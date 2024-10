Mặt mộc của Lee Young Ae gây sốt

Ngày 2/10, mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước ảnh chụp mặt mộc của Chae Si Ra và Lee Young Ae, những nữ thần sắc đẹp một thời của showbiz xứ củ sâm.

Theo Koreaboo, vào thập niên 1990, nhan sắc của Chae Si Ra và Lee Young Ae không phải là điều cần phải bàn cãi, từ đó thiết lập nên chuẩn mực về vẻ đẹp trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Vì vậy, khi bộ đôi này được phát hiện xuất hiện chung khung hình, không trang điểm và thể hiện vẻ ngoài tự nhiên nhất của mình, cộng đồng mạng tại quốc gia Đông Bắc Á dậy sóng.

Chae Si Ra và Lee Young Ae tự tin khoe mặt mộc ở tuổi U60. Ảnh: IG.

Bức ảnh được Chae Si Ra đăng lên Instagram vào ngày 23/9. Cô, Lee Young Ae cùng một người chị em khác cùng nhau dùng trà chiều và ghi lại khoảnh khắc hội ngộ. Mỹ nhân Hải thần chú thích: “Lần đầu Young Ae và tôi chung một khung hình”.

Bức ảnh chụp cận mặt hai nữ diễn viên. Ngoài son môi, họ không sử dụng bất kỳ mỹ phẩm nào khác. Khuôn mặt họ không hoàn hảo, thấy rõ những nếp nhăn tuổi tác. Tuy nhiên, nếu xét trên thực tế là Lee Young Ae đã 53 tuổi và Chae Si Ra được 56 tuổi 3 tháng, họ thực sự biết cách giữ gìn nhan sắc, với làn da tươi sáng và mịn màng. Nụ cười rạng rỡ càng khiến cả hai trở nên thu hút ánh nhìn.

Đông đảo cư dân mạng dành cho bộ đôi lời khen: “Đây là một bức ảnh rất chân thực”, “Tôi thích vẻ tự nhiên, không cần trang điểm này”, “Si Ra, chị vẫn đẹp như ngày nào. Ngay cả khi chị già đi và có nhiều nếp nhăn hơn, tôi vẫn nghĩ chị đẹp. Giống như Audrey Hepburn vậy!”, “Ồ, những phụ nữ không cần bộ lọc máy ảnh. Họ thật tuyệt vời khi trong trạng thái tự nhiên”, “Cặp chị em không cần app vẫn xinh”, “Hai mỹ nhân đúng nghĩa trong số các diễn viên”...

Chae Si Ra và Lee Young Ae đều là biểu tượng nhan sắc của showbiz Hàn Quốc những năm 1990.

Chae Si Ra sinh năm 1968, thuộc lứa diễn viên tiêu biểu của thập niên 1980, 1990. Cô ra mắt vào năm 1985 với vai diễn trong bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen của KBS. Sau đó, cô được yêu thích qua những tác phẩm như Eyes of Dawn, Son and Daughter, The Moon of Seoul, Hải thần...

Lee Young Ae sinh năm 1971, ra mắt vào năm 1990 thông qua quảng cáo chocolate cùng Lưu Đức Hoa. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô là Nàng Dae Jang Geum (2003). Truyền thông ca tụng cô là “quốc bảo” của Hàn Quốc bởi cả tài năng lẫn ngoại hình.

Chae Si Ra và Lee Young Ae chưa bao giờ làm việc cùng nhau. Tuy vậy, điều đó không ngăn cản họ phát triển tình bạn thân thiết trong ngành giải trí.