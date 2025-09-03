MC Hoài Anh hé lộ hậu trường của tổ thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành A80

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh những khối diễu binh, diễu hành bước đều qua lễ đài trong tiếng nhạc hùng tráng tạo nên bầu không khí thiêng liêng, trang trọng. Để khán giả hiểu trọn vẹn ý nghĩa của từng đội hình, từng loại khí tài, không thể thiếu vai trò thầm lặng của tổ thuyết minh.

Hậu trường tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Tổ thuyết minh có 13 thành viên, quy tụ những gương mặt tiêu biểu từ cả lực lượng quân đội và dân sự. Họ chính là những “giọng đọc vàng” làm nên khí thế hào hùng của lễ diễu binh 2/9.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường, công việc thầm lặng của Tổ thuyết minh được hé lộ thông qua sự dẫn dắt của MC Hoài Anh. Theo nữ MC, cabin thuyết minh nằm ở vị trí đặc biệt, ngay dưới chân Lăng Bác. Trước ngày lễ, cả ê-kíp phải rèn luyện kỹ lưỡng từ sức khoẻ đến giọng đọc. Hoài Anh cho biết, sáng 2/9, mọi người có mặt tại cabin từ 5h để chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng đại.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, MC Hoài Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Biết ơn cuộc đời đã cho tôi những tháng ngày để được lớn khôn thêm cùng đất nước. Khi kết thúc nhiệm vụ, lá cờ đỏ sao vàng chợt nhoè đi trong mắt màu Tổ quốc rưng rưng". Cùng với Hoài Anh, MC Hữu Bằng cũng chia sẻ hình ảnh hậu trường khi đảm nhận vai trò thuyết minh. Anh chia sẻ: "Hoàn thành một nhiệm vụ nhiều cảm xúc và tự hào". Phát thanh viên VOV Hồng Huệ xúc động sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả.

Phát thanh viên Hồng Huệ của Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong số 13 thành viên của Tổ thuyết minh.

Ngoài các biên tập viên, phát thanh viên dân sự, tổ thuyết minh A80 còn quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm từ lực lượng quân đội.

Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ cho biết, sau khi vượt qua vòng sơ tuyển toàn quân với hơn 30 ứng viên, cô cảm thấy tự tin và chín chắn hơn khi tham gia thuyết minh tại Đại lễ.

Trung tá Nguyễn Hữu Lập – giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng đảm nhiệm vai trò thuyết minh tại A50, Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Một gương mặt khác là Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cô từng là phát thanh viên, biên tập viên chương trình Quốc phòng toàn dân, tham gia thuyết minh tại nhiều sự kiện diễu binh lớn, trong đó có Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024). Tại Đại lễ 2/9 năm nay, cô đảm nhiệm phần thuyết minh với giọng miền Nam, góp thêm sự phong phú cho chương trình.

Đại tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nhấn mạnh: “Tổ thuyết minh trong suốt thời gian qua đã rèn luyện không chỉ về giọng đọc mà còn cả thể lực, để đảm bảo thực hiện thành công buổi lễ kỷ niệm đặc biệt. Họ là những người đứng sau sân khấu, nhưng tiếng vang thì đi rất xa”.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tình yêu dành cho Tổ quốc, những giọng đọc thầm lặng ấy đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.