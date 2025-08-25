Cặp sao Vbiz ly hôn nhưng gặp mặt liên tục, nay lại rộ tin bí mật dọn về sống chung

Mạc Anh Thư xác nhận với truyền thông việc đường ai nấy đi với Huy Khánh vào tháng 3/2025. Tuy nhiên trong suốt 5 tháng qua, cặp đôi này không ngần ngại xuất hiện bên nhau và thậm chí còn có những tương tác thân thiết. Do đã thông báo ly hôn, khoảnh khắc này của Huy Khánh và vợ cũ Mạc Anh Thư khiến không ít người nghi ngờ và bàn tán.

Mới đây, diễn viên Huy Khánh đăng tải hình ảnh mới khoảnh khắc chụp căn nhà bề bộn những vật dụng, thùng đựng đồ trên trang cá nhân. Kèm theo đó, anh viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Thu dọn". Hình ảnh này của Huy Khánh khiến cư dân mạng cho rằng nam diễn viên chuyển nhà.

Dưới phần bình luận, một netizen còn cho rằng Huy Khánh dọn dẹp đồ đạc để chuyển sang Phần Lan sinh sống cùng vợ cũ và con gái: "Chắc ông dọn qua bên kia ở cùng luôn nên nhìn nhau qua màn hình chỉ còn là ký ức". Huy Khánh sau đó chỉ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc và không chia sẻ gì thêm.

Huy Khánh và Mạc Anh Thư thông báo rạn nứt vào tháng 3/2025

Nam diễn viên mới đây gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh tất bật thu dọn đồ đạc ở nhà

Dưới phần bình luận, Huy Khánh còn có phản ứng đáng chú ý khi một netizen nhắc tới việc chuyển đồ để sang nước ngoài sinh sống

Khi Mạc Anh Thư ở Việt Nam, cả hai liên tục bị bắt gặp khoảnh khắc xuất hiện chung, có hành động thân thiết. Tuy nhiên cô từng lên tiếng đính chính cả hai chỉ là bạn bè mà thôi. Mới đây, Mạc Anh Thư còn viết bài đăng dài lên tiếng bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân.

Cô cho biết thời gian qua đọc được rất nhiều lời khuyên nhủ từ netizen cho rằng nên quay lại với chồng cũ. Mạc Anh Thư thừa nhận cảm thấy áp lực và biết được cái gì là tốt cho bản thân của mình.

Vợ cũ Huy Khánh chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi rất trân trọng những tình cảm, sự yêu mến của mọi người dành cho gia đình mình. Nhưng nói thật, đôi lúc đọc những lời khuyên, tôi thấy hơi áp lực. Có người nhẹ nhàng khuyên quay lại cho con có đủ cha đủ mẹ. Có người thì nói thấy con gái tôi từ ngày cha mẹ ly hôn không còn vô tư. Thậm chí có người phán xét, thêu dệt, nhiệt tình tưởng tượng và 'viết kịch bản' y như mình là người trong cuộc".

Huy Khánh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi đường ai nấy đi

Mạc Anh Thư vừa lên tiếng cho biết thấy áp lực khi nhận được lời khuyên nên tái hợp với chồng cũ

Đầu tháng 8/2025, Mạc Anh Thư đã trở về Phần Lan sau thời gian về Việt Nam chơi

Tháng 3/2025, Mạc Anh Thư gây bất ngờ khi xác nhận với truyền thông cô và Huy Khánh đã đường ai nấy đi sau 12 năm gắn bó. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, nguyên nhân chia tay xuất phát từ việc cả hai không còn tình cảm và có nhiều khác biệt trong quan điểm sống, đồng thời khẳng định không hề có sự xuất hiện của người thứ ba.