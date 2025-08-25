"Thánh lố" Ngu Thư Hân sắp "bay màu", năm thanh lọc quả không chừa 1 ai?

2025 được ví là "năm thanh lọc". Những tưởng Cbiz sẽ nằm ngoài làn sóng này, ai ngờ vào cuối tháng 8, hết Hứa Khải đến Ngu Thư Hân - 2 sao trẻ hàng đầu showbiz Hoa ngữ - đã bị phơi bày nhân cách, dính phốt thái độ và đời tư ầm ĩ. Trong đó, Ngu Thư Hân bị tố bắt nạt, bạo lực với Trương Hạo Nguyệt và "chơi xấu" nhằm hạ bệ Triệu Lộ Tư. Không dừng lại ở đó, công ty của gia đình mỹ nhân này còn bị tố tham nhũng, trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác.

Kể từ khi bản thân và gia đình bị dính nghi vấn tiêu cực, đến nay Ngu Thư Hân vẫn giữ im lặng. Cô trốn biệt tăm nhiều ngày qua. Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, vụ việc Ngu Thư Hân bị tố hành xử chưa đúng chừng mực với đồng nghiệp không quá ảnh hưởng đến danh tiếng của mỹ nữ này, nhưng các cáo buộc xoay quanh của gia đình cô lại không đơn giản. Nếu những tố cáo công ty do cha mẹ Ngu Thư Hân điều hành có sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh và ông nội có hành vi lạm dụng chức quyền là thật, nữ diễn viên sẽ "bay màu" trong showbiz. Tờ Sina tài chính cho rằng chỉ 1 thời gian ngắn nữa, gia tộc ngành thép của Ngu Thư Hân có thể sẽ bị thanh tra toàn diện.

Ngu Thư Hân và gia đình đang vướng vào những cáo buộc "cực căng"

Ngu Thư Hân rơi mặt nạ, người đẹp nhưng xấu tính đến phát sợ?

Cách đây không lâu, Triệu Lộ Tư gây xôn xao khi livestream mỉa mai 1 sao nữ chơi xấu đâm sau lưng nhằm hạ bệ cô nhiều năm qua. "Bớt chọc tôi đi, đừng để tôi lôi hết những chuyện vô lý trước đây ra thì không vui nữa đâu. Những hành động tiểu nhân này chỉ khiến bạn trở nên xấu xa, nhỏ nhen. Không thể đường đường chính chính cạnh tranh công bằng sao. Đã làm người thì cũng nên biết điểm dừng. Thành quả hôm nay có được cũng chỉ là dựa vào việc 'ké fame' người khác. Làm nghệ sĩ thì nên đặt tâm trí vào sản phẩm nghệ thuật, đừng tối ngày bày binh bố trận để đi hãm hại người khác", Triệu Lộ Tư chỉ trích.

Dù không nêu tên ai, song cả MXH Trung Quốc đều biết Triệu Lộ Tư đang chửi xéo Ngu Thư Hân - đối thủ trời sinh của cô. Theo đó, vào ngày 13/8, Triệu Lộ Tư đã vướng phải lùm xùm chấn động, bị 200 triệu người nghi tự xưng là "đại sứ hỗ trợ nông dân", giả danh con dấu của cơ quan nhà nước để bán hàng trục lợi. Sau 1 ngày bị tấn công dữ dội, nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được minh oan. Cơ quan có thẩm quyền đã lên tiếng xác nhận con dấu kia là "hàng real", tức là Triệu Lộ Tư không hề có hành vi phạm pháp.

Điều đáng nói là sau vụ việc này, cộng đồng mạng phát hiện đã có thế lực đã đứng sau vu oan cho Triệu Lộ Tư 1 cách bài bản, quyết dìm người đẹp này tới bến. Và thế lực này được cho là có liên quan đến Ngu Thư Hân. Tài khoản tung tin Triệu Lộ Tư làm giả con dấu trục lợi từng là tài khoản "tay trong", chuyên sử dụng để đi tung tin hạ bệ nhiều đối thủ cạnh tranh của công ty giải trí Nhạc Hoa - công ty quản lý Ngu Thư Hân.

Triệu Lộ Tư livestream tố cáo Ngu Thư Hân chơi xấu để hạ bệ cô

Sau đó, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cũng nhập cuộc phơi bày lối hành xử kém và xấu tính của Ngu Thư Hân. Theo đó, trong chương trình Lớp Một - Mùa Đại Học, Ngu Thư Hân từng giật tóc thô bạo, có lời lẽ công kích vô duyên với Trương Hạo Nguyệt. Cụ thể, Ngu Thư Hân nói Trương Hạo Nguyệt trông như yêu nhền nhện từ động bàn tơ bước ra. Khi 1 cư dân mạng hỏi rằng chuyện Ngu Thư Hân tác động vật lý, bạo lực ngôn từ với Trương Hạo Nguyệt có phải thật không, Trương Hạo Nguyệt đã thả tim bình luận này - hành động được netizen coi là lời xác nhận từ phía nữ diễn viên.

Sau đó, fan Ngu Thư Hân đã tràn vào trang cá nhân của Trương Hạo Nguyệt xin lỗi thay thần tượng và thanh minh rằng năm đó nữ diễn viên "trẻ người non dạ". Tuy nhiên, Trương Hạo Nguyệt đã thẳng thừng cho biết lời xin lỗi thế này thậm chí còn xúc phạm cô nhiều hơn. Theo Hạo Nguyệt, không chỉ dừng lại ở việc giật tóc hay công kích bằng lời nói, năm xưa Ngu Thư Hân còn dẫn dắt nhiều nghệ sĩ cô lập, chèn ép cô trong show. Hành vi quá đáng của người đẹp Thương Lan Quyết để lại vết thương tâm lý kéo dài cho cô.

Ngu Thư Hân bị tố bắt nạt, chèn ép Trương Hạo Nguyệt đến mức khiến đồng nghiệp mắc bệnh tâm lý

Gia tộc ngành thép dậy sóng: Bị tố chiếm đoạt 5.200 tỷ đồng

Theo dõi showbiz Trung Quốc, ai cũng biết Ngu Thư Hân có xuất thân tài phiệt. Ông nội cô từng là chủ tịch công đoàn ngành sắt thép Tân Dư, còn cha mẹ là doanh nhân và đang điều hành một công ty hoạt động cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, đây là điều bị coi là vi phạm luật công chức Trung Quốc, vốn nghiêm cấm người thân của cán bộ nhà nước tham gia các lĩnh vực liên quan đến vị trí công tác.

Theo nhà báo tài chính Lão Phan Tài Thương, công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp của cha Ngu Thư Hân thành lập năm 2008, với số vốn đăng ký 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng). Sau đó, công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp bỗng sáp nhập với 1 doanh nghiệp thép nhà nước lớn của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) là tập đoàn Tân Cương, có vốn đăng ký là 3,4 tỷ NDT (gần 12.000 tỷ đồng). Sau đó, dòng tiền qua lại giữa công ty Hoa Thượng và Tân Cương trong giai đoạn 2009-2013 vô cùng bất thường, không rõ ràng, nghi vấn cha Ngu Thư Hân đã chiếm đoạt khoản 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, công ty của gia đình nữ diễn viên còn được cho là đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ tiền thuế khi Hoa Thượng chỉ phải đóng tỷ thuế thuế siêu thấp 0,34%, trong khi trung bình ngành là 19.1%.

Gia đình Ngu Thư Hân bị tố làm giàu bất chính

Đáng nói, các giao dịch liên doanh này diễn ra ngay khi ông nội Ngu Thư Hân vẫn còn giữ vai trò quyền lực trong hệ thống công đoàn ngành thép. Điều này dấy lên nghi vấn ông nội nữ diễn viên đã tạo điều kiện để doanh nghiệp của gia đình trúng thầu và hưởng ưu đãi siêu thấp về thuế. Đây được xem là hành vi tham nhũng, lạm dụng chức quyền.

Không chỉ dừng lại ở nghi vấn biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường và làm thất thoát tài sản công, ông Ngu Phi Kiệt - cha của Ngu Thư Hân - còn dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi. Có tài liệu pháp lý cho biết, ông Ngu Phi Kiệt từng cho người khác vay 37,8 triệu NDT (132 tỷ đồng) với lãi suất thỏa thuận 42%/năm (lãi kép thực tế 51.11%), vượt xa mức trần pháp định 24%. Số tiền đánh lãi của cha Ngu Thư Hân tương đương với tổng thu nhập bình quân của công nhân lao động phổ thông trong 1.100 năm.

Ông nội nữ diễn viên được cho là lạm dụng chức quyền để con trai trục lợi qua việc liên doanh doanh nghiệp

Trước loạt thông tin gây chấn động về gia đình, Ngu Thư Hân không phản hồi. Hiện, công chúng đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ cáo buộc lạm dụng chức quyền của ông nội và tham nhũng chiếm đoạt tài sản công của cha Ngu Thư Hân.

Nguồn: Sina, Sohu