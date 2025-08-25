Con gái Đông Nhi hát hay cỡ này, bảo sao dân mạng xuýt xoa: "Đúng truyền nhân của mẹ"

Mới đây, trên kênh Tiktok cá nhân của Winnie - Hannie - 2 con gái nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh cô bé Winnie bắt beat cao độ chẳng kém gì người mẹ nổi tiếng. Cụ thể, cô bé Winnie đang thu âm ca khúc: "Bài ca tôm cá".

Con gái Đông Nhi trổ tài bắt beat, tài năng không kém mẹ.

Cô bé sở hữu giọng hát trong trẻo, đúng cao độ, trường độ, nhận nhiều lời khen ngợi. Dân mạng cho rằng Winnie có bố, mẹ đều là ca sĩ vì vậy chuyện cô bé sở hữu giọng hát hay cũng là lẽ thường tình. Nhiều người dự đoán cô bé Winnie xứng đáng là truyền nhân của mẹ Đông Nhi - có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng khi lớn lên.

Bé Winnie là con gái đầu lòng, cũng là “quả ngọt” đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cô bé tên thật là Ông Yên Nhi, sinh năm 2020. Đến tháng 8/2020, cặp đôi tiếp tục chào đón con gái thứ hai – bé Ông Gia Hân, tên thân mật là Hannie.

Con gái đầu lòng của Đông Nhi năm nay 5 tuổi.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh của 2 con lên mạng xã hội. Hiện tại, ái nữ đầu lòng của cặp đôi còn sở hữu 1 fanpage Facebook với hơn 415 nghìn người theo dõi. Bé Winnie cũng thường đồng hành với bố mẹ tham dự các sự kiện, quay quảng cáo. Vợ chồng Đông Nhi cho con gái học ở ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM.

Ông Cao Thắng kỳ vọng con gái sẽ trở thành người của công chúng và hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ kỳ vọng về con gái, Ông Cao Thắng từng cho biết: “ Bản thân tôi đã mơ đến ngày Winnie được lên sân khấu, nhảy múa cùng với mẹ. Thực lòng chúng tôi cũng mong Winnie sẽ là người của công chúng và hoạt động nghệ thuật. Nhưng còn tùy vào sở thích của con nữa. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành trong quá trình trưởng thành ấy để khai phá sở thích thực sự của con ”.

Tháng 8/2024, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chào đón con gái thứ hai – bé Ông Gia Hân (tên thân mật Hannie). Từ khi có em, Winnie rất ra dáng chị cả, biết quan tâm và phụ giúp bố mẹ chăm sóc em gái. Vợ chồng Đông Nhi hạnh phúc khi thấy con gái lớn ngày càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và trưởng thành hơn sau 4 năm đầu đời đầy ắp tiếng cười xen lẫn những kỷ niệm đáng nhớ.