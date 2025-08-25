Từng không có nổi 30 ngàn ăn sáng, JSOL đổi đời thành mỹ nam được các brand lớn “bế” khắp Việt Nam

Trước Anh Trai Say Hi, JSOL dù đã sở hữu hit quốc dân Sài Gòn Hôm Nay Mưa (cùng Hoàng Duyên) và loạt MV chục triệu view: Giá Như Em Nhìn Lại, Let Me Love You… nhưng tên tuổi còn khá xa lạ với công chúng, có lẽ vì trai ngoan khó gây xáo động, thu hút chú ý từ đám đông. Chỉ vỏn vẹn 1 năm sau, JSOL từ gương mặt thường bị bỏ qua trở thành gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng, đồng thời xây dựng được fan club (SONIC) đông đảo, hết lòng ủng hộ anh.

Theo thống kê từ YouNet Media, Dán Mắt - tên ca khúc comeback của JSOL - trụ vững trong Top Social Trend - bảng xếp hạng từ khóa được nhắc đến nhiều nhất mạng xã hội - ở hạng mục âm nhạc liên tiếp 3 tuần từ 15/7 đến 4/8; xếp thứ 3 ở hạng mục sự kiện âm nhạc trong 2 tuần, chỉ sau các concert quy tụ nhiều ngôi sao. MV Dán Mắt có hơn 4,2 triệu view YouTube, giành No.1 BXH iTunes Việt Nam, No.2 BXH ZingMP3 Realtime, No.8 Top Vpop nhiều lượt xem nhất tuần 4 tháng 7 BXH Âm nhạc, No.9 BXH Làn Sóng Xanh…

JSOL được KENZO chọn là gương mặt trang bìa tạp chí ĐẸP tháng 8/2025

Âm thầm nỗ lực trong bóng tối, chờ đợi cơ hội tỏa sáng

Suốt gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, JSOL luôn kính nghiệp: chăm chỉ trau dồi kỹ năng hát - nhảy - diễn xuất, các sản phẩm đều được đầu tư chỉnh chu, văn minh, hiện đại. Nhưng cơ hội chưa đến, Giá Như Em Nhìn Lại dù vươn lên No. 3 Top Trending Youtube chỉ sau 5 ngày ra mắt, JSOL vẫn không thể bật lên.

Áp lực thành công đè nặng lên JSOL, anh kể có những tháng ngày khó khăn đến mức cảm thấy lúng túng trước câu hỏi quan tâm của bố mẹ. "Buồn lắm. Bố mẹ hay gọi cho tôi, hỏi rằng tập luyện thế nào, có tiền chưa… Tôi chỉ biết trả lời bố mẹ là ‘Cho con thêm thời gian’. Chính xác là thời gian đấy tôi túng thiếu đến mức phải vay mượn. Có những ngày tôi không có nổi 30 ngàn để ăn bữa sáng".

1 năm đổi đời đổi bằng 10 năm nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ

1 năm sau Anh Trai Say Hi, JSOL come back bằng sản phẩm âm nhạc Dán Mắt cuối tháng 7 vừa qua. Thành công đã mỉm cười với người nghệ sĩ tử tế luôn nỗ lực: Hàng ngàn fan đến tham dự sự kiện ra mắt MV, vây kín tầng 5 và xếp hàng từ cổng vào trung tâm thương mại, hoa mừng từ đồng nghiệp và nhãn hàng đặt kín lối. Warrior tặng nước tăng lực tặng nước miễn phí để đồng hành cùng Đại sứ thương hiệu JSOL.

MV Dán Mắt của "chàng tiên tử" JSOL được Hazeline phát sóng khắp các siêu thị lớn - nhỏ trên toàn quốc. Lotteria cũng chung vui cùng Đại sứ bằng cách bật list nhạc của JSOL tại 258 cửa hàng khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Thương hiệu Espero Detech "họp lớp" với "lớp trưởng" JSOL trước ngày ra mắt MV; ngay sau đó, Hazeline và Lotteria cũng tổ chức sự kiện, góp phần giúp tên JSOL được đề cập liên tục trên mạng xã hội để ủng hộ Đại sứ thương hiệu.

JSOL còn là nghệ sĩ Việt Nam tiên phong được Haidilao hợp tác chính thức. Hoạt động múa mì truyền thống của Haidilao được đổi nhạc nền Dán Mắt. Khách hàng đọc "thần chú": "Dán mắt vào anh, đừng dán mắt vào ai" sẽ được tặng ngay "card bo góc" đáng yêu của JSOL và sữa tắm Hazeline.

JSOL và Sơn.K trong MV Không Phải Em, Không Phải Ai

Một sản phẩm âm nhạc được đầu tư từ chính công sức mà JSOL đã dành dụm một năm qua, đằng sau Dán Mắt là người người nghệ sĩ khao khát được cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả. 1 tháng sau Dán Mắt, JSOL vừa ra mắt Không Phải Em, Không Phải Ai (cùng Sơn.K) - MV kế tiếp trong chuỗi 4 MV thuộc mini album sẽ được phát hành năm nay. Đồng thời, JSOL còn thông báo tổ chức sự kiện tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để ký tặng album vật lý và cả một mini concert.

Từng bước trên hành trình của JSOL luôn được vun đắp bằng sự kiên trì và học hỏi không ngừng, đó không phải là sự may mắn hay kỳ tích nào cả. Chương trình Anh Trai "Say Hi" có thể là một cú hích đúng thời điểm, nhưng chính chàng trai trẻ ngoan cường với giấc mơ theo đuổi âm nhạc, một con người với sự vững tin và kiên định đến đáng nể, những năm tháng âm thầm trau dồi và thái độ nghiêm túc - chính những điều đó mới tạo nên "phép màu" dành cho JSOL.