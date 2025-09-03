"Mợ ngố" Song Ji Hyo trở lại TP.HCM đúng ngày Quốc khánh, mê Việt Nam cỡ này rồi!

Song Ji Hyo vừa có 1 tuần vô cùng bận rộn. Đầu tiên, cô bay đến TP.HCM để dự sự kiện Beauty Summit 2025. Sau đó, "mợ ngố" lại bay về Hàn Quốc để ghi hình Running Man. Đến nay, Song Ji Hyo bất ngờ trở lại TP.HCM để ghi hình 1 chương trình truyền hình khác.

Màn tái xuất này khiến fan Việt không khỏi phấn khích. Giữa bầu trời rợp cờ hoa của ngày lễ Quốc khánh, Song Ji Hyo hào hứng, vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất. Đặc biệt, visual đỉnh cao của "mợ ngố" khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Ở độ tuổi U45, Song Ji Hyo vẫn ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc đẹp phát sáng, làn da căng mịn cực kỳ "hack tuổi" cùng thần thái trẻ trung cuốn hút. Vẻ đẹp rạng ngời của Song Ji Hyo càng thêm nổi bật trong bầu không khí lễ hội tại Việt Nam vào đúng dịp đại lễ.

Song Ji Hyo có tên thật là Cheon Soo Yeon, cô sinh ngày 15/8/1981. Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi và yêu mến nhất với vai trò là thành viên cố định của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Running Man trong suốt nhiều năm. Tại đây, cô được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên giành chiến thắng trong các thử thách.

Ngoài Running Man, Song Ji Hyo còn có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đáng chú ý như Song Hoa Điếm, Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Cặp Đôi Cấp Cứu... Gần đây, Song Ji Hyo chuyển hướng kinh doanh nội y và đã bước đầu đạt được thành công.

