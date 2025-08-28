Bắt đầu phong sát và điều tra "thánh lố" Ngu Thư Hân

Ngày 28/8, sau 1 thời gian dài giữ im lặng khi liên tục dính tin đồn tiêu cực về đời tư, Ngu Thư Hân đã thông báo ủy quyền cho văn phòng luật sư khởi kiện tổng cộng 56 tài khoản tung tin sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh cũng như có những phát ngôn mang tính sỉ nhục, phỉ báng đối với cô. Theo Ngu Thư Hân, hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, làm cản trở và gây thiệt hại cho công việc lẫn danh dự của cô.

Khi thông báo kiện tụng của Ngu Thư Hân còn chưa kịp "nóng", truyền thông Trung Quốc - trang Jimu News - đã "đánh phủ đầu" nữ diễn viên này. Jimu News thẳng thắn đưa ra nhận định vụ tranh cãi liên quan đến Ngu Thư Hân không còn đơn thuần là lùm xùm trong giới giải trí nữa mà là vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nguyên nhân là gia đình Ngu Thư Hân bị cáo buộc làm giàu nhờ việc trục lợi và tham ô từ tài sản nhà nước. Jimu News yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và công khai kết quả với công chúng. Trang tin này cũng phê bình thái độ im lặng của Ngu Thư Hân và công ty quản lý trước những nghi vấn về nhân cách và đời tư. Theo Jimu News, khi xảy ra scandal có dính líu đến hành vi vi phạm pháp luật, nghệ sĩ cần đối mặt với vấn đề một cách thẳng thắn và chủ động giải thích để lấy lại lòng tin từ công chúng.

Ngu Thư Hân vừa thông báo kiện tất cả tài khoản tung tin thất thiệt, liền bị truyền thông Trung Quốc "dập lại" bằng 1 bài phê bình và yêu cầu cơ quan chức năng mở cuộc điều tra đối với gia đình nữ diễn viên

Động thái của truyền thông Trung Quốc đối với Ngu Thư Hân gây dậy sóng MXH. Thậm chí, bài báo yêu cầu điều tra Ngu Thư Hân và gia đình cô còn leo thẳng lên top 1 hot search Weibo. Theo netizen, với việc bị báo giới xứ tỷ dân "dằn mặt", Ngu Thư Hân chắc chắn đã bị liệt vào danh sách đen. Trong thời gian ngắn nữa thôi, cô và gia đình của mình sẽ bị cảnh sát điều tra sai phạm kinh tế.

Cách đây vài ngày, các blogger xứ tỷ dân cũng đã cho biết sau ngày 3/9, Tổng Cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc sẽ công bố thông tin 1 tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 bị "phong sát". Danh tính sao nữ này đã được gửi đến đài truyền hình, nhà sản xuất trong giới để các bên có sự chuẩn bị. Cũng trong chiều nay (28/8), cư dân mạng phát hiện hình ảnh của Ngu Thư Hân trong phần giới thiệu của show Thanh Xuân Có Bạn 2 đã "bay màu" không rõ nguyên nhân. Điều này khiến nhiều người cho rằng các bên đang bắt đầu loại bỏ Ngu Thư Hân và Cbiz sắp có thêm 1 ngôi sao hàng đầu "ngã ngựa".

Hiện tại, phía Ngu Thư Hân chưa có thêm bình luận nào, còn cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra bất kỳ thông báo về những cáo buộc nghi phạm pháp có liên quan đến gia đình Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, nếu tiếp theo sau đó, các bộ phim mà nữ diễn viên tham gia bị gỡ, thương hiệu hợp tác với Ngu Thư Hân cũng xóa bài liên quan đến cô, cư dân mạng sẽ càng khẳng định chắc nịch rằng mỹ nhân này chính là người bị "phong sát".

Hình ảnh của Ngu Thư Hân trong show Thanh Xuân Có Bạn 2 được phát hiện đã biến mất

Những ngày qua, Ngu Thư Hân bị tố bắt nạt, bạo lực với Trương Hạo Nguyệt và "chơi xấu" nhằm hạ bệ Triệu Lộ Tư. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình mỹ nhân này bị tố tham nhũng, trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác.

Theo dõi showbiz Trung Quốc, ai cũng biết Ngu Thư Hân có xuất thân tài phiệt. Ông nội cô từng là chủ tịch công đoàn ngành sắt thép Tân Dư, còn cha mẹ là doanh nhân và đang điều hành một công ty hoạt động cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, đây là điều bị coi là vi phạm luật công chức Trung Quốc, vốn nghiêm cấm người thân của cán bộ nhà nước tham gia các lĩnh vực liên quan đến vị trí công tác.

Theo nhà báo tài chính Lão Phan Tài Thương, công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp của cha Ngu Thư Hân thành lập năm 2008, với số vốn đăng ký 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng). Sau đó, công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp bỗng sáp nhập với 1 doanh nghiệp thép nhà nước lớn của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) là tập đoàn Tân Cương, có vốn đăng ký là 3,4 tỷ NDT (gần 12.000 tỷ đồng). Sau đó, dòng tiền qua lại giữa công ty Hoa Thượng và Tân Cương trong giai đoạn 2009-2013 vô cùng bất thường, không rõ ràng, nghi vấn cha Ngu Thư Hân đã chiếm đoạt khoản 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, công ty của gia đình nữ diễn viên còn được cho là đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ tiền thuế khi Hoa Thượng chỉ phải đóng tỷ thuế thuế siêu thấp 0,34%, trong khi trung bình ngành là 19.1%.

Gia đình Ngu Thư Hân bị tố làm giàu bất chính, tham ô tài sản nhà nước

Đáng nói, các giao dịch liên doanh này diễn ra ngay khi ông nội Ngu Thư Hân vẫn còn giữ vai trò quyền lực trong hệ thống công đoàn ngành thép. Điều này dấy lên nghi vấn ông nội nữ diễn viên đã tạo điều kiện để doanh nghiệp của gia đình trúng thầu và hưởng ưu đãi siêu thấp về thuế. Đây được xem là hành vi tham nhũng, lạm dụng chức quyền.

Không chỉ dừng lại ở nghi vấn biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường và làm thất thoát tài sản công, ông Ngu Phi Kiệt - cha của Ngu Thư Hân - còn dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi. Có tài liệu pháp lý cho biết, ông Ngu Phi Kiệt từng cho người khác vay 37,8 triệu NDT (132 tỷ đồng) với lãi suất thỏa thuận 42%/năm (lãi kép thực tế 51.11%), vượt xa mức trần pháp định 24%. Số tiền đánh lãi của cha Ngu Thư Hân tương đương với tổng thu nhập bình quân của công nhân lao động phổ thông trong 1.100 năm.

Trên nền tảng B Trạm, video mang tên "Ngu Thư Hân - cá sấu nuốt vàng" có nội dung về nghi vấn gia đình mỹ nhân Vĩnh Dạ Tinh Hà làm ăn thiếu minh bạch và bòn rút tài sản công, đã có hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải. Trước loạt thông tin gây chấn động về gia đình, Ngu Thư Hân quyết không phản hồi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia luật cho biết nếu bị điều tra và phát hiện sai phạm, cả nhà Ngu Thư Hân có thể phải đi tù.

Ngu Thư Hân và gia đình đang vướng vào những cáo buộc "cực căng"

Nguồn: Sina, Weibo