Visual Hương Giang ngày càng bén, đọ sắc nét căng với "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam"

Trong không khí tự hào tại Trạm khách A80 dịp Quốc khánh 2/9, Hương Giang xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, khoe visual sắc sảo đến mức khiến khán giả liên tục thốt lên khen ngợi. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục giản dị với áo thun trắng phối với khăn đỏ, nhưng chính sự tự tin và nụ cười rạng ngời đã giúp cô trở thành tâm điểm.

Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc, Hương Giang còn cho thấy sự thân thiện khi liên tục ký tặng, phát nước cho khán giả và nán lại chụp ảnh cùng người hâm mộ. Trong biển người rợp sắc đỏ, hình ảnh nữ nghệ sĩ nở nụ cười tươi, tận tay ký tên, trao quà đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Hương Giang trở thành tâm diểm với visual sáng bừng

Hương Giang cùng dàn cast của Hàng Xóm Mới trải nghiệm loạt hoạt động ở Trạm khách A80

Mỹ nhân đình đám thân thiện giao lưu cùng khán giả

Điều khiến cộng đồng mạng bùng nổ hơn cả chính là khoảnh khắc Hương Giang đứng chung khung hình cùng Chi Pu - người được trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc dành hẳn bài viết hết lời khen ngợi và gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Một bên là "đệ nhất mỹ nhân Việt" với visual vốn đã được quốc tế ca tụng, một bên là Hương Giang ngày càng thăng hạng nhan sắc, cả hai khi cùng xuất hiện đã tạo nên khung hình "ngập tràn nhan sắc".

Hương Giang và Chi Pu bừng sáng trong cùng 1 khung hình

2 mỹ nhân đình đám khoe visual ngày càng thăng hạng

Cận màn đọ sắc của nàng hậu quốc tế và mỹ nhân được báo Trung khen là đẹp nhất Việt Nam

Cả hai không ít lần "đụng visual" trong những sự kiện gần đây

Hương Giang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Vbiz. Sự nghiệp của Hương Giang bắt đầu từ Vietnam Idol 2012 với thành tích lọt top 4 chung cuộc. Từ bước khởi đầu ấy, Hương Giang dần khẳng định tên tuổi, để rồi bùng nổ vào năm 2018 khi chính thức đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan - cột mốc đưa cô trở thành niềm tự hào của cộng đồng và khán giả quê nhà.

Từ ca hát, diễn xuất đến vai trò MC và nhà sản xuất, Hương Giang luôn để lại dấu ấn ở mỗi lĩnh vực. Cô từng góp mặt trong nhiều gameshow đình đám, đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Sắc đẹp dối trá và tạo nên loạt hit trong series ADODDA từng "làm mưa làm gió" Vpop.

Sau nhiều chương trình đứng ra sản xuất và để lại nhiều ấn tượng, mới đây, Hương Giang khiến fan rần rần khi xác nhận có show thực tế Hàng Xóm Mới. Đây là chương trình nơi dàn sao "dọn về" cùng nhau sinh hoạt và trải nghiệm đời sống ở vùng quê. Đồng hành cùng Hương Giang còn có Chi Pu, Tuấn Ngọc, An Trương, Ninh Dương Story và "chị Phiến" Khuyến Dương. Việc góp mặt trong show không chỉ đánh dấu màn trở lại truyền hình thực tế của Hương Giang sau nhiều năm tập trung sản xuất chương trình riêng, mà còn hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc tương tác thú vị khi cô đứng chung với loạt gương mặt đình đám.