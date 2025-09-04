Bảo Anh lên tiếng về tin đồn phá hoại hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh, làm rõ 2 điều quan trọng

Cách đây ít ngày, Phạm Quỳnh Anh đã có bài đăng dài thể hiện sự bức xúc khi 2 cô con gái bị "bạo lực mạng", bình phẩm bằng những lời lẽ tiêu cực, kém duyên khi đi sự kiện cùng mẹ. Nữ ca sĩ lên tiếng bảo vệ 2 con, đồng thời mong có cuộc sống bình yên. Mặc dù vậy, ồn ào của Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa lắng xuống, nhiều người tiếp tục nhắc lại vụ ồn ào của cô, Quang Huy và Bảo Anh cách đây 7 năm. Netizen còn cho rằng Bảo Anh bị Phạm Quỳnh Anh dồn ép, ảnh hưởng sự nghiệp và tâm lý.

Khi bất ngờ bị gọi tên và đào lại chuyện cũ, mới đây Bảo Anh đã có chính thức lên tiếng. Theo đó, nữ ca sĩ mong quá khứ được khép lại vì mỗi người nay cũng đã có cuộc sống riêng. Về thái độ gây tranh cãi của Phạm Quỳnh Anh trong vụ Bảo Anh bị tố phá hoại hôn nhân, Bảo Anh lên tiếng: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị.

Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở".

Bảo Anh chính thức lên tiếng mong mọi chuyện dừng lại khi bị réo tên vào ồn ào cũ với Phạm Quỳnh Anh

Ngoài ra, Bảo Anh còn muốn nhấn mạnh 2 điều quan trọng là đừng tổn thương trẻ con, đồng thời có cái nhìn nhẹ nhàng, bao dung hơn với phụ nữ. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Điều đầu tiên: Mình tin con bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề. Mỗi câu nói tiêu cực đều có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ.

Điều thứ hai: Mình mong mọi người hãy khép lại câu chuyện này. Phụ nữ, nhất là những người mẹ, vốn đã gánh trên vai biết bao trách nhiệm và áp lực. Họ xứng đáng nhận được sự bao dung và thấu hiểu thay vì bị phán xét. Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Bảo Anh trong ngần ấy năm".

Bảo Anh mong cư dân mạng nhẹ nhàng hơn với những người mẹ, đồng thời bức xúc khi thấy các nhóc tỳ bị tấn công

Ồn ào giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh từng khiến showbiz Việt "dậy sóng" vào cuối năm 2018. Thời điểm hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh – Quang Huy rạn nứt, Bảo Anh bất ngờ bị réo tên với tin đồn là "người thứ ba". Trước áp lực dư luận, nữ ca sĩ công khai tin nhắn trao đổi với Phạm Quỳnh Anh để minh oan, khẳng định mình không liên quan đến chuyện đổ vỡ. Chính Bảo Anh cũng tiết lộ từng khủng hoảng, suy sụp đến mức nghĩ quẩn vì scandal "từ trên trời rơi xuống".

Thời điểm đó, Bảo Anh từng phủ nhận tin đồn trên, cô tiết lộ mối quan hệ với Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh: "Thật bất tiện khi nhắc đến anh chị thế này, vì đơn giản em nghĩ anh chị chưa bao giờ nhắc đến tên em thì không có lý do gì em phải lên tiếng. Quan trọng hơn vì nó chỉ là tin đồn! Tuy nhiên thời gian qua mọi chuyện đã đi quá xa, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, hình ảnh của em và cả gia đình em. Vì đã từng hợp tác làm việc với công ty anh chị và cũng chẳng có mâu thuẫn gì với gia đình anh chị nên em hiểu trong suốt thời gian qua anh chị cũng mệt mỏi vì chuyện gia đình nên cũng không muốn lên tiếng. Nhưng nay chuyện gia đình anh chị đã giải quyết xong, em cũng xin phép post đoạn tin nhắn này lên để khán giả hiểu rõ và kết thúc câu chuyện sai sự thật này tại đây".

Sau ồn ào, cả hai hiếm hoi xuất hiện chung. Cách đây không lâu, khi cùng tham dự một sự kiện tại TP.HCM, Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh bất ngờ "đụng mặt" sau 7 năm. Khoảnh khắc Bảo Anh cúi chào, Phạm Quỳnh Anh gật đầu đáp lại nhưng nhanh chóng giữ khoảng cách khiến dân tình không khỏi bàn tán. Mối quan hệ hiện tại của hai giọng ca đình đám vẫn khiến khán giả tò mò, nhất là sau những lùm xùm từng gây chấn động một thời.

Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh từng là những người bạn thân thiết trước khi bùng nổ ồn ào

Bảo Anh hiện tại đang tận hưởng hành trình làm mẹ đơn thân của cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Song song với việc chăm con, Bảo Anh vẫn hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn đặc biệt ở Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ chọn lối sống nhẹ nhàng, ít ồn ào, giữ hình ảnh độc lập và bản lĩnh, khác hẳn với giai đoạn nhiều thị phi trước đây.

Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh cũng đang có cuộc sống viên mãn. Nữ ca sĩ hiện là mẹ của ba cô con gái xinh xắn, đồng thời đang hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi. Cô duy trì sức hút nghệ thuật qua các show diễn và dự án âm nhạc, đồng thời thường xuyên gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm, trẻ trung dù đã qua ba lần sinh nở. Phạm Quỳnh Anh cũng từng tham gia chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng.