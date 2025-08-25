Cú tái hợp được mong ngóng nhất châu Á: Cô dâu Lưu Diệc Phi - chú rể Song Seung Hun cưới nhau sẽ thế nào?

Showbiz châu Á từng chứng kiến các ngôi sao đến từ 2 giới giải trí Trung - Hàn yêu đương, kết hôn như Thang Duy - đạo diễn Kim Tae Young, Lee Seung Hun - Thích Vy, Chae Rim - Cao Tử Kỳ, Choo Ja Hyun - Vu Hiểu Quang... Nhưng nổi tiếng và được chú ý nhất luôn là Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2015, đến năm 2018 thì chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ dù được tiết lộ đã chuẩn bị cưới xin.



Cuộc tình xuyên biên giới kém 11 tuổi từng gây "địa chấn" toàn châu Á

Bước chân vào showbiz từ năm 2002, Lưu Diệc Phi từng vướng tin đồn hẹn hò với Lâm Chí Dĩnh, Hồ Ca, thiên tài piano Lang Lang... Tuy nhiên, tính đến hiện tại, hồ sơ tình ái chính thức của nữ diễn viên chỉ có duy nhất tài tử đình đám xứ Hàn Song Seung Hun. Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi lần đầu gặp gỡ vào năm 2012 tại sự kiện thời trang Cosmo Beauty Awards ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đến năm 2014, cả 2 tái ngộ trong dự án phim Tình Yêu Thứ Ba do Trung - Hàn hợp tác sản xuất. Đây cũng là tác phẩm se duyên cho chuyện tình cảm của 2 diễn viên.

Tháng 8/2015, cặp sao chính thức xác nhận hẹn hò sau khi nam diễn viên Hàn Quốc bị chụp ảnh qua đêm tại nhà của Lưu Diệc Phi. Chuyện tình vượt rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và chênh lệch tuổi tác lên đến con số 11 của đôi trai tài, gái sắc nhận được sự quan tâm lớn trong dư luận. Tưởng chừng khán giả sẽ được dịp chứng kiến "hôn lễ thế kỷ" của cặp sao hạng A Trung - Hàn, thì đến năm 2018, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi bất ngờ thông báo đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Sự tan vỡ của họ chỉ sau 3 năm hẹn hò khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi nên duyên sau khi hợp tác trong Tình Yêu Thứ Ba

Nguyên nhân Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi chia tay khiến dư luận bàn tán xôn xao trong 1 thời gian dài. 1 số nguồn tin cho biết tài tử Hàn Quốc là người chủ động ruồng bỏ Lưu Diệc Phi vì xảy ra bất đồng trong chuyện cưới xin, tính cách không hòa hợp. 1 giả thuyết cũng từng được đa số netizen nghi vấn là giữa Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun tồn tại 1 bản"hợp đồng hẹn hò" để PR cho bộ phim Tình Yêu Thứ Ba. Khi thời hạn kết thúc cũng là lúc họ mỗi người mỗi ngả.

Tuy nhiên, thông tin chấn động hơn cả từng được tờ Tân Hoa đưa tin đó chính là Lưu Diệc Phi từng có mối tình đồng giới kín đáo với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Tăng Dật Khả. 2 sao nữ từng bị bắt gặp cùng ra vào 1 căn nhà và có mối quan hệ thân mật đáng ngờ. Theo Tân Hoa, vì yêu sâu đậm và mãi không thể quên được Tăng Dật Khả nên Lưu Diệc Phi mới quyết định chia tay với Song Seung Hun.

1 trong những tin đồn gây sốc xoay quanh cuộc chia tay của cặp sao Trung - Hàn là Lưu Diệc Phi từng vướng tin có mối tình đồng tính kín đáo với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Tăng Dật Khả. Do không quên được bạn gái, cô đã bỏ tài tử xứ Hàn

Giữa tháng 8 vừa, tham gia chương trình Just an Excuse, Song Seung Hun chia sẻ anh từng bị bạn gái bỏ vì "tụ tập quá nhiều", cư xử tệ. Theo Song Seung Hun, anh là người hay tránh né, sợ xung đột. Chính vì vậy, mỗi khi cãi nhau với bạn gái, anh thường phớt lờ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bất chấp nửa kia có tức giận và chỉ trích thế nào, anh cũng bình thản, giả vờ như cả 2 vẫn ổn.

Ngoài ra, Song Seung Hun còn thích tụ tập với bạn bè thân thiết từ năm cấp 2, cấp 3. Anh luôn mong muốn bạn gái tham gia, hòa nhập cùng hội bạn của mình với suy nghĩ càng đông càng vui. Theo Song Seung Hun, anh đã phạm sai lầm khi bỏ mặc cảm xúc của bạn gái. Điều này khiến nỗi uất ức, bực tức trong đối phương lớn dần hơn. Cuối cùng, chuyện tình của họ nửa đường đứt gánh.

Đáng chú ý, năm 2023, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Lưu Diệc Phi tiết lộ cô từng gặp những người đàn ông còn xấu xa, tồi tệ hơn các nhân vật nam trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng mà cô đóng chính. "Những chuyện Hoàng Diệc Mai (thường gọi là Hoa Hồng, nhân vật trong Câu Chuyện Hoa Hồng) trải qua trong không giống với cuộc đời thật của tôi. Nhưng có 1 điểm chung mà khi đọc kịch bản tôi đã đồng cảm với nhân vật, đó là tôi cũng đã gặp phải tra nam như nhân vật đó (tra nam là từ chỉ người đàn ông xấu xa, tệ bạc, khốn nạn)", Lưu Diệc Phi chia sẻ.

Do đó, cư dân mạng cho rằng cuộc tình Trung - Hàn đình đám tan vỡ vì thái độ cư xử của Song Seung Hun chính là với Lưu Diệc Phi. Dù vậy, đây chỉ là giải thuyết và suy đoán của công chíng. Nguyên nhân thực sự khiến cặp sao Trung - Hàn "đường ai nấy đi" đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Có nhiều đồn đoán về nguyên nhân Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi chia tay trong dư luận

Khi định mệnh đưa Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun về bên nhau

Dù Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun chia tay với lý do gì, đối với khán giả Trung - Hàn, họ vẫn là 1 cặp "trai tài gái sắc", xứng tầm danh tiếng, địa vị và cả độ giàu có ở showbiz châu Á. Vậy thử tưởng tượng nếu 1 ngày nào đó Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun tái hợp rồi quyết định nên duyên vợ chồng thì sẽ ra sao?

Nhiều câu chuyện được fan tưởng tượng và viết sẵn "kịch bản" thú vị, mong một ngày sẽ thành sự thật. Theo đó, vào năm 2028 - 10 năm kể từ khi kết thúc cuộc tình với tài tử Trái Tim Mùa Thu, Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ với tình cũ lên trang cá nhân, kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Forever”. Tin tức Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun "gương vỡ lại lành" và sắp đám cưới gây bùng nổ MXH Trung - Hàn. Tại Hàn Quốc, từ khóa về mối quan hệ của cặp sao đứng top 1 Naver. Trong khi đó, ở Trung Quốc, MXH lớn nhất Weibo cũng bị nghẽn truy cập vì thông tin quá hot về Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun.

Năm 2028, Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun gây bão MXH Trung - Hàn khi tuyên bố tái hợp sau 10 năm chia tay

Hôn lễ của cặp sao được cho biết diễn ra tại khách sạn Shilla (Seoul, Hàn Quốc) - nơi gắn liền với những đám cưới sang trọng bậc nhất xứ Hàn. Tiệc cưới thứ 2 được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) - nơi cô dâu đang sinh sống.

Đúng như dự đoán, dàn khách mời ở đám cưới của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun toàn những cái tên quyền lực như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee – Bi Rain, Lee Byung Hun, Huỳnh Hiểu Minh, Đường Yên, Dương Dương, Trần Hiểu, Lý Hiện... Hôn lễ của cặp sao được ví như 1 lễ trao giải thu nhỏ, cuộc hội ngộ lịch sử của điện ảnh và truyền hình Hoa - Hàn.

Trong hôn lễ thế kỷ tại Hàn Quốc, Lưu Diệc Phi diện trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok, còn Song Seung Hun trong vô cùng bảnh bao, lịch lãm với suit đen. Không gian tiệc cưới của họ được trang trí phủ đầy hoa mẫu đơn trắng - loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết và cao quý, kết hợp cùng hoa hồng vàng - biểu tượng cho hình ảnh của Lưu Diệc Phi. Từng chi tiết nhỏ đều toát lên vẻ cổ tích, nhưng vẫn hiện đại và tinh tế.

Khi tổ chức đám cưới ở Trung Quốc, cô dâu "thần tiên tỷ tỷ" diện váy cưới cúp ngực đơn giản khoe khéo đôi vai trần gợi cảm, sánh đôi với chú rể tựa "bạch mã hoàng tử". Khoảnh khắc đọc lời thề nguyện, Song Seung Hun không kìm được nước mắt. Anh nắm tay Lưu Diệc Phi nghẹn ngào bày tỏ: "Cảm ơn vì đã không buông tay, cảm ơn em vì đã cho chúng ta cơ hội". Giữa tiếng vỗ tay và những ánh mắt rưng rưng của bạn bè và gia đình, cả hai trao nhau 1 nụ hôn nồng thắm.

Cô dâu Lưu Diệc Phi đẹp kinh diễm trong hôn lễ

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi bước vào lễ đài trong ngày trọng đại

Chú rể Song Seung Hun làm bạch mã hoàng tử trong lễ cưới thứ 2 tại Trung Quốc

Người hâm mộ gọi hôn lễ của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun là sự sắp đặt của định mệnh. Đó không chỉ là một đám cưới, mà là khoảnh khắc lịch sử của showbiz châu Á, khép lại một thập kỷ chờ đợi bằng cái kết đẹp như mơ.

Tuy nhiên, việc Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun tái hợp và về chung nhà chỉ là viễn cảnh trong mơ của người hâm mộ. Đến hiện tại, cặp sao này dù đang độc thân, nhưng không có tín hiệu nào thấy họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau hậu chia tay.