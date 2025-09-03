Phục dựng loạt ảnh "chụp bằng máy giặt" của Trương Thế Vinh tại diễu hành A80, hình xấu đúng là tại tác giả!

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Trương Thế Vinh là một trong những nghệ sĩ xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình. Nam diễn viên gây chú ý khi hào hứng selfie cùng các chiến sĩ hải quân, ghi lại khoảnh khắc tự hào. Thế nhưng, loạt ảnh gốc do chính Trương Thế Vinh đăng tải lại khiến cư dân mạng dở khóc dở cười vì chất lượng… không điểm nào khen: ảnh thì tối mịt, ảnh thì cháy sáng đến mức khó nhìn rõ mặt.

Chính sự hài hước này đã khiến bộ ảnh nhanh chóng viral, được dân mạng gắn cho biệt danh "chụp bằng máy giặt". Nam diễn viên cũng tự nhận lỗi, còn netizen thì thi nhau chế ảnh và để lại bình luận hài hước.

Hình ảnh tự chụp của Trương Thế Vinh gây bão cõi mạng vì chất lượng đến nỗi "không ai dám khen"

Mới đây, loạt ảnh ấy tiếp tục hot trở lại khi được một số khán giả "ra tay cứu vớt". Nhờ photoshop, loạt ảnh selfie cùng các chiến sĩ hải quân đã được phục dựng lại rõ nét, màu sắc tươi sáng, ánh sáng cân bằng hơn. Từ bức ảnh gốc nhòe nhoẹt, thành phẩm sau chỉnh sửa khiến nhiều người phải trầm trồ vì sự thay đổi ngoạn mục.

Ở phiên bản mới, gương mặt Trương Thế Vinh và dàn chiến sĩ đều hiện rõ, khung cảnh Quảng trường Ba Đình cũng thêm phần hùng tráng. Nếu như ảnh gốc khiến netizen "cười lăn" thì bản phục dựng lại mang đến cảm giác trang nghiêm, đẹp mắt, đúng tinh thần của một sự kiện trọng đại.

Hình ảnh của Trương Thế Vinh và các chiến sĩ sau khi được cư dân mạng "ra tay chỉnh sửa"

Không chỉ cộng đồng mạng, mà các chiến sĩ chụp ảnh cùng Trương Thế Vinh cũng phải "ra tay". Trên trang cá nhân, Trương Thế Vinh đã chia sẻ bức ảnh selfie do một chiến sĩ cầm điện thoại. Và khi điện thoại không rơi vào tay Trương Thế Vinh thì bức ảnh tươi sáng, chất lượng hẳn. Nam diễn viên cũng rất lầy lội chia sẻ lại hình ảnh của các chiến sĩ, xem đây như một kỷ niệm đặc biệt.

Khoảnh khắc đẹp và dễ thương của Trương Thế Vinh, nhưng được chiến sĩ tự cầm máy chụp

Ngoài loạt ảnh hư cả lô, Trương Thế Vinh vẫn chấp niệm với những sản phẩm tự tay thực hiện trong buổi đại lễ. Anh tiếp tục khoe thêm đoạn video mờ mịt không kém. Ghi hình thì đầy đủ đấy, nhưng sản phẩm ra đời lại khó đỡ vô cùng! Dường như Trương Thế Vinh muốn gắn liền hình ảnh với thương hiệu "chụp bằng máy giặt". Đến cả Lan Ngọc cũng "chán nản" bỏ lại bình luận gợi ý bạn bè sẽ hùn tiền để nam diễn viên mua máy mới.



Video do Trương Thế Vinh quay cũng không khá hơn loạt ảnh mà nam diễn viên tự chụp

Kỷ niệm "có 1-0-2" của Trương Thế Vinh tại sự kiện đặc biệt