muốn các bé có một tuổi thơ yên ổn, không bị ảnh hưởng bởi sóng gió người lớn", nữ ca sĩ bày tỏ. Đáng chú ý, Phạm Quỳnh Anh cũng nhấn mạnh tin đồn liên quan đến Bảo Anh và Quang Huy xuất phát từ những bình luận trên mạng xã hội chứ hoàn toàn không phải từ cô.

Phạm Quỳnh Anh tung toàn bộ tin nhắn cho thấy cả hai đã đối chất với nhau sau khi rầm rộ tin đồn

Thời điểm đó, Quỳnh Anh và Quang Huy đã ly thân, do đó trách nhiệm giải thích không thuộc về cô mà phải đến từ những người liên quan trực tiếp. "Tôi biết gì về chuyện đó mà lên tiếng? Nếu không liên quan thì chẳng có lý do gì để tôi phải đôi co", nữ ca sĩ thẳng thắn. Cuối cùng, Phạm Quỳnh Anh cũng thừa nhận bản thân từng chịu nhiều tổn thương khi bị một số người thân trong gia đình Bảo Anh dùng lời lẽ công kích. Tuy nhiên, cô vẫn chọn cách giữ im lặng, như một sự bảo vệ cho chính mình và để mọi chuyện trôi qua trong êm đềm.

Liên quan đến câu đáp trả "đểu thế", Phạm Quỳnh Anh giải thích: "Từ 'đểu thế' với người Bắc mình, đơn giản là 1 câu cửa miệng, 1 câu cảm thán rất bình thường, nhưng nó đã bị nâng cao quan điểm, bẻ cong sự thật và đẩy sự việc lên cao, cũng 'nhờ' cả vào sự dẫn dắt từ một bộ phận cộng đồng mạng".

Đáng nói, Phạm Quỳnh Anh lại gây tranh cãi khi nhắc đến chuyện bị gia đình Bảo Anh làm tổn thương bằng status không nhắc thẳng tên ai trên MXH. Phạm Quỳnh Anh nói: "Khi ấy mình đã phải chịu những tổn thương từ những người thân trong gia đình của em B.A. Những từ ngữ như 'thủ đoạn' hay là 'giở trò dơ bẩn' để quay lại showbiz là những từ ngữ vô cùng ám ảnh vẫn còn văng vẳng trong đầu mình, thực sự chạm đến tự trọng của mình. Mình sinh ra được bố mẹ giáo dục đàng hoàng không bao giờ hại ai, cũng không vì sự nghiệp mà dùng đến chiêu trò, nhưng vì chuyện này mà mình bị công kích suốt 7 năm qua. Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng mình rất hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị nên đã có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên… Vậy nên có lẽ mình chọn cách im lặng là tốt nhất".

Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh đã khoá bình luận, Bảo Anh chưa có phản hồi sau status của đàn chị.

Khoảnh khắc chạm mặt giữa Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh cách đây không lâu bất ngờ bị đào lại

Phạm Quỳnh Anh hiện đã khoá bình luận trước sự tấn công của cư dân mạng



