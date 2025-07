Bảo Anh cập nhật tình hình mới nhất về chuyến bay ra Hà Nội bị ảnh hưởng mưa bão

Tối 19/7, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Bảo Anh cho biết hôm nay cô có kế hoạch di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị tham dự đám cưới của Kai Đinh. Tuy nhiên, chuyến bay của giọng ca sinh năm 1992 đã bị ảnh hưởng vì mưa bão. Trong bài đăng trên trang cá nhân, Bảo Anh cho biết chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội của cô đã bị delay. Sau khi cất cánh, ngồi trên máy bay, cô vẫn thể cảm nhận được sự nhiễu động vì ảnh hưởng của tình hình thời tiết xấu. Theo Bảo Anh, mất 1 khoảng thời gian khá lâu máy bay của cô mới có thể hạ cánh ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Tuy nhiên, Bảo Anh cho biết khán giả không cần phải lo lắng cho cô vì tổ bay đã đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hành khách. Cô đã an toàn đáp xuống sân bay Cát Bi. Bên cạnh đó, Bảo Anh còn chia sẻ cô đã vô cùng bàng hoàng, nhói lòng khi nghe tin về vụ việc lật tàu du lịch ở Hạ Long (Quảng Ninh). "Chuyến bay của mình đáp bình an nhưng trên đường về nghe tin thuyền ở Hạ Long bị đắm trong cơn mưa bão, giờ về đọc tin tức mình nhói lòng, tim hẫng một nhịp...", Bảo Anh viết trên trang cá nhân.

Bảo Anh cho biết chuyến bay của cô đã bị ảnh hưởng vì thời tiết xấu

Chiều 19/7, nhiều khu vực ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bất ngờ có gió to, dông lốc và sau đó mưa lớn, sấm sét. Tại thủ đô Hà Nội, đợt mưa dông dữ dội khiến nhiều bảng quảng cáo, mái tôn bị tốc bay, cây xanh gãy đổ... Tại Quảng Ninh, tàu du lịch QN 7105 chở theo 48 hành khách và 5 thuyền viên đã bị lật khi đang tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một cơn lốc xoáy lớn xuất hiện bất ngờ vào khoảng 14h, khiến con tàu bị lật và chìm gần khu vực hang Đầu Gỗ. Hiện, công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đắm tàu du lịch vẫn đang diễn ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào sáng 19/7, bão Wipha đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2025, nguy cơ gây mưa diện rộng cho các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh trở ra miền Bắc.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Wipha. (Nguồn: NCHMF)

Bảo Anh đang tham gia Em xinh say hi. Đến với chương trình với vị thế là 1 trong những nghệ sĩ có thâm niên nhất nhì chương trình. Tuy nhiên, sự thể hiện của Bảo Anh bị đánh giá là chưa qua nổi bật. Trước những ý kiến trái chiều về tinh thần thi đấu trong Em xinh say hi, nữ ca sĩ cho biết mỗi người sẽ có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau về khái niệm nhạt nhoà. Bảo Anh cũng thừa nhận không có máu "thắng thua" vì đã có lượng khán giả riêng, luôn sẵn sàng yêu thương và hỗ trợ cô trong suốt những năm qua.

Kể từ sau dự án Có anh ở đây ra mắt vào tháng 2/2024, Bảo Anh giảm bớt hoạt động âm nhạc, dành nhiều thời gian bên con gái. Cô xác nhận có con vào tháng 4/2024. Em bé được đặt tên ở nhà là Misumi. Trước đó, từ năm 2023, nữ ca sĩ đã vướng tin đồn mang thai và sinh con nhưng giữ im lặng.

Bảo Anh đang là 1 trong 30 nghệ sĩ tham gia Em xinh say hi