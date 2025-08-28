"Mợ ngố" Song Ji Hyo lộ diện tại TP.HCM: Ảnh cam thường đỉnh cỡ này, còn "bà tám" với fan như bạn bè

Song Ji Hyo đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị tham dự chương trình Beauty Summit 2025 vào ngày 29/8. Chiều ngày 28/8, "mợ ngố" đã tham gia duyệt chương trình và lập tức "gây bão" với diện mạo và sự thân thiện của mình.
Ngôi sao Running Man chỉ diện áo phông rộng rãi, trang điểm cực nhạt và búi tóc thoải mái, chẳng ngại chụp ảnh cam thường. Dù vậy, Song Ji Hyo vẫn ghi điểm tuyệt đối với đôi chân dài thon thả, gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn cực kỳ "hack tuổi". Nhìn phong cách năng động và trẻ trung của Song Ji Hyo, chẳng ai nghĩ cô đã bước sang độ tuổi 44. Nữ diễn viên còn thân thiện chụp ảnh cùng fan, thoải mái đứng "bà tám" cứ như thể với bạn bè.
Song Ji Hyo có tên thật là Cheon Soo Yeon, cô sinh ngày 15/8/1981. Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi và yêu mến nhất với vai trò là thành viên cố định của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Running Man trong suốt nhiều năm. Tại đây, cô được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên giành chiến thắng trong các thử thách.
Ngoài Running Man, Song Ji Hyo còn có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đáng chú ý như Song Hoa Điếm, Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Cặp Đôi Cấp Cứu... Gần đây, Song Ji Hyo chuyển hướng kinh doanh nội y và đã bước đầu đạt được thành công.