Sao Hoa ngữ bị tố chảnh chọe: Người dám cho CCTV "leo cây", kẻ bắt cả đoàn phim phải cạo đầu

Trong làng giải trí, chuyện ngôi sao nổi tiếng đòi hỏi không còn xa lạ. Nhưng đáng nói là có những gương mặt vừa mới nổi, chưa kịp khẳng định thực lực đã vội học cách ra oai, bày đủ trò khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm. Từ việc cho CCTV "leo cây", bắt đoàn phim chiều theo ý thích cho đến mang theo dàn vệ sĩ đông hơn cả fan, những màn chảnh chọe dưới đây từng gây bão dư luận, biến các ngôi sao thành trò cười đúng nghĩa.

Ngô Cẩn Ngôn: Người duy nhất dám đắc tội CCTV

Bước ra từ Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng nổi tiếng nhưng cũng sớm bị gắn mác chảnh chọe. Hình ảnh cô chìa chân cho trợ lý đi giày từng gây tranh cãi, song cú sốc lớn nhất là vụ cho CCTV "leo cây". Khi được mời phỏng vấn, ekip của cô bất ngờ đổi địa điểm, còn yêu cầu phía phóng viên CCTV trả phí thuê chỗ.

Đến khi phỏng vấn, Ngô Cẩn Ngôn chỉ xuất hiện 1/4 thời gian so với lịch hẹn ban đầu và hành xử thiếu chuyên nghiệp này khiến CCTV công khai phê bình, dẫn đến tài nguyên của cô tụt dốc không phanh. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn không quên "làm màu" khi từng dẫn theo cả chục vệ sĩ trong một sự kiện mà chẳng mấy ai quan tâm.

Lý Mộng: Khiến đạo diễn bật khóc

Từng được đánh giá là gương mặt tiềm năng với nhan sắc đậm chất Á Đông nhưng Lý Mộng lại tự tay phá hỏng sự nghiệp. Trong quá trình quay bộ phim Lão Khang, cô nhiều lần đi muộn, để cả đoàn phim chờ trong giá rét. Nữ diễn viên còn vô cớ nổi giận, thậm chí bỏ luôn buổi họp báo phim mình đóng chính khiến đạo diễn tức đến mức bật khóc.

Sự thiếu chuyên nghiệp và thái độ chảnh chọe của Lý Mộng từng khiến cô bị thay vai ở bản truyền hình của Bạch Lộc Nguyên rồi lại bị cắt gần hết cảnh quay ở bản điện ảnh. Thậm chí khi quay Góc Khuất Bí Mật, cô từng yêu cầu bên đạo cụ tìm cho bằng được quả táo y hệt cảnh trước, bất chấp lời giải thích của đạo diễn rằng điều đó là không thể.

Châu Đông Vũ: Bắt cả đoàn phim cạo đầu theo mình

Là "tam kim ảnh hậu" trẻ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, Châu Đông Vũ không thiếu thực lực, chỉ có điều tài năng không cứu nổi tính cách thị phi. Khi quay Em Của Thời Niên Thiếu, Châu Đông Vũ phải cắt tóc ngắn và cô còn đưa ra điều kiện kỳ lạ khi muốn cả đoàn phim phải cùng cạo đầu với mình, ngay cả một nữ nhân viên sắp cưới cũng phải xuống tóc theo "lệnh" của cô.

Hành động bị cho là độc đoán, thậm chí mang hơi hướng "bắt nạt tập thể" khiến Châu Đông Vũ bị chỉ trích nặng nề. Không chỉ thế, khi đứng chung sân khấu với Mã Tư Thuần, Châu Đông Vũ còn lôi chuyện bạn thân tăng cân vì uống thuốc chữa bệnh ra trêu chọc công khai.

Hình Chiêu Lâm: Vệ sĩ còn nhiều hơn fan

Hình Chiêu Lâm từng được xem là gương mặt mới sáng giá và được công ty lăng xê sau thành công của Song Thế Sủng Phi nhưng lúc danh tiếng chưa ổn, anh đã bị tố "mắc bệnh ngôi sao". Một lần đi sự kiện, Hình Chiêu Lâm dẫn theo hơn 30 vệ sĩ, xếp thành vòng vây chặt chẽ không khác gì minh tinh quốc tế.

Thế nhưng cảnh tượng lại trở thành trò cười khi số lượng fan đến cổ vũ chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít hơn hẳn số vệ sĩ. Khoảnh khắc "vệ sĩ nhiều hơn fan" nhanh chóng viral khiến Hình Chiêu Lâm bị gắn mác "sao hạng A tự phong", trở thành trò cười trên khắp các diễn đàn.

Tăng Dật Khả: Thái độ ngông cuồng và cái giá phải trả

Khác với những ngôi sao chỉ "làm màu" trong phạm vi đoàn phim hay sự kiện, Tăng Dật Khả lại mang sự ngông cuồng ra cả nơi công cộng. Năm 2019, cô từ chối hợp tác kiểm tra an ninh tại sân bay, kiên quyết không chịu bỏ khẩu trang và mũ. Khi xảy ra tranh cãi, nữ ca sĩ còn chụp ảnh nhân viên sân bay, đăng tải kèm thông tin cá nhân lên mạng xã hội, kêu gọi fan "tấn công" đối phương.

Nhưng lần này, dư luận không đứng về phía Tăng Dật Khả và sau khi video giám sát được công bố đã cho thấy rõ sự ngang ngược của cô. Hệ quả là Tăng Dật Khả bị tẩy chay, thương hiệu cắt hợp đồng, chương trình xóa tên, sự nghiệp cũng lao đao suốt một thời gian dài.