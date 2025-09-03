Jennie (BLACKPINK) công khai hẹn hò bạn trai ở Canada?

World tour DEADLINE đang tạm nghỉ và hiện các thành viên BLACKPINK đang có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Mới đây, Jennie được "team qua đường" phát hiện ở Canada.

Tuy nhiên Jennie không chỉ đi 1 mình. Netizen cho rằng người đi cùng mỹ nhân BLACKPINK là nam diễn viên Nico Hiraga. Vào năm 2024, bộ đôi này cũng được bắt gặp "hẹn hò" cùng nhau ở Canada cực kỳ vui vẻ. Từ tận năm 2021, họ công khai chụp ảnh choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết.

Vào năm 2024, cặp đôi này cũng được bắt gặp "hẹn hò" ở Canada

Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, kéo theo vô số bình luận tranh cãi. Nhiều người cho rằng Nico Hiraga chính là bạn trai mới của Jennie, chứ không phải cô nàng tái hợp với V (BTS) hay Kai (EXO). Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng Nico Hiraga và Jennie chỉ là bạn bè. Họ cho rằng chỉ đi cùng nhau không thể là bằng chứng hẹn hò, ngoài ra đời tư và khoảng thời gian rảnh rỗi của Jennie là điều nên được tôn trọng.

Mối quan hệ của Jennie và Nico Hiraga gây ra nhiều tranh cãi

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Vào tháng 11/2018, Jennie trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với đĩa đơn "SOLO". Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, phá vỡ nhiều kỷ lục và củng cố vị thế của cô như một nghệ sĩ solo thành công. Jennie tiếp tục trở lại với vai trò nghệ sĩ solo vào năm 2024 và gặt hái được nhiều thành công.

Về đời tư, Jennie từng bị Dispatch "bóc" hẹn hò Kai (EXO) vào đầu năm 2019. Tuy nhiên cặp đôi chia tay chỉ sau vài tuần vì "lịch trình bận rộn". Tiếp theo, Jennie hẹn hò với đàn anh cùng công ty G-Dragon. Họ gặp gỡ và làm việc cùng từ 2012, có tin đồn hẹn hò từ 2021, YG trả lời lấp lửng trước những bằng chứng Dispatch đưa ra. Đến năm 2022, loạt ảnh Jennie hẹn hò V (BTS) ở Jeju bị rò rỉ đã khiến cộng đồng mạng chấn động. Tuy nhiên cặp đôi đã chia tay vào cuối năm 2023, ngay trước khi V đi nghĩa vụ quân sự.