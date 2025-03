Nhan sắc U60 của Lee Young Ae – Kim Hee Ae: Cuộc “đối đầu” giữa 2 xu hướng lão hóa

Ở làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung, nhan sắc không chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài mà còn là biểu tượng của từng thời kỳ.

Tại Hàn Quốc, Lee Young Ae và Kim Hee Ae là minh chứng tiêu biểu cho hai vẻ đẹp khác nhau. Nếu Lee Young Ae đại diện cho vẻ đẹp tự nhiên và thanh tao, thì Kim Hee Ae lại thể hiện sự sang trọng, hiện đại.

Lee Young Ae - Kim Hee Ae có sự khác biệt trong cách làm đẹp

Cả hai mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn này có cách chăm sóc sắc đẹp riêng, giúp họ duy trì vẻ ngoài cuốn hút qua nhiều năm.

Lee Young Ae

Lee Young Ae nổi tiếng với vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng và được mệnh danh là "nữ thần oxy". Từ khi ra mắt, người đẹp "Dae Jang Geum" đã gây ấn tượng mạnh với gương mặt hài hòa, làn da trắng sứ và phong thái trang nhã.

Không chỉ có nhan sắc vượt thời gian, Lee Young Ae còn sở hữu nét duyên dáng và sự nhẹ nhàng, phù hợp với những vai diễn mang đậm dấu ấn lịch sử như Dae Jang Geum.

Lee Young Ae được mệnh danh là "nữ thần oxy" nhờ nhan sắc đẹp tự nhiên

Ở tuổi U60, Lee Young Ae là minh chứng rõ rệt cho vẻ đẹp lão hóa tự nhiên khi người đẹp thường xuyên để mặt mộc và không ngại việc để lộ những vết chân chim tuổi tác. Đến thời điểm hiện tại dù trên gương mặt lộ rõ nhiều nếp nhăn nhưng mỹ nhân "Dae Jang Geum" vẫn giữ được làn da mịn màng cùng đường nét không thay đổi. Có thể thấy, trên gương mặt của Lee Young Ae gần như không xuất hiện dấu vết của việc can thiệp thẩm mỹ.

Thay vì thẩm mỹ, Lee Young Ae lựa chọn lão hóa tự nhiên

Người đẹp thường xuyên để mặt mộc mỗi khi xuất hiện

Lee Young Ae từng bày tỏ quan điểm về lão hóa trong nhiều cuộc phỏng vấn. Cô cho rằng việc chấp nhận tuổi tác là điều quan trọng để giữ gìn vẻ đẹp thật sự. Điển hình như buổi phỏng vấn trên đài SBS vào năm 2013, Lee Young Ae chia sẻ rằng: "Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Cứ thay đổi theo năm tháng cũng tốt mà. Tôi nghĩ không gian trong lành rất tốt cho da vì thế tôi cố gắng giữ gìn không gian sống tốt".

Kim Hee Ae

Trái ngược với Lee Young Ae, Kim Hee Ae gây ấn tượng nhờ nhan sắc sắc sảo, mạnh mẽ và hiện đại. Mỹ nhân "Thế giới hôn nhân" thường xuất hiện với phong cách thời trang thanh lịch, lớp trang điểm tinh tế và thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, Kim Hee Ae lại nhiều lần vướng nghi vấn động "dao kéo" để níu giữ thanh xuân.

Nổi tiếng là "tắc kè hoa" của màn ảnh Hàn, Kim Hee Ae luôn khiến khán giả bất ngờ với khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn. Từ một quý bà quyến rũ, vượt qua khoảng cách tuổi tác 19 tuổi với bạn diễn Yoo Ah In trong "Secret Love Affair" (2014), đến một nữ cảnh sát hành động mạnh mẽ trong "Mrs. Cop", Kim Hee Ae dường như không ngại thử thách bản thân.

Trái ngược với Lee Young Ae, Kim Hee Ae lại nhiều lần vướng nghi vấn động "dao kéo"

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả chính là sự thay đổi trên gương mặt nữ diễn viên. Điển hình như khi xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim "The Second Last Love" vào năm 2016, Kim Hee Ae khiến nhiều người ngỡ ngàng với đường nét đôi mắt có phần khác lạ. Dù chưa có thông tin chính thức về việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết so sánh hình ảnh cũ và mới của nữ diễn viên.

Vẫn giữ được nét sang trọng và quyến rũ vốn có, nhưng đôi mắt và đường mí của Kim Hee Ae lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ sự "lạ lẫm" với diện mạo này. Thậm chí trên mạng còn xuất hiện nhiều tin đồ cho rằng, Kim Hee Ae đã sử dụng phương pháp tiêm botox, dùng tế bào gốc… để trẻ hóa cũng như giúp da căng bóng.

Nhiều người cho rằng, Kim Hee Ae đã thẩm mỹ khi xuất hiện với đôi mắt có phần đơ và da mặt căng bóng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Lee Young Ae và Kim Hee Ae chính là phong cách nhan sắc. Dù theo đuổi những phong cách nhan sắc khác nhau, Lee Young Ae và Kim Hee Ae đều là những biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc. Một người đại diện cho vẻ đẹp tự nhiên, thanh tao, còn người kia thể hiện sự sang trọng, hiện đại. Quan trọng nhất, cả hai đều biết cách tôn vinh vẻ đẹp riêng của mình và duy trì sức hút theo thời gian, trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều thế hệ phụ nữ. Dù chọn nét đẹp tự nhiên hay hiện đại, điều cốt lõi vẫn là biết yêu thương và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất.