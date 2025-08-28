"Mợ ngố" Song Ji Hyo lộ diện tại TP.HCM: Ảnh cam thường đỉnh cỡ này, còn "bà tám" với fan như bạn bè

Song Ji Hyo đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị tham dự chương trình Beauty Summit 2025 vào ngày 29/8. Chiều ngày 28/8, "mợ ngố" đã tham gia duyệt chương trình và lập tức "gây bão" với diện mạo và sự thân thiện của mình.

Ngôi sao Running Man chỉ diện áo phông rộng rãi, trang điểm cực nhạt và búi tóc thoải mái, chẳng ngại chụp ảnh cam thường. Dù vậy, Song Ji Hyo vẫn ghi điểm tuyệt đối với đôi chân dài thon thả, gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn cực kỳ "hack tuổi". Nhìn phong cách năng động và trẻ trung của Song Ji Hyo, chẳng ai nghĩ cô đã bước sang độ tuổi 44. Nữ diễn viên còn thân thiện chụp ảnh cùng fan, thoải mái đứng "bà tám" cứ như thể với bạn bè.

Song Ji Hyo đi tổng duyệt chương trình Beauty Summit trong chiều ngày 28/8, gây ấn tượng mạnh với diện mạo vô cùng nổi bật

Làn da trắng mịn không tì vết của nữ diễn viên khiến netizen Việt phải xuýt xoa

Nụ cười tươi tắn, ngọt ngào "đốn tim" fan

Nữ diễn viên vui vẻ chụp ảnh, "bà tám" cùng fan cứ như bạn bè

Sự thân thiện và dễ gần của "mợ ngố" xứng đáng điểm 10

Không lên đồ cầu kỳ, mỹ nhân Running Man diện áo phông rộng rãi thoải mái, trang điểm cực nhạt, búi tóc đơn giản

Đường nét tươi trẻ, làn da căng bóng giúp nữ diễn viên sinh năm 1981 "hack tuổi" ngoạn mục

Đôi chân thon thả của Song Ji Hyo cũng cực kỳ nổi bật

Biểu cảm "quạo mà vẫn xinh" của cô nổi bần bật qua cam thường

Song Ji Hyo có tên thật là Cheon Soo Yeon, cô sinh ngày 15/8/1981. Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi và yêu mến nhất với vai trò là thành viên cố định của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Running Man trong suốt nhiều năm. Tại đây, cô được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên giành chiến thắng trong các thử thách.

Ngoài Running Man, Song Ji Hyo còn có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đáng chú ý như Song Hoa Điếm, Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Cặp Đôi Cấp Cứu... Gần đây, Song Ji Hyo chuyển hướng kinh doanh nội y và đã bước đầu đạt được thành công.

Song Ji Hyo nổi danh nhất với vai trò thành viên Running Man

Song Hoa Điếm, Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Cặp Đôi Cấp Cứu... là những bộ phim nổi tiếng của cô

Song Ji Hyo trẻ trung, gợi cảm khó tin ở tuổi 44



