Thiều Bảo Trâm lần đầu lộ diện hậu bị réo tên vào tâm thư gây dậy sóng của Linh Ngọc Đàm

Những ngày qua, showbiz Việt liên tục chấn động khi Linh Ngọc Đàm bất ngờ khơi lại drama "bánh kem trà xanh" sau 4 năm, kèm theo đó là nhắc đến "chị Trâm" trong loạt chi tiết nhạy cảm. Điều này khiến cư dân mạng ngay lập tức réo gọi tên Thiều Bảo Trâm - người chị thân thiết với Linh Ngọc Đàm và từng gây dậy sóng với drama bánh kem năm xưa.

Trước sự bàn tán không ngừng, Thiều Bảo Trâm chọn cách giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi bất kỳ chi tiết nào từ phía Linh Ngọc Đàm. Mới đây, nữ ca sĩ đã có động thái mới trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Thiều Bảo Trâm đăng tải bức ảnh cận visual ngọt ngào, khoe góc nghiêng sắc sảo, rạng rỡ. Diện chiếc váy đỏ nổi bật, nữ ca sĩ trông tràn đầy năng lượng tích cực giữa thời điểm ồn ào bủa vây. Điều đáng chú ý, đi kèm hình ảnh này, Thiều Bảo Trâm hoàn toàn không đề cập đến câu chuyện lùm xùm hay bất kỳ ẩn ý nào liên quan đến tâm thư của Linh Ngọc Đàm.

Thiều Bảo Trâm lộ diện, khoe visual ngọt ngào và giữ im lặng dù bị réo tên liên tục sau tâm thư của Linh Ngọc Đàm

Thiều Bảo Trâm và Linh Ngọc Đàm từng có mối quan hệ thân thiết. Cả hai thường xuyên đăng ảnh chung, nhí nhố khi gặp mặt và thậm chí hay tụ hội cùng nhóm bạn thân. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai dần lạnh nhạt kể từ khi Linh Ngọc Đàm bị chỉ trích dữ dội vì tham gia vào drama bánh kem "trà xanh" vào năm 2021. Hiện tại, Linh Ngọc Đàm vẫn theo dõi Thiều Bảo Trâm trên Instagram, nhưng đàn chị thì không có hành động tương tự.

Gây chú ý nhất là vào giữa đêm 27/8, Linh Ngọc Đàm bất ngờ có tâm thư thuật lại diễn biến của drama năm nào. Trong bài viết, nữ streamer cho biết "chị Trâm" từng nhắn tin làm quen và cả hai trở nên thân thiết với một hội bạn. Cô kể thời điểm đó, "chị Trâm" nhiều lần chia sẻ chuyện buồn, thậm chí cho xem tin nhắn, thư từ riêng tư giữa 2 nhân vật là "anh T và chị HT", khiến nhóm bạn tin rằng có vấn đề xảy ra.

Linh Ngọc Đàm thừa nhận: "Bọn mình được xem thư tình, tin nhắn riêng của anh T và chị HT, tin nhắn của chị nhân viên C nhắn hỏi Trâm vì tưởng đôi hoa tai mới được đặt là tặng cho chị ấy, cuộc gọi của trợ lý công ty trên set quay MV... và lời khẳng định của Trâm.

Tất cả những thông tin mà Trâm đưa ra vẫn còn trong tin nhắn nhóm 4 người. Mình cam kết những lời vừa nói ra là sự thật và sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai. Mình sẽ không đăng lên, các bạn có chửi mình cũng thế thôi. Nhưng bản thân mình là nhân chứng, nếu mình nói sai, người trong cuộc cứ kiện mình ra toà".

Dù Linh Ngọc Đàm không nhắc đích danh nhưng cư dân mạng ngay lập tức réo tên Thiều Bảo Trâm vào câu chuyện.

Thiều Bảo Trâm bị nhắc tên trong tâm thư khui lại drama của Linh Ngọc Đàm

Theo lời Linh Ngọc Đàm, "chị Trâm" từng hứa sẽ công khai bằng chứng nhưng sau đó đổi ý vì ràng buộc công ty quản lý. Mặc dù đã được Trâm xin lỗi nhiều lần, song mối quan hệ của cả hai không còn thân thiết như trước. Nữ streamer cho rằng bản thân đã thiếu tỉnh táo, vì quá giận một người đàn ông mình từng ngưỡng mộ mà tự cho mình quyền phán xét.

Linh Ngọc Đàm viết: "Mình có lỗi với anh T và chị HT. Lúc đó mình thật sự đã thiếu tỉnh táo, và vì mình giận anh T, giận 1 người mình đã ngưỡng mộ và ủng hộ nhiều quá đến mức mình tự cho bản thân cái quyền phán xét đúng sai. Mình chân thành xin lỗi. Và ngày hôm nay, khi quyết định lên tiếng những lời này, mình đã có lỗi với Trâm.

Em xin lỗi Trâm rất nhiều, em thương Trâm nhưng em không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi chuyện cứ giày xéo em, gia đình em ngày này qua ngày khác. Sau hôm nay các bạn cứ tiếp tục chửi, vì mình xứng đáng. Chị HT đã chịu đựng những gì, các bạn cứ trả lại hết cho mình. Mình cam đoan không phản kháng, chống trả bất cứ điều gì kể từ bây giờ. Cho đến khi, không ai nợ gì ai nữa".

Sau tâm thư, Linh Ngọc Đàm vẫn vấp phản ứng từ netizen vì nhiều người cho rằng khi những nhân vật trong câu chuyện đã chọn bước tiếp và có cuộc sống riêng sau 4 năm thì việc làm của nữ streamer không khác gì lôi lại chuyện cũ cho ồn ào thêm. Phía Linh Ngọc Đàm cũng không phân trần thêm sau drama dậy sóng này.