Bạn thân G-Dragon lâm vào tình trạng kiệt quệ kinh hoàng, suýt ngất xỉu

Vào ngày 30/8 vừa qua, nam diễn viên kiêm người mẫu Lee Soo Hyuk đã tổ chức fan meeting tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo công ty quản lý Saram Entertainment, sự kiện bán hết vé chỉ sau 2 phút, thu hút sự chú ý lớn tại địa phương.

Tuy nhiên sau đó, đài truyền hình EBC bất ngờ đưa tin Lee Soo Hyuk đã phải làm việc quá sức, bị ban tổ chức đe dọa ở sự kiện này. Theo đó, fan meeting bán quá số lượng vé, buộc Lee Soo Hyuk phải ký tặng hàng ngàn người hâm mộ. Hơn nữa, điều hòa tại địa điểm tổ chức fan meeting còn bị hỏng, buộc bạn thân G-Dragon phải làm việc trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Ban đầu sự kiện chỉ kéo dài 6 tiếng rưỡi nhưng đã bị đẩy lên thành 12 tiếng.

Lee Soo Hyuk hành động bất thường tại fan meeting ở Hàng Châu, Trung Quốc

Khi nam thần S Line có dấu hiệu mất nước và suýt ngất xỉu, ban tổ chức vẫn đứa thêm 500 poster cho anh ký. Họ còn được cho là đã đe dọa nam diễn viên: "Anh đã ký hợp đồng rồi, đừng có nghĩ đến việc rời khỏi Trung Quốc". Khi hoàn thành sự kiện, anh ra về trong tình trạng mệt mỏi, mặt mũi tái nhợt.

Phải làm việc quá sức trong tình trạng nóng nực, mất nước cũng được cho là lý do khiến Lee Soo Hyuk có những động tác thừa thãi, biểu hiện mất kiểm soát hành vi. Ánh nhìn của tài tử này rất vô hồn, nụ cười ngờ nghệch, hết trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà như đang dọa ma rồi lại liên tục chớp mắt, liếc ngang liếc dọc khiến netizen sợ hãi, hoang mang.

Những người hâm mộ có mặt tại fan meeting cũng xác nhận điều này và yêu cầu ban tổ chức đưa ra lời xin lỗi: "Ban tổ chức thậm chí còn không đối xử với Lee Soo Hyuk như 1 con người", "Dường như có vấn đề nghiêm trọng trong cách tổ chức sự kiện, nhưng đó cũng là ngày mà sự chu đáo và tình yêu thương của Lee Soo Hyuk dành cho người hâm mộ được thể hiện rõ ràng. Mặc dù áo Lee Soo Hyuk ướt đẫm mồ hôi, tôi lo lắng anh ấy kiệt sức nhưng tôi cảm thấy nghẹn ngào cay mắt khi anh ấy mỉm cười để fan có thể mang những kỷ niệm đẹp về nhà"...

Cuối cùng, công ty quản lý Saram Entertainment đã đăng bài xin lỗi. Tuy nhiên họ dường như hạ thấp tình hình mặc dù đây là vấn đề nghiêm trọng bị coi như "bóc lột sức lao động". Công ty sử dụng từ ngữ mơ hồ như "những tình huống bất ngờ" thay vì đưa ra lời giải thích cụ thể: "Chúng tôi tin rằng mỗi khoảnh khắc giữa người hâm mộ và nghệ sĩ luôn đặc biệt và quý giá. Vì vậy, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về những tình huống bất ngờ đã xảy ra trong sự kiện. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi theo hướng tốt hơn, coi sự việc này như một cơ hội sửa đổi". Saram Entertainment còn cảm ơn đối tác, nhân viên, ban tổ chức tại Hàng Châu, khiến fan bùng lên làn sóng phẫn nộ dữ dội.

Công ty quản lý càng giải thích càng làm thổi bùng lên phẫn nộ

Lee Soo Hyuk sinh năm 1988, được tung hô vì có nhan sắc vô thực, "không giống người bình thường". Tên tuổi anh gắn liền với danh xưng "ma cà rồng đẹp nhất Hàn Quốc". Tại showbiz Hàn, Lee Soo Hyuk là 1 trong những người bạn thân thiết nhất và lâu năm nhất của G-Dragon. Cả hai đều là những biểu tượng thời trang hàng đầu, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thời trang, show diễn và những khoảnh khắc đời thường. Mối quan hệ của họ được biết đến rộng rãi và rất được fan yêu mến vì sự tương tác vui vẻ, thoải mái.

Về đời tư, thời còn chưa nổi tiếng, Lee Soo Hyuk từng công khai hẹn hò Kim Min Hee. Tài tử S Line có thời gian dài gắn bó với YG Entertainment. Tuy nhiên sau khi hết hợp đồng, Lee Soo Hyuk đã rời đi và gắn bó với Saram Entertainment từ ngày 14/7 vừa qua.

