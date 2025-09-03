Khó nhận ra "Nàng Dae Jang Geum" ở tuổi 54!

Vào ngày 2/9, nữ diễn viên đình đám Lee Young Ae đã dự sự kiện ở thời trang ở Seoul, Hàn Quốc. Lee Young Ae hiếm khi lộ diện trước truyền thông, nhưng cứ lộ diện lần nào là gây bão lần đấy.

Nữ diễn viên đình đám xuất hiện với gương mặt đẹp dịu dàng, quý phái quen thuộc nhưng phong cách thời trang khiến dân tình phải dậy sóng. Cô diện váy nâu và tất màu xanh lá - 1 "combo" phá cách và vô cùng khó cân. Kiểu diện đồ nổi bật này cũng khác xa với phong cách thanh lịch, quý phái phù hợp lứa tuổi trung niên thường thấy của "nàng Dae Jang Geum".

Cư dân mạng Hàn Quốc không khỏi xôn xao trước diện mạo mới của Lee Young Ae. "Thật khác thường", "Chị ấy trông đẹp trong mọi hoàn cảnh", "Tất xanh kết hợp với váy nâu ư? Thật khó mặc", "Hình như chỉ có Lee Young Ae mới mặc được kiểu thời trang này"... Knet nói về sự đổi khác của đại minh tinh xứ Hàn. Mặc dù trang phục có thể gây tranh cãi, nhưng công chúng hoan nghênh tinh thần vượt qua rào cản, không ngại thử cái mới ở độ tuổi 54 của nữ diễn viên.

Ở tuổi 54, Lee Young Ae không ngại thử phong cách mới

Lee Young Ae sinh năm 1971, được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” và là một trong những biểu tượng điện ảnh lớn nhất của Hàn Quốc từ những năm 1990 đến nay. Lee Young Ae là cử nhân tiếng Đức tại Đại học Hanyang và thạc sĩ về Hàn Quốc học tại Đại học Chung-Ang.

Lee Young Ae đặc biệt được biết đến với vai diễn Dae Jang Geum trong bộ phim truyền hình đình đám Nàng Dae Jang Geum. Bộ phim đạt hơn 50% tỉ suất người xem tại Hàn Quốc, và gây sốt toàn châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và Trung Đông, biến Lee Young Ae thành "minh tinh quốc dân".

Lee Young Ae gắn với danh xưng "Nàng Dae Jang Geum"

Lee Young Ae đặc biệt được yêu mến bởi nhan sắc thanh tao, cổ điển, được ví như "quốc bảo" của Hàn Quốc. Nữ diễn viên có lối sống kín đáo, không scandal, hình tượng “người phụ nữ chuẩn mực", tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ học bổng cho sinh viên quốc tế, và từng quyên góp lớn cho các nạn nhân thiên tai.

Ở tuổi ngoài 50, Lee Young Ae có gia đình hạnh phúc bên chồng doanh nhân và cặp song sinh 1 trai 1 gái. Lee Young Ae vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời và khí chất sang trọng. Cô rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí nhưng mỗi lần xuất hiện đều thu hút truyền thông.