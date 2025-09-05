Phạm Quỳnh Anh tung full đoạn chat đáp trả Bảo Anh, giải thích lý do im lặng nhưng netizen vẫn "ném đá" không ngừng vì 1 chi tiết

Ngày 4/9, ồn ào giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội. Sau khi Bảo Anh đăng tải tâm thư mong quá khứ được khép lại vì mỗi người nay cũng đã có cuộc sống riêng, thì tối cùng ngày, Phạm Quỳnh Anh cũng chính thức lên tiếng bằng một dòng trạng thái dài, lần đầu nói rõ nguyên nhân giữ im lặng suốt hơn 7 năm qua.

Trong chia sẻ, nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa từng lên tiếng không phải vì thừa nhận hay né tránh, mà bởi nhiều lý do gắn liền với gia đình và các con. Cô viết rõ: việc ly hôn vào năm 2018 là một quyết định khó khăn, kéo theo nhiều sắp xếp để tổ chức lại cuộc sống. Giữ sự bình yên cho các con nhỏ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu, do đó cô chấp nhận im lặng để hạn chế những sóng gió không đáng có. Gây chú ý trong đó, Phạm Quỳnh Anh còn nói thẳng về quãng thời gian cô chịu nhiều tổn thương từ người thân, gia đình của Bảo Anh, nên cuối cùng vẫn chọn im lặng như một cách tốt nhất.

Phạm Quỳnh Anh viết tâm thư, lần đầu lên tiếng về ồn ào với Bảo Anh sau hơn 7 năm im lặng

Mở đầu, Phạm Quỳnh Anh cảm ơn Bảo Anh: "Sau khi em Bảo Anh lên tiếng vào sáng hôm nay, mọi chuyện dường như chưa là thoả đáng hợp lòng với một số người, họ vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề tấn công, xúc phạm mình và gia đình mình… Nên có lẽ, sau 7 năm, đây là lúc cần được nói ra, một lần cho rõ mọi chuyện.

Trước tiên, cảm ơn em Bảo Anh vì đã lên tiếng cho gia đình chị, chuyện hiểu lầm giữa chị và em đã xảy ra rất lâu nhưng hai chúng ta chưa lần nào có không gian ngồi xuống nói rõ với nhau… để lại rất nhiều sự tổn thương cho cả hai. Ở đây, chị không sợ hãi việc nói ra, 7 năm qua với biết bao nhiêu sự nhẫn nhịn, chịu đựng theo cấp số nhân được học qua mỗi năm 'nhờ' những lời lẽ cay nghiệt đến rợn người đến từ một bộ phận trên MXH..."

Nói về lý do im lặng, Phạm Quỳnh liệt kê 4 nguyên nhân: "Lí do thứ 1: 2018, ly hôn không phải là một quyết định dễ dàng với bất kỳ gia đình nào… rất nhiều thứ cần phải sắp xếp, tổ chức lại cuộc sống cho 3 mẹ con...

Lí do thứ 2: Giữ lại sự bình yên cho các con thời điểm đó và cả tương lai sau này luôn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của mình… khi ấy các con còn quá nhỏ, mình chỉ cố gắng làm sao giải quyết khéo léo mọi sự, chia tay trong văn minh, hạn chế những sự ồn ào.

Lí do thứ 3: Xuất phát từ vài comment trên MXH đưa ra câu chuyện giữa B.A và anh Q.H chứ không phải là từ Q.A, Q.A có thể ngẩng cao đầu nói rằng mình không là người làm việc đó, không hiểu rõ cũng không liên quan đến việc đó vì trước đó Q.A và anh Q.H ĐÃ LY THÂN. Và khi không liên quan thì trách nhiệm giải thích không thể thuộc về QA, mà phải từ những người liên quan trực tiếp trong câu chuyện chứ? Q.A biết gì về chuyện đó mà lên tiếng?

Lí do thứ 4: Khi ấy mình đã phải chịu những tổn thương từ những người thân trong gia đình của em B.A. Những từ ngữ như 'thủ đoạn' hay là 'giở trò dơ bẩn' để quay lại showbiz là những từ ngữ vô cùng ám ảnh vẫn còn văng vẳng trong đầu mình, thực sự chạm đến tự trọng của mình. Mình sinh ra được bố mẹ giáo dục đàng hoàng không bao giờ hại ai, cũng không vì sự nghiệp mà dùng đến chiêu trò, nhưng vì chuyện này mà mình bị công kích suốt 7 năm qua. Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng mình rất hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị nên đã có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên… Vậy nên có lẽ mình chọn cách im lặng là tốt nhất".

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô chịu nhiều tổn thương từ những lời của người thân, gia đình Bảo Anh

Phạm Quỳnh Anh cũng tung lại đoạn chat năm xưa được cho là nguồn cơn hiểu lầm giữa mình và Bảo Anh. Cô nhấn mạnh, đó chỉ là một câu chuyện riêng tư, không hề có chuyện người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân. Theo nữ ca sĩ, khi ấy cô và chồng cũ đã ly thân, những tin đồn kéo Bảo Anh vào là hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến mình, và cũng không phải do cô khơi mào cho drama đó.

Trong bức thư, Phạm Quỳnh Anh bộc bạch: "Câu trả lời cho những thắc mắc, nay các bạn đã có. Q.A không hiểu vì sao đã 7 năm qua, cả Q.A lẫn B.A đều đã bắt đầu những chặng đường mới, với cuộc sống mới mà vẫn có thật nhiều người vẫn mắc kẹt lại với câu chuyện quá khứ này với sự hung hãn vô lý? Bản thân phụ nữ như Q.A và B.A, mấy mươi năm đã rất nhiều sóng gió trong đời, nếu không thể cảm thông thì làm ơn hãy nhận định và ứng xử với chúng tôi một cách văn minh, tử tế, cơ bản như với một người xa lạ thôi cũng được".

Phạm Quỳnh Anh cho rằng cả mình và Bảo Anh đều là nạn nhân của sự đẩy đưa từ mạng xã hội. Cô gửi lời mong khán giả dừng việc lôi tên trẻ con, phụ nữ vào vòng xoáy chỉ trích, đồng thời kêu gọi sự cảm thông để mọi người được sống bình yên.

Phạm Quỳnh Anh tung full đoạn chat với Bảo Anh năm xưa

Ngay sau khi tâm thư dài của Phạm Quỳnh Anh được đăng tải, mạng xã hội lập tức nổ ra tranh luận dữ dội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc nữ ca sĩ nhấn mạnh lý do im lặng suốt 7 năm qua - bởi chịu nhiều tổn thương từ gia đình Bảo Anh là điều không nên. Theo nhiều netizen, nếu thực sự muốn khép lại ồn ào và giữ sự bình yên thì chi tiết này không cần được nhắc lại, vì chỉ khiến câu chuyện thêm phần rối rắm. Nhiều bình luận còn thẳng thắn nhận định Phạm Quỳnh Anh đang tự mâu thuẫn khi một mặt nói muốn chấm dứt, một mặt lại khơi lại lùm xùm, thậm chí làm cho mọi việc căng thẳng hơn.

Dù vậy, người hâm mộ Phạm Quỳnh Anh cho rằng sau nhiều năm chịu đựng, việc nữ ca sĩ lần đầu tiên trải lòng để giải thích rõ ràng là điều dễ hiểu. Họ tin rằng đây là cách cô khép lại những khúc mắc tồn đọng, đồng thời cũng là lời nhắn gửi mong cộng đồng mạng ngừng suy diễn, không công kích thêm.

Phạm Quỳnh Anh cho biết muốn kết thúc mọi chuyện vì ai cũng đã có cuộc sống riêng

Nguồn cơn từ việc Phạm Quỳnh Anh lên tiếng bảo vệ các con, netizen bất ngờ réo tên Bảo Anh và đào lại scandal của nữ ca sĩ với Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy năm xưa. Sáng 4/9, Bảo Anh đã có chính thức lên tiếng. Theo đó, nữ ca sĩ mong quá khứ được khép lại vì mỗi người nay cũng đã có cuộc sống riêng. Về thái độ gây tranh cãi của Phạm Quỳnh Anh trong vụ Bảo Anh bị tố phá hoại hôn nhân, Bảo Anh lên tiếng: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị.

Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở".

Bảo Anh còn muốn nhấn mạnh 2 điều quan trọng là đừng tổn thương trẻ con, đồng thời có cái nhìn nhẹ nhàng, bao dung hơn với phụ nữ.

Bảo Anh cũng mong muốn câu chuyện drama khép lại

Vào năm 2018, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn thì mạng xã hội xuất hiện tin đồn Bảo Anh là lý do chen vào cuộc sống hôn nhân của đàn chị. Ngay sau đó, Bảo Anh lên tiếng phủ nhận và bày tỏ thái độ khó hiểu trước ồn ào "từ trên trời rơi xuống" này.

"Sao các bạn khẳng định tôi là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của gia đình anh Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh? Rồi chị Quỳnh Anh đánh ghen, có clip có bằng chứng các kiểu, vậy cho tôi xin bằng chứng đi! Tôi cũng muốn xem bằng chứng ra sao mà lại bị antifan miệt thị, xúc phạm mình như thế.

Tôi muốn nói với mọi người rằng, không phải tôi sợ không dám lên tiếng, vì mình chẳng làm gì sai để phải sợ cả. Thời gian qua tôi im lặng vì nghĩ rằng tin đồn không có thật, rồi nó cũng sẽ qua đi. Nhưng có lẽ phải nói một lần để bảo vệ danh dự cho bản thân và gia đình" - Bảo Anh bức xúc.

Tuy nhiên, sự im lặng của Phạm Quỳnh Anh sau đó khiến Bảo Anh vô tình vướng không ít sự công kích từ dân mạng. Đến nay, mọi thứ mới bắt đầu được làm rõ. Đây cũng chính là 1 trong những lí do dẫn tới những ý kiến chỉ trích Phạm Quỳnh Anh suốt thời gian vừa qua.