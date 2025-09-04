G-Dragon bị “ném đá” không khác gì Taylor Swift!

Gần đây, quản lý của G-Dragon đăng tải loạt ảnh về máy bay riêng hãng trang sức Jacob&Co thiết kế cho "ông hoàng Kpop". Chiếc máy bay mang đậm dấu ấn của nam ca sĩ đến mức được nhận xét "chỉ cần nhìn là biết ngay thuộc về G-Dragon", với tên anh, tên tour diễn Übermensch, hoa cúc thiếu cánh, nội thất bên trong vô cùng sang trọng.

Được biết, Jacob&Co đã tùy chỉnh chiếc máy bay phản lực tư nhân này để phục vụ G-Dragon trong chuyến lưu diễn Mỹ. Đãi ngộ này được đánh giá là vượt xa quy mô của ca sĩ thông thường. Việc sử dụng chiếc máy bay riêng có thể tiêu tốn hàng triệu đô la.

Chiếc chuyên cơ này được "cộp mác" riêng cho G-Dragon

Cận cảnh chi tiết hoa cúc khuyết cánh, biểu tượng Übermensch "nhìn là biết G-Dragon

Bên cạnh những lời tán thưởng, G-Dragon vấp phải làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, việc sử dụng máy bay riêng là vô trách nhiệm. Điều này giống với Taylor Swift - người cũng bị chỉ trích vì lý do tương tự. "Rắn chúa" bị lên án vì sử dụng máy bay riêng một cách thường xuyên, ngay cả đối với những chuyến bay ngắn. Điều này gây ra lượng khí thải carbon rất lớn, tác động tiêu cực đến môi trường và làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của người nổi tiếng, giới siêu giàu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng dư luận đang quá khắt khe với G-Dragon.

Taylor Swift cũng bị chỉ trích vì lý do tương tự

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử K-pop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính hay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

G-Dragon chính là "ông hoàng Kpop"



