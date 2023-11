Lee Young Ae quyết đến thẩm mỹ viện chỉ vì 1 câu nói của ái nữ 12 tuổi, bị nhận nhầm là con lai

Sáng 27/11, tờ SPOTV News đưa tin Lee Young Ae (Nàng Dae Jang Geum) vừa xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy với tư cách khách mời và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về gia đình và những kỷ niệm thời thơ ấu. Trước ống kính, Lee Young Ae tiết lộ rằng nữ diễn viên từng bị ái nữ 12 tuổi Jung Seung Bin… chê bai ngoại hình. Thời điểm ấy, bé Seung Bin đang chuẩn bị cho 1 bài thuyết trình ở trường với sự tham gia của phụ huynh học sinh.

Seung Bin còn bày tỏ mong muốn mẹ minh tinh phải thật nổi bật trong buổi thuyết trình: “Vào hôm đó, mẹ xuất hiện thật xinh đẹp cho thật giống với người nổi tiếng nha mẹ”. Vì muốn chiều lòng ái nữ, Lee Young Ae đã sửa soạn tươm tất và thậm chí còn tới 1 thẩm mỹ viện trước khi chính thức lộ diện tại trường học con gái.

Lee Young Ae xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy vào tối 26/11, gây chú ý với nhan sắc hack tuổi ấn tượng dù đã ở ngưỡng U55

Nữ diễn viên họ Lee bất ngờ bị con gái... chê bai ngoại hình

Khi 1 thành viên trong show tò mò về thời điểm Lee Young Ae nhận ra mình xinh đẹp, mỹ nhân Nàng Dae Jang Geum bày tỏ thật lòng: “Vào năm 4-5 tuổi, tôi sở hữu mái tóc màu vàng còn đôi mắt tôi có màu nâu. Nhiều người khi ấy tưởng tôi là con lai và đã chăm chú ngắm nhìn tôi”.

Theo lời mỹ nhân sinh năm 1971, hồi nhỏ cô thường bị nhận nhầm là con lai

Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân giàu có Jung Ho Young vào năm 2009. 2 năm sau, vợ chồng nữ diễn viên đã chào đón cặp song sinh gồm bé gái tên Seung Bin và bé trai tên Seung Kwon.

Lee Young Ae chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 1993, trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm kinh điển như Anh Em Nhà Bác Sĩ, Nàng Dae Jang Geum… Nhưng sau khi kết hôn, nữ minh tinh ít khi tham gia đóng phim và tập trung chăm sóc tổ ấm. Trong 5 năm trở lại đây, mỹ nhân 7X chỉ xuất hiện trong một số tác phẩm như Inspector Koo (2021), Saimdang, Light's Diary (2017)…

Lee Young Ae là 1 trong những "tượng đài nhan sắc" ở Kbiz

Nữ diễn viên chính thức về chung 1 nhà với doanh nhân Jung Ho Young cách đây 14 năm

Nguồn: Kbizoom